棒球不只是比賽　期待中職在六都寫下屬地的故事

▲目前六支中職球隊剛好分布在六都，這樣的布局，終於讓「屬地主義」這個談了幾十年的理想逐漸落地成形。（圖／記者李毓康攝）

●朱容徵／正修科技大學教師

隨著中華職棒新球季熱鬧開打，球場內外的氣氛也比以往更加火熱。從開幕戰到例行賽初期的票房表現來看，今年的職棒明顯熱度上升，這對台灣棒球圈來說，是久違的好消息。

國際賽事上的好成績，帶動了球迷進場的熱情；球員薪資進入「大頂薪時代」，球迷、球員與球團三方共榮，形成正向循環，怎麼看都是職棒發展的好時機。

六支球隊分布六都 屬地理想終於落地成形

今年各球團開幕戰也別出心裁，不只打球，更是用盡心思「辦嘉年華」。中信兄弟請來ENERGY開場燃爆氣氛，富邦悍將靠啦啦隊女神李珠垠讓新莊球場人潮爆棚，統一獅則在台南市立棒球場安排馬戲團表演，讓球迷一票看兩秀，目不暇給。

目前六支中職球隊剛好分佈在六都：台北市味全龍、新北市富邦悍將、桃園市樂天桃猿、台中市中信兄弟、台南市統一獅，以及高雄市台鋼雄鷹。這樣的布局，終於讓「屬地主義」這個談了幾十年的理想逐漸落地成形。

統一獅早在職棒元年便以認養台南市立棒球場打下基礎，是台灣屬地主義最早的實踐者之一，在台南市政府的努力下，如今台南正朝向「棒球之都」邁進，重新定義自己在台灣體育版圖上的地位。

而樂天桃猿無疑是屬地主義最經典的案例。從Lamigo時期深耕桃園，不僅球隊戰績與票房都居高不下，更帶動三級棒球系統，孕育出如平鎮高中這樣的棒球強權。桃猿隊與桃園市，幾乎已經劃上了等號。雖然現在轉手樂天經營，跟過去似乎有些落差，但桃猿隊仍然是目前屬地主義球隊裡面的領頭羊。

在其他城市，屬地化的努力也看得見。台中中信兄弟不僅穩固經營洲際棒球場，還配合周邊商圈發展；新北富邦悍將讓新莊成為新北棒球迷的聖地；台鋼雄鷹則在澄清湖球場打出新氣象。

▼樂天桃猿無疑是屬地主義最經典的案例，不僅球隊戰績與票房都居高不下，更帶動三級棒球系統，仍然是目前屬地主義球隊裡面的領頭羊。（圖／球團提供）

各地積極投入 對國球支持有目共睹

以台南市為例，做為統一獅長年的大本營，台南市政府在市長黃偉哲的主導下，積極投入棒球場館升級計畫，球迷敲碗已久的亞太國際棒球村也正式落成啟用，就等待統一獅認養經營。看什麼時候能完成球迷跟台灣隊長陳傑憲的心願，「在亞太國際棒球場拿下冠軍」。讓台南不只是獅迷的家，更朝向棒球城市的目標大步邁進。

此外，無論是大大小小的棒球活動、三級棒球扶植，還推動棒球進校園計畫，他幾乎場場力挺，親自出席，棒球早已不是單純的運動，而是城市品牌的一部分，也是台南青年運動發展的重要基石。

回到職棒本身，美國大聯盟成功將球隊融入城市形象，讓「一城一隊」成為文化象徵，台灣雖然起步較晚，但現在已有了良好苗頭。各球團與地方政府攜手經營，不僅是為了票房，更是為了讓棒球成為城市的驕傲。

六都的棒球屬地主義，正一步步開花結果。期待未來，各城市能夠在這場屬地棒球競賽中，不只拚戰績，更拚文化，拚城市的榮耀。

▼統一7-ELEVEn獅台南主題週。（圖／記者林東良翻攝）

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