超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次看懂

▲這兩天一早出門就被「暴雨模式」淋到全身濕答答？不少網友哀號「這雨根本颱風等級」，社群上「豪雨假」網路度飆高。（示意圖／ETtoday資料照）

●文／網路溫度計



這兩天一早出門就被「暴雨模式」淋到全身濕答答？不少網友哀號「這雨根本颱風等級」，社群上「豪雨假」網路度飆高。不過你知道嗎，其實台灣根本沒有「豪雨假」這回事，但這波豪雨的規模，確實逼近「大豪雨」甚至「超大豪雨」等級！

雙北累積雨量破400毫米 網路討論飆破4萬筆

根據中央氣象署10月21日統計，截自15:56，雨量排行前幾名包括台北市擎天崗409.5毫米、台北市溪山里405毫米，以及新北市五指山361毫米，顯示這波豪雨強度不容忽視。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》發現，近三日（10/19～10/21 16:00）「豪雨」相關聲量已飆破43,564筆。

在雙北地區雨勢猛烈、累積雨量破400毫米之際，「為什麼下這麼大卻沒放假」成為網路熱門話題。從熱門關鍵字中可見，「豪雨特報」、「中央氣象署」、「溪水暴漲」、「停班」、「停課」、「放假」等字眼高頻出現，顯示網友焦點除了集中在雨勢本身，也延伸到政策與通勤衝擊。

▼豪雨近三日網路熱門關鍵字。（圖／網路溫度計提供）

大雨、豪雨、超大豪雨怎麼分？

根據中央氣象署的標準，豪雨並不是一種感覺，而是有明確的數值門檻：

大雨：24小時超過80毫米，或1小時超過40毫米。

豪雨：24小時超過200毫米，或3小時超過100毫米。

大豪雨：24小時超過350毫米，或3小時超過200毫米。

超大豪雨：24小時超過500毫米。

這些數據之所以重要，是因為它們會影響是否發布警報，也可能成為地方政府評估災情、決定是否停班停課的參考依據。

豪雨假存在嗎？ 停班停課怎麼決定？

雙北地區雨勢猛烈、累積雨量破400毫米，但地方政府依舊沒有宣布停班停課，讓不少民眾一早頂著暴雨通勤，心中滿滿問號：「這樣還不放假？」

但事實上，台灣並沒有一條「雨量超過多少就一定放假」的硬性規定。根據行政院人事行政總處所公布的《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的宣布權責在於各縣市首長。

當平均風力達7級、陣風10級以上，或降雨量達各地雨量參考基準，並且災情已經出現或有致災之虞時，地方政府就能依法宣布停班停課。而除了風雨強度之外，像是道路淹水中斷、水電供應困難、地形條件等，也都可能成為放假的依據。換句話說，放不放假不是看雨下多大，而是地方政府綜合災情來決定。

放不放假？ 關鍵時間點一次看懂！

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，各縣市政府宣布「停班停課」的時間，其實有明確規定。

全日或上午放假：原則上會在前一晚19:00到22:00公告，並於23:00前透過媒體播報。

半夜氣象惡化：最遲需在當日清晨4:30前完成決定，並於5:00前透過新聞媒體、政府官網及行政院人事行政總處停班停課專區對外公布。

下午半日或晚間放假：必須在當日10:30前公告，並於11:00前透過媒體播報。

▼根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，各縣市政府宣布「停班停課」的時間，其實有明確規定。（圖／新北市府提供）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年10月19日至2025年10月21日 16:00。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『豪雨』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

