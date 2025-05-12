ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

美元貶值的逆襲

▲美元,美金,1元,光明會。（圖／達志／示意圖）

▲美元。（圖／達志／示意圖）

吳芳銘／自由撰稿人

史詩級的台幣升值龍捲風，以迅雷不及掩耳的速度大步向上而令人震驚，如同近期頻發生的大地震般震撼全球。

美國總統川普宣布加徵對等關稅的談判協議框架中涵蓋匯率議題，全球各國貨幣承壓，主要貨幣包括歐元、英鎊等、亞洲貨幣如日圓與韓元等均呈現對美元升值走勢。

在川普一手建構的全球經貿金融新秩序震盪中，匯率升級的戰爭繼關稅衝擊撲面直擊而來，台幣甚至在全球一片震驚中，成為亞洲最強的貨幣。

▲▼央行總裁楊金龍 答詢 美債相關 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲央行總裁楊金龍答詢美債相關質詢。 （圖／記者屠惠剛攝）

在「川普新秩序」的襲擊外，近日台幣的大幅走強，也與台灣的金融壽險體質、成長策略與獲利模式有關。

從新世紀開始，台灣貿易順差所積累的美元外匯，占GDP約5%至7%。截至今年1月底，台灣外匯存底已高達1.7兆美元，大部分的配置是美國債券，外匯存底的規模除相當於台灣GDP的2倍多之外，同時也達到台灣債券市場規模的5倍以上。

另方面，台灣壽險公司一直有著本地債券資產短缺的困境，但中央銀行擁有龐大的美債作為儲備的組合，兩者優劣勢恰巧互補，壽險公司發行台幣保單，再拿投資人的錢投資美元資產，並由央行提供交換交易為壽險公司進行對沖風險，來維持壽險公司的穩定獲利。在美元升值的強勢美元循環過程中，壽險公司的豐收得利於本益比、利差收窄以及資本利得。

但，沒想到這原本帶來壽險公司豐厚利潤的經營策略，竟是顆潛伏的未爆彈。

壽險公司持有的多數債券有其特徵：以美元計價、長期、結構複雜，且與美國利率變動高度聯動。因為壽險公司是透過台幣聯結強勢美元來放大台幣的價值，僅近三、四年來，美元為遏制通膨而暴力升息，已讓靜默不言的風險累積多年，在邊緣角落未被發現。

▲▼央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

另外，追求成長必須有實質獲利的支持，但壽險公司未完全對沖外匯風險敞口，亦即大幅增加了未加保護的風險。美國銀行估計，截至去年底，台灣壽險公司僅對其持有的資產進行了約65%的對沖，該比例處於歷史上的低水位。

簡單來說，壽險公司未對沖的外匯風險敞口是種賭注，將其償付能力押注在台幣對美元維持弱勢的格局。

如此大量押注美元資產當然有其風險，當美元進入弱勢循環，尤其是美元疲軟又適逢高利率的加乘效應發生時期，此時風險有三個：一、當美元兌換台幣貶值時，資產價值會下降；二、高升的貨幣對沖成本會吞噬獲利；三、美債殖利率走高造成投資虧損。亦即，當美元貶值或利率上升周期，恐會出現巨額虧損，嚴重時甚至會影響金融市場的穩定。

過去10年來，台灣壽險業大幅成長，並將大量資產投資在美國債券。在民間持有的約1兆美元資產中，壽險公司的保險投資組合亦有高達約7000億元。但外匯敞口約4600億美元，占GDP的6成以上。

壽險業缺乏對沖的風險已經累積多年，在台幣升值時觸燃危機引信。未對沖的風險就像埋了一顆不定時炸彈，伴著美元大走貶、台幣大升值而引爆，剎那間成為壽險業的致命傷。因此，這波台幣瘋狂地升值，將使得壽險公司出現潛在的損失和現金流問題，終將值得警惕。

長期以來，台灣民眾在投資上，對美元保單情有獨鍾，金融與壽險業也偏好做多美元，寄望追求美元升值及高利息，來放大台幣的價值，並減輕風險。

這個「放大台幣依賴途徑」，在強勢美元格局下顯然有效。但在川普擾動原本平靜的關稅一池春水後，池中赫然出現水怪，讓我們直接暴露於高風險中。眼見近在眼前的水怪來襲，震驚後危機意識提高，外資、壽險公司、進出口行業、私人理財等投資人，以重力加速度的方式快速拋售美元來規避美元越貶損失越重的風險。

美債殖利率維持在高位，併同川普的對等關稅，前者制約住央行，後者是外部壓力，央行難以大力干預匯市，助漲台幣的升幅。

此外，台灣的對外淨投資部位（NIIP）占GDP的165%，規模顯得巨大，讓台幣在面對匯率波動時更易顯露頗為敏感的特質。

壽險公司與央行應記取這次史詩級美元貶值逆襲的教訓，改變策略與經營模式、資產多元化配置、對衝避險機制的落等，不要再帶著不定時彈又不觀測情勢變化奮力向前衝，而讓大家一起身陷火坑。

「盼到此為止」，是大家對川普的期待，但不符合現實。台幣若持續捲入升值的螺旋效應裡，伴隨加徵關税的共震效應，台灣的經濟與產業要面對的風險也會是嚴峻的高度挑戰。

但願「盼到此為止」。面對高風險新秩序的來襲困境，現時的重中之重是：凝具共識、調整體質、轉型升級、快速行動，來降低已到來的風暴侵襲。台灣加油！

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 吳芳銘 美元保單

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
完封勝！古林睿煬超越了過去的自己　一顆耀眼的星星在..
美元貶值的逆襲
借古制今？　陳年舊策難應賴時新
黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民..
後悔自責怎麼辦？「最強1咒語」自我原諒　負能量是正..

推薦閱讀

美元貶值的逆襲

借古制今？　陳年舊策難應賴時新

完封勝！古林睿煬超越了過去的自己　一顆耀眼的星星在..

黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民..

賴清德、民進黨民調遭遇重大危機　滿意度被川普打個滿..

美國霸權早已失去半壁江山

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

王尚智／「宇宙大覺者」的一場佛門驚世騙局

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

相關文章

完封勝！古林睿煬超越了過去的自己　一顆耀眼的星星在北海道發亮

完封勝！古林睿煬超越了過去的自己　一顆耀眼的星星在北海道發亮

雙王牌的夢幻畫面，已經慢慢看得見了，旅日台將古林睿煬，11日以 98 球完投了比賽，拿下旅日首次的完投勝。不只成功復仇了初登板被擊潰的慘敗，..

7小時前

借古制今？　陳年舊策難應賴時新

借古制今？　陳年舊策難應賴時新

黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民小吃」TOP 10

黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民小吃」TOP 10

習近平訪俄　聯手對抗美關稅戰

習近平訪俄　聯手對抗美關稅戰

美國霸權早已失去半壁江山

美國霸權早已失去半壁江山

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

美元貶值的逆襲

美元貶值的逆襲

借古制今？　陳年舊策難應賴時新

完封勝！古林睿煬超越了過去的自..

黃仁勳美食聲量地圖2.0！　A..

賴清德、民進黨民調遭遇重大危機..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面