面對綠色惡戰　在野突圍勝選三部曲

▲在2026之前，在野黨要面對的是可能更為凶險的大罷免活動。（圖／記者屠惠剛攝）

●翁約博／時政評論者

在野面臨諸多挑戰，望眼明年2026地方選舉，在野藍白陣營唯有團結一致，協調無間，共推人選，共同造勢，方可能突破中央的綠色暴政。

隨著選戰壓力逼近，朝野各黨爭取黨內提名的動作也不斷浮出檯面。民進黨挾其執政優勢，更會透過司法檢調的剛性手法來做為打擊異己的工具。從民進黨高雄市的林岱樺，到國民黨花蓮縣的傅崐萁與台南市的謝龍介等，都紛紛操到檢調黑手的介選干預。

在2026之前，在野要面對的是可能更為凶險的大罷免活動。民主進步黨創下民主國家先例，針對在野黨展開全面向大罷免，為的是遂行其掩蓋執政弊端、突破國會少數的困境，乃至為即將而來的選戰創造有利戰績。

在野陣營致勝3條路 藍白合是重要關鍵

面對諸多挑戰，個人認為在野陣營有三種策略與途徑，可以做為突圍致勝的關鍵。

首先，國民黨要能勝選，先要能團結黨內。在上位者務必要無私無我，以大局為重，方能孚眾望，得民心。各有意參選的黨內同志則要以同心同德，選賢與能的心志，務必推出最強候選人，營造整體團結氣勢，方可能在2026，乃至2028的選戰中旗開得勝，取得佳績。

目前民進黨正對國民黨較有影響力的立委已經先行展開司法狙擊戰，首先從黨團總召傅崐萁著手，其次則從南市黨部謝龍介的地盤開槍。綠營的行動絕不會僅止於此，在野絕不能輕忽以對，否則只能坐以待斃，錯失戰略先機。

其次，國民黨則是要全心全意與同為在野民眾黨取得良好的合作默契，在選戰與罷免中得以合作無間。倘若藍白無法在國會合作無間，乃至在接踵而至的選舉與罷免中和衷共濟，共推人選，共打選戰，同樣無法在未來的一連串戰役中打敗目前具有執政優勢的民進黨。

近來，白營黨魁黃國昌對新北市長的合作參選遞出橄欖枝，藍營市長侯友宜應該展現更加積極友善的態度以對。不能因為新北地盤穩固就輕忽冷漠，乃至之前藍白合破局的陰影使然就消極以對。須知，選戰格局動一髮牽全身，覆巢之下無完卵。白若墜，藍必敗，台灣也將面臨生靈塗炭的兩岸戰局。

▼民眾黨宣講，高喊「民進黨還錢」。（圖／記者李毓康攝）

倘若藍白在接下來的2026與2028不能和衷共濟，團結以對。面對這個殺紅眼的賴皮政府，外以挑動兩岸緊張神經的策略，內採司法追殺的惡劣手法，兼採全面大罷免的三面狙殺手法。為的就是要一舉殲滅在野，取得完全執政，遂行其永續執政的最終目的。

再者，國民黨一定要全力協助民眾黨柯文哲案件的司法改革修法工程，避免執政者可以再有將政治黑手伸入司法檢調的空間。過去柯文哲的遭遇，就會是現在乃至將來國民黨政治人物所將面臨的悲慘命運。這已不是未來式，而是現在進行式。幫助民眾黨就是解救國民黨，更是挽救在野黨可能被執政黨以國家機器全面加以整肅乃至殲滅的命運。

所以個人認為，國民黨內上位者的無私奉獻，黨內從政同志的和衷共濟，乃至藍白兩黨間彼此的合作無間，此乃在野陣營圖生存、謀發展、挽頹勢的重要關鍵，可謂是在野面對未來凶險選戰的勝選三部曲。

▼幫助民眾黨就是解救國民黨，更是挽救在野黨可能被執政黨以國家機器全面加以整肅乃至殲滅的命運。（圖／記者屠惠剛攝）

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