WBCQ最後一戰！　解密還沒出賽的王牌「莊陳仲敖」

▲莊陳仲敖扛下最後一戰先發。（圖／記者李毓康攝）

●作者／小聯盟觀察員 Simon162

今天是WBCQ的最後一戰，而前幾天莊陳仲敖始終還沒亮相，但留他到最後一戰的理由也很簡單，畢竟他是資格賽這些旅外選手裡，2024賽季待在最高層級，同時展現最佳壓制力的一位。

小聯盟生涯的前幾年，莊陳一直與傷病為伍，好在2024的表現一掃傷病陰霾。一路從1A殺上2A，且每個層級防禦率都控制在3以下，攻上2A的幾場比賽，被打擊率低到只有0.191。

而莊陳的投球特性，是他非常勇於進攻好球帶，整年86局的投球，只出現12次保送，K/BB值更是非常誇張的7。

莊陳的速球在先發前兩局可摸到95mph的速度，也是他最常使用的球路，但後段會遇到調速問題， 季末在2A先發用球數增加後，速度只有在90-92mph上下，不過他總能精準的將球控進好球帶上緣，加上其獨特低於平均的放球點，搭配直球高轉速製造的上竄尾勁，使他的速球還是能製造一定數量的揮空。

與速球搭配的是他拿手的變速球，直到進本壘板前才出現快速下墜，常在實戰中見到許多小聯盟層級的拉美大砲上當。同為縱向的曲球，與直球有著近20mph的速差，非常適合拿來破壞打者節奏。三顆不同速度、位移的縱向變化球，往往將打者玩弄於股掌之間。

不過觀察莊陳在小聯盟的比賽，有時在用球數超過60球後，會感受到直球速度慢慢下降、控球稍稍失準的狀況。

但今天的關鍵戰役，不是只有一位王牌，速球派的徐若熙應該也會吃下不少局數，無論是接在莊陳的前面或後面，面對兩位球風截然不同的王牌，應該會讓西班牙隊的打者非常難適應。

▼今天的關鍵戰役，不是只有一位王牌。（圖／記者李毓康攝）

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