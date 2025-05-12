▲美元。（圖／達志／示意圖）

吳芳銘／自由撰稿人

史詩級的台幣升值龍捲風，以迅雷不及掩耳的速度大步向上而令人震驚，如同近期頻發生的大地震般震撼全球。

美國總統川普宣布加徵對等關稅的談判協議框架中涵蓋匯率議題，全球各國貨幣承壓，主要貨幣包括歐元、英鎊等、亞洲貨幣如日圓與韓元等均呈現對美元升值走勢。

在川普一手建構的全球經貿金融新秩序震盪中，匯率升級的戰爭繼關稅衝擊撲面直擊而來，台幣甚至在全球一片震驚中，成為亞洲最強的貨幣。

▲央行總裁楊金龍答詢美債相關質詢。 （圖／記者屠惠剛攝）

在「川普新秩序」的襲擊外，近日台幣的大幅走強，也與台灣的金融壽險體質、成長策略與獲利模式有關。

從新世紀開始，台灣貿易順差所積累的美元外匯，占GDP約5%至7%。截至今年1月底，台灣外匯存底已高達1.7兆美元，大部分的配置是美國債券，外匯存底的規模除相當於台灣GDP的2倍多之外，同時也達到台灣債券市場規模的5倍以上。

另方面，台灣壽險公司一直有著本地債券資產短缺的困境，但中央銀行擁有龐大的美債作為儲備的組合，兩者優劣勢恰巧互補，壽險公司發行台幣保單，再拿投資人的錢投資美元資產，並由央行提供交換交易為壽險公司進行對沖風險，來維持壽險公司的穩定獲利。在美元升值的強勢美元循環過程中，壽險公司的豐收得利於本益比、利差收窄以及資本利得。

但，沒想到這原本帶來壽險公司豐厚利潤的經營策略，竟是顆潛伏的未爆彈。

壽險公司持有的多數債券有其特徵：以美元計價、長期、結構複雜，且與美國利率變動高度聯動。因為壽險公司是透過台幣聯結強勢美元來放大台幣的價值，僅近三、四年來，美元為遏制通膨而暴力升息，已讓靜默不言的風險累積多年，在邊緣角落未被發現。





▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

另外，追求成長必須有實質獲利的支持，但壽險公司未完全對沖外匯風險敞口，亦即大幅增加了未加保護的風險。美國銀行估計，截至去年底，台灣壽險公司僅對其持有的資產進行了約65%的對沖，該比例處於歷史上的低水位。

簡單來說，壽險公司未對沖的外匯風險敞口是種賭注，將其償付能力押注在台幣對美元維持弱勢的格局。

如此大量押注美元資產當然有其風險，當美元進入弱勢循環，尤其是美元疲軟又適逢高利率的加乘效應發生時期，此時風險有三個：一、當美元兌換台幣貶值時，資產價值會下降；二、高升的貨幣對沖成本會吞噬獲利；三、美債殖利率走高造成投資虧損。亦即，當美元貶值或利率上升周期，恐會出現巨額虧損，嚴重時甚至會影響金融市場的穩定。

過去10年來，台灣壽險業大幅成長，並將大量資產投資在美國債券。在民間持有的約1兆美元資產中，壽險公司的保險投資組合亦有高達約7000億元。但外匯敞口約4600億美元，占GDP的6成以上。

壽險業缺乏對沖的風險已經累積多年，在台幣升值時觸燃危機引信。未對沖的風險就像埋了一顆不定時炸彈，伴著美元大走貶、台幣大升值而引爆，剎那間成為壽險業的致命傷。因此，這波台幣瘋狂地升值，將使得壽險公司出現潛在的損失和現金流問題，終將值得警惕。

長期以來，台灣民眾在投資上，對美元保單情有獨鍾，金融與壽險業也偏好做多美元，寄望追求美元升值及高利息，來放大台幣的價值，並減輕風險。

這個「放大台幣依賴途徑」，在強勢美元格局下顯然有效。但在川普擾動原本平靜的關稅一池春水後，池中赫然出現水怪，讓我們直接暴露於高風險中。眼見近在眼前的水怪來襲，震驚後危機意識提高，外資、壽險公司、進出口行業、私人理財等投資人，以重力加速度的方式快速拋售美元來規避美元越貶損失越重的風險。

美債殖利率維持在高位，併同川普的對等關稅，前者制約住央行，後者是外部壓力，央行難以大力干預匯市，助漲台幣的升幅。

此外，台灣的對外淨投資部位（NIIP）占GDP的165%，規模顯得巨大，讓台幣在面對匯率波動時更易顯露頗為敏感的特質。

壽險公司與央行應記取這次史詩級美元貶值逆襲的教訓，改變策略與經營模式、資產多元化配置、對衝避險機制的落等，不要再帶著不定時彈又不觀測情勢變化奮力向前衝，而讓大家一起身陷火坑。

「盼到此為止」，是大家對川普的期待，但不符合現實。台幣若持續捲入升值的螺旋效應裡，伴隨加徵關税的共震效應，台灣的經濟與產業要面對的風險也會是嚴峻的高度挑戰。

但願「盼到此為止」。面對高風險新秩序的來襲困境，現時的重中之重是：凝具共識、調整體質、轉型升級、快速行動，來降低已到來的風暴侵襲。台灣加油！

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