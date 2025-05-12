完封勝！古林睿煬超越了過去的自己　一顆耀眼的星星在北海道發亮

●作者／小林文字燒

雙王牌的夢幻畫面，已經慢慢看得見了，旅日台將古林睿煬，11日以 98 球完投了比賽，拿下旅日首次的完投勝。不只成功復仇了初登板被擊潰的慘敗，也寫下超越不少過去旅日前輩的單場表現。

百球內完投完封勝？單場2安？這種成績是只有達比修有、大谷翔平、山本由伸等等過去日職的超級強投，才能達到的碾壓表現。我們真的可以看到一顆耀眼的星星，在北海道的大地閃閃發亮了，這不是幻覺，是真真實實的一場比賽。



今天母親節，古林睿煬送給了阿嬤最驕傲的、也送給老婆和親朋好友最感動的，不是別的，就是這場歷史性的勝利。

不只一場，相信他還會繼續強下去；不只一位，別忘了我們還有孫易磊，北海道雙王牌，它不會只是夢。

看到這位旅日台將在賽場，他自信的笑容，作為同樣在日本打拼的台灣人，我真的、真的，感到很驕傲。

▼古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

千禧年的天作之合 下道銅牆鐵壁會不會就是古林和田宮？

今天的古林到底有多狂？可以說，他超越了過去不少大前輩；但我們更要說，他超越了過去的自己。

一個「從來」沒有在中職完投完封勝的人，能夠到日職「立刻」就展現出這樣的結果、前所未有的表現。如果有人說他早就知道了，我會覺得半信半疑。因為古林目前為止的表現，絕對超過不少人預期，甚至，比不少人預期還要更好。

我們回顧前幾場的表現，當然，關鍵之一是新庄監督的信任和給予鼓勵。個人紀錄，對一個選手來說到底重不重要？很重要。寫下關鍵紀錄，等於在選手心中塑造出一個巨人的形象。

「我可以，我一定可以做到。」而且，直到九局球速仍維持在高檔、拿下三振，也代表古林的狀態和實力就在這裡。這個完投完封沒有水分，就是證明接近 30 個打席，他成功壓制了對手。



其中另一個關鍵因素，我認為，也許是火腿的新人捕手田宮裕涼。一個再強的投手，沒有合適的捕手引導，那就算個人能力再好也難以發揮出 100% ，田宮與古林的搭配確實出乎意料的好。

古林的第二次登板，就是兩人組合對戰軟銀，與第一場展現出不同的投球內容。今天再次證明觀點是有根據的，幾顆恰到好處的曲球、高角度的直球、犀利的二縫線速球，讓打者完全束手無策，連二壘壘包都踩不進去。

田宮裕涼是 2018 年，火腿黃金世代出身的選手。也是被認為有機會進國家隊，三拍子的主戰捕手。古林和他都是千禧年出生的，兩人同齡，而且更巧的是生日竟然只有差一天。（ 6/12 和 6/13 ）

高中時期，還曾有幾次國際（交流）賽交手的紀錄，說彼此之間是陌生的，那可是完全不對。甚至，田宮裕涼對決古林睿煬，總是吃盡苦頭，他一定理解，如何讓古林丟出「最有威脅性」的球。



大有可為的兩人，未來，雖然極有可能再次於國際賽交手。現在累積出來的默契，也很有可能，反倒變成對方情蒐的資料。

但我希望看到現在、看到他們，能一起在日本職棒發光發熱。就像我們聽到千賀滉大，就會自然想起甲斐拓也；菅野智之，就會想起小林誠司；達比修有，就會想起鶴岡慎也。

下一道銅牆鐵壁，讓你難以忘記的，會不會就是古林和田宮呢？

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