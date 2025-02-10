沒有意外　亦缺乏亮點的「川石會..

▲日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

●何思慎 ／輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、中華民國當代日本研究學會副會長

日本首相石破茂6日啟程訪美，首會美國總統川普，此為「石破外交」的具體考驗，亦攸關石破內閣的續航力，因無法妥善處理日美關係的首相難以執政長期化。有別於前首相安倍晉三與川普「使美日同盟再度偉大」，石破與川普以「構建美日關係黃金時代」定位同盟關係。

石破訴求「日本對美貢獻」 投川普所好、力求信賴

在前任拜登與岸田文雄將美日同盟推動美日同盟「史上最大升級」的基礎上，石破遇上對同盟不假辭色的川普，絕口不提「不對等的美日同盟」及「印太版北約」等過去個人的安保主張，避免雙方嫌隙，以投其所好的方式，力求建立與川普的信賴關係，深化美日同盟。

石破沿習安倍的成功經驗，訴求川普重視的「對美投資」及「創造美國就業機會」，説明「日本對美國做出重大貢獻」，爭取川普對美日關係的認同，避免川普的關稅及「體貼預算」索求。

日本官員認為，在川普第一任期後半，向安倍施壓力道漸增，石破因應「川普2.0」的難度遠大於當年。會談後，石破雖感受到與川普拉近距離，贏得川普肯定其「將成為偉大的首相，作為首相會幹得非常出色」的溢美之辭，但恐無「蜜月」可言，美日關係面臨挑戰。

石破強調日本在美國的投資金額全球之最，截至2023年，日本對美直接投資餘額約為8千億美元，超過加拿大及英國，資量體躍居首位。石破表示日本計劃將對美投資提高至1兆美元，並投川普所好，採購美國的液化天然氣（LNG），承諾到2027年度將防衛費提高至GDP的2%。

川普初步對石破說法正面回應，「美國將利用威懾力及能力，100%保護盟國」，但不滿意「2%」的標準，直言「通過今天的會談，此數額還大幅增加」，此反映川普認為日本的防衛預算增加幅度不足的既定觀點，石破未能爭取到川普對日本增加防衛支出限度的理解，未來在「體貼預算」的討價還價上，日本無法樂觀以對。

台海穩定獲「川石會」認同 但經貿上日本須嚴陣以待

川普與石破以經濟、安保及「應對中國」三大支柱定位《美日共同聲明》，展現雙方的共識，推動朝鮮半島完全無核化，反對中國的海洋活動，除《美日安保條約》第五條適用於釣魚台列嶼外，重申台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，支持台灣有意義地參與國際組織。

兩岸關係穩定始可保證「台灣無事」，此為石破對日本周邊安全首重之務，在「川石會」中獲得川普的認同，亦為美日關係中無意見相左之處，但經貿上，川普恐難輕放日本。

日本2016年為對美貿易出超金額第二大國家，但2024年日本降至第七位，名列台灣之後，美日貿易磨擦較川普第一任期緩解。會談中，川普雖未聚焦在美日貿易平衡，僅原則性指出基於自由公正經濟規則之貿易體制的重要性，但亦言及美國對日貿易赤字的解決問題。

關於「對等關稅」政策，川普表示，「此為唯一公平的方式」，將對所有國家的進口商品「一視同仁」，預計在2月10日或11日舉行相關會議，召開記者會對外說明。石破心裡有底難逃「對等關稅」的加徵，因川普深信關稅為重建美國工業基礎、促進長期經濟成長及減少進口依賴的萬靈丹，日本亦將捲入「貿易戰」，石破內閣須嚴陣以待。

石破此行另一主要目的是說服川普改變前任拜登否決日本製鐵（Nippon Steel）併購美國鋼鐵（X.US）的決定。對此，川普採取折衷的方式，同意新日鐵以投資的形式進入美國鋼鐵，而非完全收購美國鋼鐵。

川普表示對收購案「從感情上來説不太好」，以維持美鋼獨立的方式，納入日鐵的資金符合川普的重建美國製造業的政策宣誓。石破接受川普的方案，回應指出，透過引進日本的技術，美鋼將能生產優質產品，對日本、美國及全球市場做出貢獻。

石破為大局著想，不忤逆川普，強調美日關係不是單方獲利的關係，日鐵資金與技術挹注美鋼，使之「再次強大」，兌現川普的政見。

「川石會」沒有意外亦缺乏亮點，雙方行禮如儀，但爭取另眼看待不及外交身段柔軟的安倍前首相。川普雖接受石破的邀請，同意擇期正式訪日，以示重視日本，但美日同盟的「黃金時代」是否真金不怕火鍊，有待考驗。

▼川普雖接受石破的邀請，同意擇期正式訪日，以示重視日本，但美日同盟的「黃金時代」是否真金不怕火鍊，有待考驗。（圖／路透）





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