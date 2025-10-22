ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次看懂

我們想讓你知道…從熱門關鍵字中可見，「豪雨特報」、「中央氣象署」、「溪水暴漲」、「停班」、「停課」、「放假」等字眼高頻出現，顯示網友焦點除了集中在雨勢本身，也延伸到政策與通勤衝擊。

▲。（示意圖／ETtoday資料照）

▲這兩天一早出門就被「暴雨模式」淋到全身濕答答？不少網友哀號「這雨根本颱風等級」，社群上「豪雨假」網路度飆高。（示意圖／ETtoday資料照）

●文／網路溫度計

這兩天一早出門就被「暴雨模式」淋到全身濕答答？不少網友哀號「這雨根本颱風等級」，社群上「豪雨假」網路度飆高。不過你知道嗎，其實台灣根本沒有「豪雨假」這回事，但這波豪雨的規模，確實逼近「大豪雨」甚至「超大豪雨」等級！

雙北累積雨量破400毫米　網路討論飆破4萬筆

根據中央氣象署10月21日統計，截自15:56，雨量排行前幾名包括台北市擎天崗409.5毫米、台北市溪山里405毫米，以及新北市五指山361毫米，顯示這波豪雨強度不容忽視。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》發現，近三日（10/19～10/21 16:00）「豪雨」相關聲量已飆破43,564筆。

在雙北地區雨勢猛烈、累積雨量破400毫米之際，「為什麼下這麼大卻沒放假」成為網路熱門話題。從熱門關鍵字中可見，「豪雨特報」、「中央氣象署」、「溪水暴漲」、「停班」、「停課」、「放假」等字眼高頻出現，顯示網友焦點除了集中在雨勢本身，也延伸到政策與通勤衝擊。

▼豪雨近三日網路熱門關鍵字。（圖／網路溫度計提供）

▲▼豪雨近三日熱門關鍵字。（圖／網路溫度計提供）

大雨、豪雨、超大豪雨怎麼分？

根據中央氣象署的標準，豪雨並不是一種感覺，而是有明確的數值門檻：

大雨：24小時超過80毫米，或1小時超過40毫米。

豪雨：24小時超過200毫米，或3小時超過100毫米。

大豪雨：24小時超過350毫米，或3小時超過200毫米。

超大豪雨：24小時超過500毫米。

這些數據之所以重要，是因為它們會影響是否發布警報，也可能成為地方政府評估災情、決定是否停班停課的參考依據。

豪雨假存在嗎？　停班停課怎麼決定？

雙北地區雨勢猛烈、累積雨量破400毫米，但地方政府依舊沒有宣布停班停課，讓不少民眾一早頂著暴雨通勤，心中滿滿問號：「這樣還不放假？」

但事實上，台灣並沒有一條「雨量超過多少就一定放假」的硬性規定。根據行政院人事行政總處所公布的《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的宣布權責在於各縣市首長。

當平均風力達7級、陣風10級以上，或降雨量達各地雨量參考基準，並且災情已經出現或有致災之虞時，地方政府就能依法宣布停班停課。而除了風雨強度之外，像是道路淹水中斷、水電供應困難、地形條件等，也都可能成為放假的依據。換句話說，放不放假不是看雨下多大，而是地方政府綜合災情來決定。

放不放假？　關鍵時間點一次看懂！

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，各縣市政府宣布「停班停課」的時間，其實有明確規定。

全日或上午放假：原則上會在前一晚19:00到22:00公告，並於23:00前透過媒體播報。

半夜氣象惡化：最遲需在當日清晨4:30前完成決定，並於5:00前透過新聞媒體、政府官網及行政院人事行政總處停班停課專區對外公布。

下午半日或晚間放假：必須在當日10:30前公告，並於11:00前透過媒體播報。

▼根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，各縣市政府宣布「停班停課」的時間，其實有明確規定。（圖／新北市府提供）

▲▼。（圖／新北市府提供）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年10月19日至2025年10月21日 16:00。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『豪雨』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「網路溫度計」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權

►中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

►大國博奕　「台灣地位未定論」的浮沉

投稿
申訴
網路溫度計專欄

網路溫度計專欄 網路溫度計

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，發表最具公信力的每日調查報導和口碑聲量排名，分析關鍵數據，提供企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業洞察。

網路溫度計最新文章

more

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次..

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、G..

從「王晴炸蛋事件」熱門關鍵字　揭曉「微波爐NG迷思..

黃金詐騙怎麼運作？　常見手法、話術與真實案例解析

金曲36預測！蕭煌奇入圍華語男歌手　蔡健雅、魏如萱..

關鍵字: 網路溫度計 雲論 豪雨假 颱風假 雙北 放假 下雨

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次..
笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權
中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行
大國博奕　「台灣地位未定論」的浮沉
大陸「四中全會」刻正召開　「十五五」規劃重點備受矚..

推薦閱讀

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次..

大國博奕　「台灣地位未定論」的浮沉

大陸「四中全會」刻正召開　「十五五」規劃重點備受矚..

鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為重返執政注入「新能量..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

平庸的邪惡不是歷史　它正在我們身邊發生

將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常

熟悉的國民黨最對味！

相關文章

笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權

笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權

上周末，全美舉行第二次「不要國王」(No Kings) 示威活動，超過七百萬人湧上街頭，反對川普第二任期下的行政擴權與軍事化治理。但他們的武..

5小時前

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

北市明正常上班課「蔣萬安今未發文」　大批咕嚕網友進攻昨日貼文

北市明正常上班課「蔣萬安今未發文」　大批咕嚕網友進攻昨日貼文

大國博奕　「台灣地位未定論」的浮沉

大國博奕　「台灣地位未定論」的浮沉

大陸「四中全會」刻正召開　「十五五」規劃重點備受矚目

大陸「四中全會」刻正召開　「十五五」規劃重點備受矚目

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政..

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政..

笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬..

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨..

大國博奕　「台灣地位未定論」的..

大陸「四中全會」刻正召開　「十..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面