熱身賽不論勝敗　老將新手付出的汗水絕不會白流

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊首戰慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

●作者／小林文字燒

熱身賽，我們看到西班牙狂電台鋼，那時候的不以為然今天都形成了惡夢。他們證明自己不只能電台鋼，也能電我們的資格賽代表隊。

這隊西班牙，只有一位球員是「真正」土生土長在西班牙的，實際上是三國聯軍。它更像是世界棒球的縮影，參賽資格認定寬鬆的WBC，彼此實力和訓練系統上，並不再有過去那樣懸殊的差距。

輸了很難過嗎？當然很難過，因為我們目標是排名第一，不用在那邊二搶一晉級。但即使現在輸了，也還沒有完全失去希望，我們還是很有機會晉級。

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成3局下轟出左外野2分全壘打。（圖／記者李毓康攝）

日本雖然沒有參加資格賽（因為日本不需要打），但他們最近也有安排，和荷蘭的國際熱身賽。這次，日本選了20位從來沒有打過國家隊的選手，而且，只有1位有12強的經驗，還有1位在軟銀二軍，其中，包含大量左投、和擁有長打能力的野手。

當井端監督被問到選角理由，他說「我們要找的是，未來國家隊可能需要的選手。我們要做的是，挖掘那些看不到的人才庫寶藏。」簡單來說，就是要找世界棒球趨勢下最需要的選手，未來短期賽更有機會幫助國家取勝的選手。我覺得這個想法很正確，他們沒有因為12強輸掉以後，馬上害怕國際賽又打輸，而選滿一軍的即戰力。

▲19歲新秀左投林維恩表現亮眼，中繼1局，飆出3次三振。（圖／記者李毓康攝）

今天我們看到很多年紀輕輕，但是很有潛力的選手，例如林維恩、徐翔聖。也看到很有實力，在場上表現非常穩健的老將，如張育成、吳念庭⋯等等。這是他們唯一能夠交流的場合，就是國際賽，不管勝敗與否，現在付出的汗水絕對不會白流。

還是那句話，只想著用現成，每場比賽最容易贏的，那麼這些年輕人永遠都沒有磨練的機會。要抱著這種心情，看著我們國家隊比賽。

▲林子偉（右）與張育成（左）成「大聯盟級」二遊連線。（圖／記者李毓康攝）

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