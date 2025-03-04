台積電加碼投資美國千億美元　未來四年安全保障先入袋一半

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

●作者／US Taiwan Watch：美國台灣觀測站



美國時間3月3日，川普總統宣布台積電將在美國追加投資1,000億美元，恭喜魏哲家董事長將會在最偉大的國度投資、創造出超多的就業機會。這使得台積電在美國的總投資額將會達到1,650億美元。

川普用棍棒取代紅蘿蔔 來美國投資避免被課稅

​台積電董事長魏哲家指出，將會在未來四年內建造三座新的晶圓廠、兩座先進封裝設施以及一座研發中心。他向川普與美國致謝，也感謝主要合作夥伴蘋果、輝達、博通、高通、AMD等公司。他說，擴大投資主要將會生產晶片用於支持人工智慧（AI）的發展。

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川普總統強調，這項投資計劃將提升美國在全球晶片市場的份額，從目前的微不足道提升至約40%。他說，大家都要來美國投資，以避免被課稅。如果台積電在台灣生產的晶片，以後可能會被徵收25%、30%甚至50%的關稅，在美國就不會有關稅。（fact check：川普總統講的應該是指晶片製造與代工市場，而不是整個產業。整個產業一直都是且目前仍然是美國制霸）

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川普上台後，改用棍棒（關稅）取代拜登政府時期的紅蘿蔔（補貼）。在拜登政府時期決定要給予台積電66億美元的補貼，據新聞報導指出，目前台積電拿到大約15億元。現任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）拒絕承諾將會給予這些已經承諾要給予的補助。台積電從一月到現在已經多次與美國政府團隊搓商討論各種投資方案。

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不過後來整場記者會大概有一半時間都在談烏克蘭，川普不斷強調美國花了3500億元給烏克蘭（fact check：其實應該是1200-1300億左右），然後強調一定要make a deal。在此同時，美國宣布暫停給予烏克蘭的軍事援助，並且暫停針對俄國的網路資訊操作與大外宣攻擊。

▼如果台積電在台灣生產的晶片，以後可能會被徵收25%、30%甚至50%的關稅，在美國就不會有關稅。（圖／路透）

疑美論興起 但都不是事實

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接下來我們將會看到的是疑美論繼續興起，會重複先前台積電投資亞歷桑那州時的「盛況」，各路中國與俄國的大外宣將會配合台灣的親中在地協力者，講說台積電會被美國淘空、台灣要完蛋了這類的宣傳。簡單來說這些都不是事實。

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第一，台積電是一家以外商為主的公司，他們加碼投資美國就是以顧客為導向，在地緣政治的考量下尋求利益極大化，這是任何商業公司都會考量的事情。其實，台積電是全世界最不害怕美國關稅的公司，因為他們掌握先進製程九成以上的市佔率，技術制霸，而且關稅其實威脅不到台積電，因為我們是代工晶片，不是生產終端產品，最後的產品是iphone或者AI運算使用的電腦等等，生產「中間財」的廠商可以完全把關稅轉稼到他們的買家身上。因此，投資美國其實並非要「避免關稅」，而是要滿足顧客需求。

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第二，就算投資美國，最重要的產業鏈、研發中心、總部，也都還是會在台灣新竹，並不會移動。不管是張忠謀、魏哲家、劉德音、或者其他產業要角都已經談過，整個晶片製造代工的產業鏈，最主要都還是會在台灣，不可能說走就走，台灣的生產成本優勢仍然會是首要考量。

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第三，美國也不是就此可以躺著收進半導體產業鏈，因為晶片製造業目前在美國並不具備比較利益，生產成本仍然偏高，是否能夠順利營運以及創造利潤尚未可知。事實上，正是因為不具備比較利益所以美國公司不生產代工晶片，美國公司的強項是在設計，以及終端產品的設計，製造的部份本來就都已經外移了。把產業鏈移回美國之後要做的事情還有很多，並不是把工徵搬過去就好。

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第四，美國的英特爾大概仍然不會有什麼起色。不過，台積電宣布這麼大筆的投資，很可能可以直接避免掉「被迫要接手英特爾」的麻煩事。

