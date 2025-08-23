ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
同樣朝小野大　為何陳水扁沒那麼多問題？

我們想讓你知道…同樣是朝小野大，為何陳水扁沒那麼多問題？陳水扁與賴清德政治性格大不同，陳最知名的理論就是「衝突、妥協、進步」，但賴動輒想要把對手完全殲滅、寸土不讓，讓政局陷入難解的地步。

▲▼立法院院會 韓國瑜生氣沒有立委到場後 到了三位立委 現場仍然空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲第11屆立法院朝小野大，行政立法對抗，政治僵局難解。（圖／記者屠惠剛攝）

●單厚之／資深媒體人

大罷免失敗後，賴清德政府面臨嚴重考驗，綠營內部也出現檢討聲音。前副總統呂秀蓮建議賴清德跨黨派組閣，前總統陳水扁則在表態「力挺賴卓體制重新再出發」的同時，建議行政、立法都該局部改組，調整戰略。讓人不禁想起陳水扁第一任總統時，也同樣是朝小野大的「雙少數」總統，但為何處境沒有像賴清德這麼糟？

陳水扁8年任內　都是朝小野大

陳水扁2000年當選總統時，立法院225席立委民進黨只有70席，2001年立委改選民進黨成長到87席，連同當時泛綠的台聯13席也只有100席，2004年則變成民進黨89席＋台聯12席，8年任期都是朝小野大。

陳水扁剛就職時任命國民黨籍的國防部長唐飛出任行政院長，結果不到5個月就請辭，換上張俊雄出任閣揆，之後的行政院長都一直是民進黨籍。雖是朝小野大，但當時行政、立法之間的對立和摩擦明顯沒有像現在這樣嚴重，即便在紅衫軍倒扁之時，行政院的一些政策都還能獲得立法院支持。

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲過去1年，立法院朝野不斷激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

綠營部分人將現在與陳水扁時期的不同，歸因於當時的立法院長王金平能調和鼎鼐，而如今的韓國瑜卻沒有同樣的威望和能耐。這樣的說法聽起來有點說服力，但政院的政策和法案不能獲得立法院的支持，不怪閣揆和官員，都怪立法院也實在沒有道理。

陳水扁和賴清德　政治性格大不同

陳水扁最知名的理論就是「衝突、妥協、進步」，陳水扁本質上是能妥協的人，不管黨內、黨外都是；而賴清德的政治性格則明顯不同，動輒想要把對手完全殲滅、寸土不讓，全黨上下跟著賴清德all-in大罷免，失敗後變得毫無退路。

陳水扁時代與現在最大的不同，在於司法的角色，當時的大法官會議遠比現在的憲法法庭更加中立且節制。張俊雄宣布停建核四引發憲政僵局時，大法官會議做成釋字520號解釋，認為這是國家重要政策變更，需經立法院同意，但也只要求兩院協商解決。最終王金平和張俊雄在台北賓館簽訂「兩院協議」，政院改變政策續建核四，讓爭議劃下句點。

當時的大法官通常不介入行政、立法之間的爭議，更不碰立法院內議事，很多政治性的釋憲都不受理，讓行政、立法兩院必須自己協商解決。而賴清德就任後的憲法法庭，不僅勇於處理政治性的釋憲，且動輒法官造法，凌駕於立法權之上，113年憲判字第8號的「廢死」、憲判第9號的《立法院職權行使法》都是如此。

▲▼憲法法庭宣判國會擴權釋憲案，立法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲行政院對國會立法議案，多次提起釋憲。圖為憲法法庭宣判國會擴權釋憲案。（圖／翻攝司法院網頁）

大法官偏幫行政院，讓行政系統根本不須協商、妥協，所有自己不愛的法案，通通都丟給憲法法庭擦屁股就好。原本的兩院摩擦，也自然就升級為三院甚至四院混戰，最終導致立法院修改《憲訴法》，提高釋憲的人數門檻，變相封印憲法法庭。

大罷免失敗　內閣改組也沒用

大罷免失敗後，很多人主張賴清德應該換掉卓榮泰，大幅內閣改組才能重啟新局，但賴清德卻明顯不肯。卓榮泰近日接連總預算追加預算、災後特別預算及韌性條例修正案，明顯就不是「看守」的姿態，沒有任何一個即將下台的閣揆，能在下台前做出這麼多重大的決定。

賴清德不承認失敗，不願大幅內閣改組回應新民意，政治僵局自然就無解。更何況，賴清德面臨的不僅僅是行政、立法之間衝突的僵局，中間還有司法系統的問題，即便賴清德願意改組也無解。

以政院剛通過的《115年度中央政府總預算案》為例，行政院沒有依法編列軍人加給3萬元，並揚言將提出釋憲。立院今年6月三讀通過《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》時，政院並未提出覆議、已由總統公布生效，如今卻不承認立法院三讀通過法律的效力，明顯是藐視國會。

▲立法院會上週表決通過《財劃法》。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院朝野不斷衝突，政院拉本應中立的司法院打群架，讓政治衝突更加無解。（圖／記者屠惠剛攝）

賴政府如今民調低迷，史上提覆議最多的卓榮泰自然不敢再像之前那樣動輒覆議，但如今的作法卻是「以釋憲取代覆議」，嚴重破壞權力分治的原則，又再次重複拉大法官打群架、讓憲法法庭擦屁股的模式。更何況如今政院根本還沒提出釋憲，憲法法庭也未做出暫時處分，政院就逕自決定這兩法可以不必遵守，態度比以往還要囂張，就是認定司法院已經是政院的司法局，必然會照單全收政院的主張。

政治亂源在大法官　沒下台就無解

不公正、不節制、沒底限的大法官，才是今天政治的亂源，是他們給了政院無限對抗的底氣，讓所有政治衝突因而無解。同樣是朝小野大的雙少數總統，陳水扁時代因為大法官有節操，所以行政、立法能妥協，政治爭議還能找到解方；而賴清德有一票聽話的大法官，所以為所欲為，政治衝突自然無解。

大罷免失敗壓抑了賴清德和民進黨的氣焰，但原本應該下台的卓內閣卻是變本加厲，更加藐視國會、無視民主精神。這樣的政治僵局還要延續好幾年，至少在這批大法官全數下台之前，都不可能有解。

●本文轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。

關鍵字: 國民黨 民進黨 民眾黨 立法院 陳水扁 賴清德

同樣朝小野大　為何陳水扁沒那麼多問題？
扭曲國際法打壓台灣　北京閱兵的法律戰陽謀
反思館長現象？　對兩岸交流的示範效應及其侷限
戰爭期間核電真的危險嗎？　資安顧問示警台灣核電廠資..
賴清德最大考驗在於能否戰勝自己　否則難逃失敗的命運

同樣朝小野大　為何陳水扁沒那麼多問題？

反思館長現象？　對兩岸交流的示範效應及其侷限

扭曲國際法打壓台灣　北京閱兵的法律戰陽謀

「沒讀書的」反核三重啟意見書　論蔥哥「深挖洞」之不..

戰爭期間核電真的危險嗎？　資安顧問示警台灣核電廠資..

賴清德最大考驗在於能否戰勝自己　否則難逃失敗的命運

GPT-5問世伴隨質疑　AI對話次數超越人類的幻象..

你有多快樂　你就能有多健康！洛桑醫師教你「７招」培..

始料未及的「信賴危機」　賴清德正在布局「安內」政治..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

