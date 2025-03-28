盤點房產詐騙手法TOP10！地面師冒名、假檢警　這些套路超狠

▲近年詐騙手法層出不窮，房產租賃與交易更成高風險區。（圖／ETtoday資料照）

●文／網路溫度計



「房」詐套路層層疊，一不小心就中招！2024年6月，一名60多歲的長者接到自稱高雄苓雅社會局的來電，對方聲稱其身分證遭冒用申領補助金，要求開通網路銀行並提供帳戶資訊。長者一時慌亂，信以為真，最終損失超過千萬元新台幣，這起案件在台灣社會掀起熱烈討論。

近年詐騙手法層出不窮，房產租賃與交易更成高風險區。從假房東詐財、假買家騙訂金，到人為操控房價，稍不留神就可能落入陷阱。有人租到「一屋多租」，最後無處可住；有人賣房卻遇到假買方開出超乎行情購買價格誘騙，甚至有人收到法院通知，才知房子已被法拍。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理出房產詐騙常見的十大手法，快來了解這些黑心招數。

No.10 假買方詐騙

現在假租客、假買主越來越多，屋主一不留神，房子就可能被轉走。詐騙者常裝得誠意十足，先爽快付頭期款博取信任，再趁機辦理過戶，甚至把房子拿去抵押借貸，銀行撥款後直接落跑。

屋主不只收不到尾款，還可能得背債贖回房子，簡直惡夢一場。不少案件都是屋主輕信對方，把權狀正本、印鑑證明、身分證影本和印鑑章交給他人代辦，結果讓人有機可乘。

想多一層保障，建議盡早申請「地籍異動即時通」服務，在地政事務所註記自己和家人的手機、Email，一旦房產有過戶或移轉申請，系統會立即發出通知，讓你能第一時間察覺異常、及早應對；像信義房屋近年也積極推動相關防詐服務，2024年更與台北市政府合作推出「五福臨門」一站式服務，讓民眾在申辦地籍異動即時通的同時，也能一併完成水、電、天然氣、郵務等更名手續，省時又安心。

No.9 假屋主、房東詐騙

臉書租屋陷阱越來越多，租屋族真的要睜大眼。詐騙者常假冒屋主、房東，上傳美照、標榜租金便宜，吸引租屋族私訊，甚至用話術騙說人在國外、不方便看房，要求先匯訂金或保證金「保留房源」，一收錢立刻人間蒸發。

2024年台北就有一名前地產公司高層，惡意不繳房租後冒充屋主，轉租給四人騙走38萬4千元，引發網友討論，網友怒批「詐騙判太輕根本無法有效遏止」。

許多租屋社團都直接寫明：「未看房就先匯款就是詐騙」，提醒大家別被低價吸引就貿然下訂。想避開詐騙，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，買房或租屋務必確認簽約人是否為屋主或授權代理人，透過證件、謄本查驗身分，或請專業人士協助把關；對於「急著要錢」、「急著做決定」、「低於行情」等異常狀況要特別警覺，交付現金務必索取單據，流程不清就別貿然交易。

No.8 偽造代筆遺囑



偽造代筆遺囑，是一種專門鎖定無人繼承、或家屬久未處理遺產的詐騙手法。詐騙集團會透過地政資料，找出已故多年、尚未辦理繼承的屋主，再偽造一份看似合法的遺囑，聲稱房產已被生前指定轉贈特定對象，而這些對象往往就是詐騙集團成員。過程中還會找里長、律師、公務員擔任同夥人，利用職務掩護詐術，讓整份文件看起來滴水不漏。

像是2024年爆發的首宗「台版地面師」案件引發社會譁然，三年內靠假遺囑騙走超過1.4億元，涉及14筆土地、7間不動產，最終台北地檢署將里長、員警、律師、戶政人員等44人起訴，這類手法不只鑽法律漏洞，更觸碰高齡化社會的痛點，網友不滿表示「台灣司法也淪陷，成為詐騙集團的共犯」、「這種學法律的，建議撤銷執照跟處以重刑跟不得假釋，看看這樣能不能遏止」。

▼偽造代筆遺囑，是一種專門鎖定無人繼承、或家屬久未處理遺產的詐騙手法。（圖／CFP）

No.7 假檢警詐騙

詐騙集團常假冒檢察官或警察，他們用一套話術營造緊張氣氛，開口就是「你涉嫌刑案」、「帳戶被盜用」，要你立刻配合調查，交出現金或貴重財物以供「監管」，甚至要求他們匯款或抵押房產，並以「保密協定」作為藉口，避免引起銀行或警方注意。

很多人接到詐騙電話，一時驚慌失措，不敢多問、不敢求證，就這樣一步步走進陷阱，把一輩子的積蓄、甚至房子拱手送出。2024年12月，一名70多歲的退休女醫師就是這樣被騙，對方假冒檢警，聲稱她涉入洗錢案，她嚇得照著指示交出大量現金，還把名下七間房產拿去質押，最後慘賠7,300萬元，網友憤怒表示「判刑6年6月，三年後可假釋（三年便有7300萬元）真是值得，難怪詐騙盛行」、「詐騙應該比照貪汙判刑」。

No.6 假裝潢詐騙



裝潢蟑螂的話術聽起來專業又熱情，還承諾幫你打造理想中的夢想家園，但當你簽約付了預付款，人就開始神隱，留下的是拆一半的牆面、做不完的工程，和一肚子氣，網友表示「昨天在Threads看到花20萬停損的」、「工料雙漲、缺工影響，有不少老屋翻新然後爛尾的案例」。