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第五，當然許多人最關心的是所謂「矽盾」的問題。記者提問川普說，若中國要孤立台灣、或者侵犯台灣，台積電宣布的擴大投資可否減少隨之帶來的衝擊？川普說：「我不能說降到最低。顯然，那將會是一場毀滅性的災難。但是至少這（指台積電投資）會讓我們對這個非常非常重要生意擁有某種形勢，讓我們在美國擁有很大一部分。所以，若台灣有事，這會有很大影響。」前半段還好，但後半段這話同樣也可能會成為認知作戰的主要子彈，意思是說美國拿回晶片的製造，台灣出事的影響就比較小了。

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在這個問答的脈絡下，所謂「大事」當然會被直接聯想到中國侵台。然而，不需要過度聯想也知道疫情就是另一個可能造成供應鏈危機的原因，其他天災人禍不一而足。

要說這項投資背後帶有川普對台灣的惡意實在是不至於，現階段川普最有興趣的應該就是資金和就業進入美國。川普今天沒有提棄台論，也沒有看到他提出任何新說法改變美國對台政策或承諾。

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從正面的角度來思考，確實台灣現在就是掌握了大多數的晶片製造市佔率，因此大家都想要減低這樣的風險。而川普說的增加到40%的代工市佔率，我們認為其實可以看看就好，真的沒這麼容易的呀！

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第六，另外補充，有一種說法是先進半導體製程到了美國，可以讓台灣不會因為獨佔先進半導體而懷璧其罪，反成為中國侵台的動機。我們覺得這種論述意義不大；中國要侵台可以有一萬種理由。

台灣有價值中國可以侵台，台灣沒有半導體產業鏈的價值、減少美國介入動機後，中國照樣有動機侵台。

半導體會是世界重視台灣安全的因素之一，但能影響中國侵台動機的還包括台灣的國防實力是否足以嚇阻中國。半導體重要，但不是唯一需要考量的點。

《晶片戰》作者Chris Miller就指出，「矽盾」成形（台灣半導體產業發展起來）之前，台灣的地位就已經超級重要、中共也不斷試圖要侵略台灣了。

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第七，值得注意的是，目前市場對此投資案普遍都不看好，主要就是因為在美國生產的成本會提高，台積電利潤率會降低（股價會跌，準備入場？更新：TSM ADR盤中下跌4.16%）。張忠謀在自傳裡也談到，對於在亞歷桑那州的設廠並不開心，認為台積電拿到的條件不夠好。對全球來說，後續影響就是高階半導體可能會漲價，對通膨會有負面影響。

不過這些機會成本從來不會是川普考慮的重點，他要的是當下立即可見的數字，在乎的是帳面上的收支數字，而非長期的成本效益分析。

台積電 鎮住了美國MAGA派

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行政院發言人李慧芝今日表示「有關我國企業的海外佈局，政府一貫的立場是只要有助於我國產業全球佈局，有助於國家整體競爭力的持續提升，政府都會正面看待，也期待我國與友盟間的互利共贏。川普總統第一任期起，我國即啟動投資移轉，除了台商回流，對美國的投資更持續成長，目前已成為我國對外投資首選，去年對美投資佔對外投資三成，對中投資則降為7.5%。台美間高科技產業的密切合作，更讓台灣成為美國維繫高科技及科技產業領先地位最重要夥伴，未來我國將持續強化合作，創造互惠共贏。」

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現在台積電真的就是護國神山了，有他們鎮住了整個美國MAGA派，未來四年我們的地緣政治安全保障是先入袋一半。未來我們需要持續跟美國溝通的就是，美國需要再釋出更多安全保障訊號，以阻止川普口中的「毀滅性的災難」，也就是要再更多嚇阻中國的訊號。

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套用白宮的說法，「美國贏了又贏」，贏到不行，我川威武！大家都愛川普，美國再次偉大！！（這就是川普的作風，大家趕快適應這種睡一覺醒來常有大事發生的節奏吧XD）

▼未來我們需要持續跟美國溝通的就是，美國需要再釋出更多安全保障訊號，以阻止川普口中的「毀滅性的災難」。（圖／路透）

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