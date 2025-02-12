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從X與Visa合作新數位支付工具　看社交媒體在支付應用的發展

我們想讓你知道…X與Visa的合作不僅是社交媒體與支付產業的一次重要嘗試，也代表了社交媒體與金融服務融合的趨勢，這不僅為雙方帶來新的機遇，也可能對整個支付產業產生深遠的影響。

▲▼ 馬斯克旗下社群平台X（原推特）。（圖／達志影像）

▲億萬富翁Elon Musk的社交媒體網站X，與Visa信用卡網路巨頭結成聯盟，預計在今年底前推出新的數位支付工具。（圖／達志影像）

●沈宗鑫／連宇股份有限公司策略長

億萬富翁Elon Musk的社交媒體網站X，與Visa信用卡網路巨頭結成聯盟，預計在今年底前推出新的數位支付工具。本文將從X與Visa合作的動機、雙方看到的機會與合作效益，以及對支付產業未來的影響等方面進行探討。

近年來，隨著數位經濟的快速發展，支付產業與社交媒體的結合已成為不可忽視的趨勢。2025年1月，社交媒體巨頭X（前身為Twitter）與全球支付巨頭Visa宣布合作，共同開發一款之於X平台上全新的數位支付工具，這一消息引起了業界的廣泛關注。這不僅標誌著社交媒體平台在支付領域的進一步擴張，也預示著支付產業未來可能迎來的變革。

兩大巨頭的動機

「X的動機：拓展商業模式，提升用戶黏著度」，X作為全球最具影響力的社交媒體平台之一，擁有數億活躍用戶。然而，隨著社交媒體市場競爭加劇，單純依靠廣告收入的商業模式已顯得單薄，為了實現多元化收入來源，X需要尋找新的增長機會，而支付領域正是一個極具潛力的方向。

其起心動式是通過與Visa合作，X可以將支付功能深度整合到其平台中，讓用戶能夠直接在社交媒體上完成購物、轉帳、捐款等金融行為。這不僅能提升用戶的黏性，還能為X開闢新的收入來源，例如交易手續費、數據分析服務等。

「Visa的動機：搶佔社交媒體支付市場」，對Visa而言，與X的合作是其數位化戰略的重要一步。隨著現金使用率的下降和數位支付的普及，Visa需要不斷尋找新的應用場域來擴大其支付網絡的覆蓋範圍。

社交媒體作為人們日常生活中的重要平台，擁有龐大的用戶基礎和高頻的互動場景，是一個理想的支付應用場景。通過合作，Visa可以將其支付技術無縫整合到社交媒體中，進一步鞏固其在數位支付領域的領導地位，此外，Visa還能通過X平台獲取更多的用戶數據，從而優化其風險管理、個性化推薦等服務。

▼通過合作，Visa可以將其支付技術無縫整合到社交媒體中，進一步鞏固其在數位支付領域的領導地位。（圖／路透）

▲▼Visa金融卡。（圖／路透）

雙方看到的機會與利基

根據Statista的數據，2023年全球數位支付市場規模已超過8萬億美元，並且預計將以每年兩位數的速度增長。與此同時，社交媒體用戶的消費行為正在發生變化，越來越多的人習慣於在社交平台上發現商品、與商家互動並完成購買，這種「社交商務」（Social Commerce）的趨勢為支付工具提供了巨大的市場機會。

X與Visa的合作正是看中了這一趨勢。通過將支付功能嵌入社交媒體，他們可以為用戶提供更流暢的購物體驗，從而推動社交商務的進一步發展。

因此，這項合作可為雙方帶來多重機會。對X而言，透過引入支付功能，平台不僅能夠提供用戶更多元的服務，還能開闢新的收入來源，減少對廣告收入的依賴。

此外，支付功能的引入有助於提升用戶黏著性，促使用戶在平台上花費更多時間，進行更多互動。對Visa而言，與X的合作使其能夠觸及廣大的社交媒體用戶群體，特別是年輕世代，透過成為「X Money」服務的首個合作夥伴，Visa可以在行動支付領域佔據有利位置，滿足消費者對即時、安全支付的需求。

更深度的思考，X作為一個全球化的社交媒體平台，擁有來自世界各地的用戶。與Visa合作後，X可以借助Visa的全球支付網絡，為用戶提供便捷的跨境支付服務。這對於那些希望拓展國際市場的商家來說尤其具有吸引力。

對支付金融產業　未來的影響

X與Visa的合作標誌著支付場景的進一步多元化。未來，支付將不再局限於傳統的電商平台或實體商店，而是滲透到社交媒體、遊戲、虛擬現實等各種場景中。

這種趨勢將推動支付技術的創新，並為用戶帶來更加便捷的支付體驗，並隨著支付與社交媒體的深度融合，數據將成為支付生態的核心驅動力。

通過分析用戶的社交行為和支付數據，支付機構可以提供更加個性化的服務，例如信用評估、消費貸款等。這將為支付產業帶來新的商業模式。

如此，此類合作將對產業產生更深遠影響。首先，社交媒體與支付功能的融合可能成為未來的趨勢，更多平台可能會效仿，提供整合性的服務。

其次，傳統金融機構可能需要重新評估其業務模式，與科技公司合作，以保持競爭力。不同於以往，這種合作可能會改變消費者的支付習慣，更多人可能會傾向於在社交媒體平台上進行交易，這對於現有的支付服務提供商構成挑戰。因此，支付產業需要適應這種變化，採取創新策略，以滿足消費者不斷變化的需求。

總體而言，X與Visa的合作不僅是社交媒體與支付產業的一次重要嘗試，也代表了社交媒體與金融服務融合的趨勢，這不僅為雙方帶來新的機遇，也可能對整個支付產業產生深遠的影響。

未來，隨著技術的不斷進步和市場需求的變化，支付產業將迎來更多創新與拓展機會。然而，如何在快速發展的同時應對監管和隱私挑戰，將是業界需要共同面對的問題。

▼X與Visa的合作標誌著支付場景的進一步多元化，未來，支付將不再局限於傳統的電商平台或實體商店。（圖／Ettoday資料照）

▲直擊三星在Apple門市前打造的Samsung Pay Land的行動支付樂園。（圖／記者洪聖壹攝）

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