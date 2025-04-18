蔣萬安「抗綠」戰力破表　為藍營殺出一條血路！

●鈕則勳／中國文化大學廣告學系專任教授

蔣萬安17日晚上現身北檢，呼應國民黨中央「為正義站出來」的訴求，轟綠濫用司法，並提議立院應推動倒閣，對總統賴清德進行「不信任投票」，確實展現氣魄；加上他日前在議會接受質詢時力戰民進黨議員，並反酸民進黨要消滅中華民國，日前也和閣揆卓榮泰隔空過招，蔣更針對綠營爆發共諜案開酸卓揆，18日更針對國民黨台北市黨部遭搜索，質疑檢察官為什麼不去搜索吳釗燮住家與辦公室？

蔣萬安累積滿滿「抗綠能量」 藍營戰鬥力被激活

一時間，蔣萬安已累積了滿滿的「抗綠能量」，更使藍營最具問鼎2028能量的台中市長盧秀燕也跟進，重砲批評司法介入罷免「萬萬不可」，黨主席朱立倫除批民進黨獨裁外，更號召民代與黨公職「北檢見」，立法院長韓國瑜也於深夜發文「這是一個黑暗的時代，台灣的民主必須明辯是非」聲援，一瞬間藍營的戰鬥力漸被激活，想藉司法調查罷綠委連署及搜索國民黨黨部的議題，絕地大反攻。

蔣萬安率先發難的脈絡其實很清楚，以綠軍主導罷免戰場，對士氣低迷的藍軍來說，確實需打一劑強心針，特別是在國民黨中央之前無力強化反制力道，盧秀燕則囿於市長身份仍以「市政」為主，對政治議題多不方便明確表態，立法院長韓國瑜在立院疲於因應綠軍攻擊，對黨團影響力也小，內外交困，身心俱疲。

所以在藍軍大咖多有顧慮及限制之際，蔣願意力挽狂瀾，站到第一線對抗綠軍，除了展現其抗綠及想為國民黨殺出一條血路的氣魄外，政治上的利基也頗明顯。

首先，對藍營當然有士氣大振之感，且能鼓舞支持者，畢竟他們悶太久了；其次，他的政治能量必然無限加碼，成為中壯派被賦予眾望的共主外，蔣再加上也是中壯派、且即將赴美為台灣爭取權益、深具國際專業的立院副院長江啟臣與立院戰力強的羅智強，中壯派「蔣啟強連線」至少能對國民黨的救亡圖存挹注顯助能量。

再者，蔣義無反顧地站到第一線，更對黨內大咖產生刺激效果；如前述盧秀燕除批司法介入罷免「萬萬不可」，17日更直指自己從政30年，現在是國家司法機器被濫用最嚴重的時刻，她必須站出來說幾句話，希望民主倒退的現象可以適可而止，措辭更加強烈。

「蔣盧連線」陸續發聲，更將對黨內大咖產生刺激及使藍軍基本盤鞏固外，對於日後戰略戰術的宏觀操作、分進合擊也能預期。

況且蔣萬安、張善政、盧秀燕分別啟動的縣市治理聯盟，不論是北北基桃、桃竹竹苗、中台灣區域治理平台等，企圖藉相關措施來救經濟、就產業，因應川普關稅衝擊；蔣、盧、侯、張等六都首長這些做法亦是期待喚起民眾「藍軍較會拚經濟」的傳統印記，找到清晰的反攻定位，反轉綠軍建構對藍軍不利的社會氛圍。

▼蔣、盧、侯、張等六都首長期待喚起民眾「藍軍較會拚經濟」的傳統印記，找到清晰的反攻定位，反轉綠軍建構對藍軍不利的社會氛圍。（圖／記者林敬旻攝)

蔣萬安此時提出倒閣 有4大原因

至於蔣呼籲倒閣，對賴清德進行不信任投票這項呼籲，即使是個選項，但或許時機已過。畢竟在行政院針對總預算案退回覆議之時及其後幾天才是最佳時機；因為政院接連退回覆議，等於忽視立法權，而為捍衛立院尊嚴，以合憲的方式推倒閣解決政治僵局，確實有正當性，但蔣此時才提倒閣，時空已改變，或許比當時更困難，原因也不難理解。

第一，賴卓體制現今拉高抗中氛圍，期待為大罷免加溫，卓內閣甚至自詡抗中內閣，若藍軍此時推動倒閣，反而可能讓綠軍反手操作，說藍營要倒抗中團隊的閣，順勢抹紅藍軍，藍營若無法妥善因應，藉論述及做法擋住綠軍操作，風險就會變高。

第二，現今環境變數太多，除川普關稅衝擊外，執政黨主導談判還呼籲朝野共體時艱、共赴國難，賴聲望仍約五成；若藍營此時推倒閣，除非有不利執政黨的重大政治事件支撐，或藍營抗議潮獲更多中間選民支持，不然要突破綠營主導議題的主流詮釋權，恐要花更多氣力。

第三，蔣要如何說服黨中央也是一個問題，畢竟以朱立倫的考慮，勢必最擔心若改選，席次不如現今該如何？故如何說服朱與立院黨團也是嚴肅課題。遑論民眾黨主席黃國昌已表示，最好是總統一起重選，不然就是給民進黨選輸翻桌的機會，白營態度也是不可測的變數。

第四，倒閣後，總統權力獨大，且無立院制衡，這空窗期間若是賴更進一步做些政治操作，藍營要如何有效制衡，也是大問題。

但蔣提出倒閣，確實也有助於社會氛圍改變，倘一些條件形成，如藍營抗議司法不公的操作延燒、賴卓的民調持續下探、「藍拚經濟、綠拚罷免」的對比印象強化、台美談判賠了夫人又折兵等；說不定藍營倒閣底氣就會變強，水到渠成也說不定。

不論如何，蔣願意站上火線上主導抗綠，都應為他點個讚！

▼台北市長蔣萬安及國民黨立委現身北檢前抗議 。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

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