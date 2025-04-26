「經濟相對論」　美中大戰第二回合鹿死誰手

▲兩大經濟強權的關稅對壘，對全球金融市場造成震撼教育。（圖／路透社）

文／三普經

自從川普1月底再任美國總統以來，抱持「讓美國再次偉大(MAGA)」信念，對全球各國祭起關稅大旗，尤其在「對等關稅」的大帽子下，至今已對中國大陸課以累計245%的關稅，中國大陸隨即也對美國產品實施報復性的125%關稅，兩大經濟強權的關稅對壘，對全球金融市場造成震撼教育，並對全球經濟成長與通膨展望形成莫大的不確定。

一場看似沒有贏家的對峙 但川普勢在必得

這一場對峙看起來沒有贏家，但川普總統勢在必得，究竟美中角力誰能夠堅持到最後，何時世界經濟能夠重回正軌?從川普總統第一任期來看(2017-2020)，當時美國政府對價值超過3,500億美元的中國大陸商品課徵25%關稅，中國大陸也對價值600億美元美國進口商品加徵5%~25%的關稅。

但第一回合交手的結果似乎殺傷力不大，美國經濟成長率維持在2.5%-3.0%之間，2020年反而因為新冠疫情而萎縮2.2%。

另外通膨情勢也沒有因為關稅而上升，失業率也呈現平穩，直至2020年因新冠才急遽惡化至8.1%，經常帳赤字則是持續惡化。可以說川普第一任期所發動的關稅戰，最後因為新冠疫情而後繼無力。

之後拜登政府延續川普對中國大陸的高關稅政策，但受惠於疫情後的經濟復甦以及1兆美元的基建方案(Infrastructure Investment and Jobs Act)等擴張性財政政策，讓美國經濟得以在過4年(2020-2024)明顯優於其他工業國家。

惟美國經常帳赤字也水漲船高，2024年高達9,486億美元，是2017年的2.5倍之多，另外通膨升温也是民主黨在總統選舉失利的主因之一。

反觀中國大陸經濟表現，在過去年持續呈現長期成長走緩現象，主要的經濟問題是在解決其國內的房地產泡沫、以及製造業產能過剩所形成的通縮問題，美國的高關稅並未對中國大陸的出口形成致命傷害，其經常帳依然享有巨大順差。

新冠疫情同樣對中國大陸產生衝擊，嚴重影響內需。即便如此，其人均所得從2017年的8,760美元成長至2024年的將近1萬3千美元，成長近50%。綜合第一階段美中貿易衝突，雖然雙方呈現高姿態敵對態勢，但不影響各自的經濟發展。

川普變本加厲 預期中國將進行一場持久戰

此次川普總統變本加厲的關稅手段，已經對全球經濟前景及金融市場造成巨大衝撃，美國政府對中國大陸的經濟政策已從小院高牆轉變為大院高牆，對於持續調整經濟結構的大陸經濟而言，無異雪上加霜。但中國大陸憑藉於著其強大的工業基礎及眾多的人口，預期能夠與美國進行一場持久戰。

近期川普總統對中國關稅態度已出現軟化，美國財政部長也直言關稅戰僵局，雙方都難以為繼，這對金融市場是好消息，但並不會改變美中經濟對峙的局面。

在這場川普關稅2.0的的戰局中，對其他大型經濟體如歐盟、印度及俄羅斯，可能美中都需要拉攏，因此受到經濟傷害相對較輕，但對於其他以出口為導向的小型經濟體，預期可能受到較大的震撼教育。

▼中國大陸憑藉於著其強大的工業基礎及眾多的人口，預期能夠與美國進行一場持久戰。（圖／達志影像／美聯社）

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