這類詐騙手法常見套路，就是營造「缺工搶手」、「限時優惠」的緊迫感，逼你趕快簽約。開工後又用「材料漲價」、「人力成本提高」為由，不斷追加工程款。要避開裝潢陷阱，室內設計師建議先確認裝修公司是否合法登記、有好口碑。簽約時採用定型化契約，條款清楚才有保障；付款應依進度分期，不要一次付清；也可使用信託機制，由第三方控管資金，驗收後再撥款。若無法親自監工，可請專業協助，把關品質，避免成為裝潢蟑螂的受害者。

No.5 斡旋金、定金詐騙

斡旋金、定金詐騙屢見不鮮，無論是租屋還是買房，都可能遇到。對方常冒充仲介或中人，用「保留房源」、「促成交易」催你匯款，一旦得手就消失，房子沒拿到，錢也追不回來，網友分享，「越急越不買，詐騙就是用急這招讓人誤判」、「我聽到要先付錢約看房的一律略過」。

為了避免這類陷阱，不少房仲業者推出「履約保證」服務，像信義房屋的SinyiCare，就由玉山銀行專戶保管買賣款項，依照交易進度分段撥款，並透過安信建經公司擔任公正的第三方，控管資金與交易流程，錢不到位、房不過戶，保障雙方安全；這項免費服務，是目前唯一由銀行擔保的機制，讓交易不再像賭一把，而是真正安心、有保障的選擇。

▼斡旋金、定金詐騙屢見不鮮，無論是租屋還是買房，都可能遇到。（圖／李毓康記者攝）





No.4 契約詐騙

契約詐騙在房產交易中手法多樣，無論買賣方都有可能受害。詐騙者常利用買方擬定的合約，在付款條件或交屋細節動手腳，像是隱瞞實際付款時程、設下不合理的分期方式，讓賣方無法如期收款，權益直接受損。

中信房屋研展室副理莊思敏提醒，無論買房或租屋，簽約前務必詳閱契約內容，尤其要注意價金、付款方式與交屋條件等細節，若有疑問務必當場提出，避免事後陷入糾紛。

房客若沒仔細審閱內容，可能不小心簽下對自己不利的條款，台中一名女子租屋時，因未細看契約、在房東催促下簽約，沒注意到其中附有空白本票，退租後遭求償241萬元。房東則強調求償有據，雙方因條款認知不同，最終對簿公堂，該事件帶起討論聲量高峰，網友表示：「這房東心機真重，有夠奸詐」、「合約真的要看清楚，尤其是清潔費用」。

No.3 地政士、代書詐騙

民國90年，立法院將代書正式定名為「地政士」，本是保障專業、守住交易安全；然而，詐騙集團經常利用民眾對專業人士的信任，冒充地政士或代書，與不法房仲合作，進行過戶或申請貸款等詐騙行為，一個不留神，房子、存款全被捲走。

2024年12月16日，台中刑事局破獲一樁詐騙案，涉案金額高達3億元，手法環環相扣。詐騙集團與地政士勾結，先以假交友、假檢警博取信任，再由地政士出面製作假文件、辦理房產過戶，過程看似合法，實則步步設局；全案共約20人受害，其中一名台北女子更因此損失5,300萬元，還在詐騙集團慫恿下持續還款，營造是合法借貸假象，直到真相曝光才驚覺遭騙，網友表示：「地政士要做詐騙都很容易，應該立法加重處罰」、「詐騙已經是一條龍產業」。

No.2 假房貸詐騙

急著用錢時，最容易被「低利房貸」、「信用不好也能貸」這類話術騙進陷阱。詐騙集團會假借幫忙之名，騙你簽空白授權書、交出權狀，再和融資公司、地政士串聯，用合法外包流程把房子過戶；最危險的是，文件細節若沒寫清楚，比如沒標明抵押權金額，可能會讓你背負無上限的債，網友表示：「台灣詐騙集團分居各處，抓也抓不完！」「司法的輕判，讓這些人得不到教訓」。

防範房貸詐騙，幾個細節務必留意。不明人士主動上門提供「免費服務」時應提高警覺，並查證對方是否為金管會核准的合法金融機構；同時，定期查詢房屋權狀異動，是守護資產的基本步驟；另外，合法貸款絕不要求事前匯款，若對方索取「審核費」或「保證金」，應立即停止並報警處理。

No.1 假投資真詐財

房產詐騙中，討論度最高的就是利用投資名義進行詐騙的手法。2024年5月10日，社群平台上一則詐騙案件才公開，當天就有高達1,425筆相關討論。一名網友控訴，76歲的父親因加入LINE股票操盤群組，竟被騙走市值約3,000萬元的房產，消息曝光後引發高度關注，雖有人質疑為創作文，但也有網友認為，「這案件越滾越大越好，至少引起警政機關的高度重視了」、「房子可能可以拿回來，但是錢.....應該沒辦法了」。

這不是個案，而是假投資真詐騙的縮影。根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，光是2025年2月，假投資真詐騙受理案件就高達2,258件，財損金額突破35億元，成為最常見的詐騙手法。

數位發展部數位產業署副署長黃雅萍表示，詐騙集團常透過FB、Google、Tiktok等平台投放假廣告，以「養、套、殺」手法逐步騙取資金；為了加強防堵，政府已要求六大平台設立台灣法律代表、推動廣告實名制，並透過AI技術長期監控，全力加強打詐行動。

▼根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，光是2025年2月，假投資真詐騙受理案件就高達2,258件，財損金額突破35億元，成為最常見的詐騙手法。（圖／ETtoday資料照）

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