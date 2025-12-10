助理費除罪化的政治風暴　國民黨還有何顏面想要政黨輪替？

▲陳玉珍立委們針對國會助理費貪污除罪化的修法行動，引發立法院不分黨派的國會助理群起反彈、連署抗議。（圖／記者林敬旻攝）

●陳淞山／專欄作家

陳玉珍立委們針對國會助理費貪污除罪化的修法行動，引發立法院不分黨派的國會助理群起反彈、連署抗議，因為如此嚴重戕害國會助理正當權益的法案一旦完成立法，則這麼多年來好不容易爭取得來的國會助理制度法制化、權益福利保障與職位尊嚴將被破壞殆盡，導致國會助理再也無法真心實意協助立委發揮專業問政的政治功能與價值，立委違憲亂政的情況將會日趨嚴重，而立法權真正能有效監督制衡行政權的能力也勢必遭受嚴重波及，最後就是人民的基本權利與福祉受到重大損害，國不成國，家不成家，逐漸走向自我沉淪的滅亡之路。

立委變相加薪的「自肥條款」 嚴重損害國會助理的正當權益與尊嚴

其實，立法院於民國74年經院會決議，由政府公費補助每位立委每月1萬5千元，作為立委自行雇用助理之補助，76年立法院開始撥發給每位立委每月1萬5千元的「助理研究補助費」，各委員可自聘公費助理1人，其間並曾引發三個國會是否平等僱用助理的爭議；其後，該補助費亦逐年調升，於資深立委全面退職（80年12月31日）後，立法院於81年1月通過立法院組織法第26條之二增訂條文的結果，該條文規定「立法委員每人應置公費助理四人以上，立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務費預算。

公費助理均採聘用制，與委員同進退，因此，第二屆立法院開始，每位立委便有4位個人助理，每位助理薪水3萬元（由立法院支薪），由於該條文的規定，奠定了立委個人助理擁有正式且固定的地位、薪水與相關的正當權益保障。

這是當年個人協助我的老闆陳水扁立委先以申請大法官會議解釋作成釋字第261號解釋，讓三個國會的老立委、老監委與老國大代表全面退職，為了重建新立法院權能所草擬建議全面大翻修的立法院組織法修正條文之一。

立委助理從當時的2人每位每月2萬元預算，因為法制化而變成每位立委有4位公費助理、每位助理每月各有3萬元的開始，每月總助理費由4萬元變成12萬元，這就是立委國會助理法制化的開始，也是建立國會助理制度化的真正開端。

後來經過歷年的修法，目前立委每人得置公費助理8人至14人，每月公費助理總薪酬以立法院編列的明年總預算書來看約有47萬多元，還有年終獎金、加班費、健康檢查費、文康活動費等辦公事務必要費用福利等權益。

如果按照陳玉珍立委們的修法內容通過，每位立委的公費助理相關費用加總起來，一年大概會有779萬元，納入立委個人口袋，再用名義上自行聘用的8到14位國會助理薪水不一的結果支出，由每位立委憑「良心」來決定這779萬元該給國會助理多少錢，又可自行省下多少錢放入口袋，把助理費大部分合法汙掉而不算貪污。

而這樣的立委變相加薪的「自肥條款」結果，不僅嚴重損害國會助理的正當權益、福利、地位與尊嚴，同時也讓我們的立法院審查法案、預算與質詢等專業問政功能幾乎形同自我閹割，胡亂立法、亂搞預算增刪，那麼我們的國家便會陷入混亂、失控、失序且無能的黑暗局面，國家發展與競爭力幾乎完全停擺，民主政治發展生機就此覆滅，難道不會導致亡國的悲慘結果嗎？

「動搖國本」的搶錢自肥法案 國民黨中央放任才導致如今的亂局

國家存亡，匹夫有責！國之將亡，必有妖孽！陳玉珍立委們的國會助理費貪污除罪化的修法行動，基本上就是戕害台灣民主政治發展生機的「亡國條款」，難道我們的國會助理老友們不該站出來群起撻伐反對嗎？難道我們的立法院國會助理工會不該發動連署來爭取國會助理權益的保障嗎？難道我們的國家與人民還要忍受陳玉珍立委們如此厚顏無恥且惡行惡狀的「豬仔立委」諸公們繼續踐踏禍害嗎？

這可是真正「動搖國本」的立委搶錢自肥法案啊！這絕對不只是國會助理的正當權益嚴重受損問題，而是攸關台灣民主政治發展、代議政治健全與國會權能可長可久的根本命脈啊！

總之，政治本乎人性，貪的過頭或貪得無厭，就是政治最基本的紅線，也是從政者必須引以為戒的自我節制基本素養及道德品性！倘若我們的立委們跨越了這條政治紅線，甚至已經到了禍國殃民的無恥境地，這樣的立法院就真的完全沒有存在的必要了。

陳玉珍立委們倘若還不趕快改過自新撤回這個「丟人現眼」的亡國法案，對所有的國會助理與全國民眾正式道歉，難道還有何顏面想要換黨執政、政黨輪替嗎？國民黨會走到今天這個快自取其辱、自取滅亡的地步，難道不就是陳玉珍、傅崐萁立委們的恬不知恥亂搞行徑，以及國民黨中央長期的放任與無能，才會導致如今這個難以收拾的政治亂局嗎？真的，國之將亡，必有妖孽矣！

