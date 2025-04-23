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AI產生垃圾內容的危機　逐步侵蝕資訊生態系統可信度

我們想讓你知道…人工智慧快速發展，虛假訊息的生成手法只會更加精進與難以識別。放任以悲劇和災難為代價的AI黑暗經濟滋長，不僅嚴重扭曲社會價值觀，也逐步侵蝕資訊生態系統的可信度與安全性。

▲▼黑客（駭客）。（示意圖／CFP）

▲透過AI生成的垃圾內容（AI Slop），大量濫用社會悲劇、自然災害和敏感話題，賺取不義之財。（示意圖／CFP）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

隨著AI技術的快速進步，虛擬內容生成工具不斷推陳出新，內容創作的門檻日益降低，任何人只要擁有基本的智慧型手機，就可以輕鬆生成極具迷惑性的圖文影音內容。這本來應該是科技進步所帶來的正面效益，近來卻演變成一個新的網路黑暗經濟體系。

AI垃圾內容賺取不義之財　挑戰公眾媒體識讀

透過AI生成的垃圾內容（AI Slop），大量濫用社會悲劇、自然災害和敏感話題，賺取不義之財。這不僅加劇了網路資訊環境的混亂，也挑戰著社會公眾的媒體識讀能力，更凸顯出科技平台治理上的巨大漏洞。

日前在社交媒體上廣泛流傳一則藍天使（Blue Angels）飛行表演隊在田納西州墜機的消息，乍看之下，這個故事逼真且聳動，並伴隨著似乎難以辯駁的現場影片。但令人驚愕的是，這些內容完全是AI生成的虛假資訊。

事件的真相是2016年一次真正的不幸事故，而現在卻被別有用心的AI垃圾內容創作者篡改成2025年的「新」事故，影片和文章被用來衝擊人們的情緒，以此誘導點擊與互動。

更令人擔憂的是，這樣的內容並非孤例。美國加州發生火災期間，網路上突然充斥著大量AI生成的火災影片，包括好萊塢標誌起火、消防員拯救動物等煽動情緒的場景。

一個名為FutureRiderUS的帳號，透過這些虛假但聳動的影片，在短短一天內累積高達9400萬次觀看，大多數觀眾都誤以為是真實事件，無意識中貢獻大量的流量和互動，讓帳號主人輕鬆從中獲利數千美元。

更有甚者，這類帳號並不只是為了一時的流量而已，它們背後存在著完整的商業模式。一方面，透過平台的觀看量抽成機制獲得收入；另一方面，更進一步販售課程，教導他人如何快速製造出這些高流量的AI垃圾內容。

這種內容生成的過程極為簡單，只需透過少數幾個文字指令、幾分鐘的時間，就能大量生成引人注目的影片與圖像。這種透過災難、悲劇和苦難的消費來賺取暴利的模式，不僅道德上令人譴責，更揭露出當前社群媒體監管機制上的嚴重不足。

這樣的問題之所以屢見不鮮，根本原因在於平台本身的利益機制與缺乏有效的管制措施。社群平台透過點擊率、互動量與廣告收益的設計，本質上鼓勵了這種煽動情緒的內容生成。

更糟的是，雖然許多平台已引入標示AI生成內容的機制，但這些標示往往位置隱晦、容易被忽略，對於一般使用者而言，實際上毫無辨識效果。平台官方對此似乎並無實質解決的意願，甚至部分平台明確表示未來將更廣泛允許AI內容的存在。

▼透過災難、悲劇和苦難的消費來賺取暴利的模式，不僅道德上令人譴責，更揭露出當前社群媒體監管機制上的嚴重不足。（圖／Pexels）

▲▼ 假新聞議題。（圖／Pexels）

放任AI黑暗經濟滋長　嚴重扭曲社會價值觀

針對這種情況，普通民眾需要提高警覺與識讀能力。例如可以觀察文章或影片的用詞語氣、訊息內容是否過於煽情或不合常理，圖像是否存在不自然的細節，以及影片中的場景是否合理。

此外，民眾還應該養成查證習慣，當看到聳動內容時，主動尋找可信的新聞來源進行確認，避免輕易相信或轉發未經核實的內容。

但僅靠個人提升識別力並不足以解決問題，平台業者與相關監管機構的積極介入才是長期之道。各大平台應該強化AI內容的標示規則，明確且顯著地揭示生成內容的來源，並對多次發布虛假資訊的帳號進行嚴格處罰。監管機關也需介入制訂法規，明確AI生成內容的法律定位與規範標準，避免這類資訊誤導公眾與破壞資訊環境。

現階段，人工智慧仍在快速發展當中，虛假訊息的生成手法未來只會更加精進與難以識別。如果我們不及早重視並採取行動，放任這種以悲劇和災難為代價的AI黑暗經濟持續滋長，不僅會嚴重扭曲社會價值觀，也將逐步侵蝕整個資訊生態系統的可信度與安全性。

▼僅靠個人提升識別力並不足以解決問題，平台業者與相關監管機構的積極介入才是長期之道。（圖／路透）

▲▼Google、生成式AI、AI聊天機器人、Bard、人工智慧。（圖／路透）

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關鍵字: 張瑞雄 雲論 AI 人工智慧 虛假訊息 偽造影片

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