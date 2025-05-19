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川普新政　能改善雙赤字並讓美國再次偉大嗎？

我們想讓你知道…國會的提高舉債上限及減稅法案，預期川普將運用其影響力而強力通過這些法案，屆時法案內容能否贏得市場信力心，並順利成為川普美國重返偉大之路的拼圖，讓我們拭目以待。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲關稅政策出爐之後，金融市場大幅振盪，迫使川普政府縮減關稅幅度。（圖／路透）

●文／三普經

美國財長貝森特日前投書《華爾街日報》，點出川普提振美國經濟成長的三步驟，第一步是實施關稅，第二步是減稅，第三步則是鬆綁管制，希望藉此解決貿易失衡、讓製造業回流美國、改善家庭生活所得、及增添經濟成長誘因等，達成美國再次偉大的目標。

但關稅政策出爐之後，金融市場大幅振盪，迫使川普政府縮減關稅幅度，尤其一反先前對中國大陸課重稅的態度，與中國大陸達成90天暫時協議，雙方互相大砍原先所課的高關稅，全球股市隨即反彈，美國股市回到4月2日解放日之前水準，重回多頭走勢。

要解決美國貿易失衡、債務危機　可能不是一蹴可幾

乍看之下，關稅議題對金融市場的衝擊以似乎暫時告一段落，川普如願對多數貿易夥伴課下至少10％關稅，許多大型企業承諾增加在美國投資，經濟衰退疑慮下降，通膨增温仍未發生，股市重回多頭，川普的第一項政策似乎收到良好的效果。

但即便如此，要解決美國的貿易失衡和龐大債務危機，可能不是一蹴可幾，未來仍有相當大的挑戰。

眾所周知，美國的雙赤字問題，即經常帳赤字與財政赤字，一直是熱門議題，也被當成美元匯率是否強勢的關鍵因素，當雙赤字擴大而可能失控時，美元便有貶值壓力。

先來看美國的經常帳赤字(以貿易赤字占大宗)，美國經常帳赤字不斷膨脹，從2017年3,676億美元擴增至2024年的9,486億美元，增加1.5倍，其中剛公布的3月份貿易赤字就達1,405億美元，較去年同期大幅增加719億美元。

川普在第一任做不到的事，似乎想要在第二任有所突破，「對等關稅」便是他平衡貿易的重要工具。對美國有貿易順差的國家，川普想要課較高的關稅，對美有貿易逆差的國家關稅就較低，川普似乎認為只要對個別國家達成貿易平衡，美國的貿易赤字就可以大幅改善。

但這當中似乎沒有考慮到貿易對手國的反應及對策，包括對美國採取報復措施，或是透過洗產地等方式移轉供應鏈的生產，因此未來美國貿易赤字是否真的能改善，仍有待觀察。

從財政收入的角度來看，川普想讓其他國家人民多繳關稅，讓美國人民少繳稅，截至5月12日止，美國今年關稅收入已達473億美元，較去年同期增加47.3％，似乎符合川普政府想要的方向。

但關稅收入占美國政府稅收比重只有區區2～3個百分點，要想藉由關稅收入來改善美國的財政狀況，可能會面臨「理想很豐滿，現實很骨感」的窘境。

▼美國的雙赤字問題，即經常帳赤字與財政赤字。（圖／CFP）

▲▼。（圖／CFP）

美國財政赤字　是一個結構性問題

川普的關稅政策面臨貿易對手國的反撲，不得不靈活調整，目前對美國經濟的影響尚待驗證。但市場真正關注的，應該是下一步川普如何解決美國的財政赤字及龐大政府債務問題，若處理不善，恐將增添投資人對美元的疑慮。

美國10年期公債殖利率近日每次一回升就觸及4.5％，便是一個警訊。

美國財政赤字是一個結構性問題，除了在1998～2001柯林頓時代有財政盈餘，之後無論是共和黨或民主黨執政，財政赤字皆不斷攀高，由此衍生而來的舉債上限問題甚至三不五時導致聯邦政府停擺，並對金融市場形成干擾。

美國國債至2024年底已達36兆美元，付出的利息成本將近1,12兆美元，顯然無法持續。川普想要藉由關稅收入來改善財政收支恐將力不從心，但要刺激經濟成長，若按照共和黨的降稅傳統思維，恐讓財政赤字持續擴大，即便新成立的政府效率部門大砍公務員人數，但對改善政府財政恐怕也是杯水車薪。

接下來的重頭戲，在於國會的提高舉債上限及減稅法案，預期川普將運用其影響力而強力通過這些法案，但市場關切的是改革內容。日前媒體報導，川普有意髮夾彎，考慮提高富人稅以增補國庫收入。

在此之前，應該還有很多的討論與角力，屆時法案內容能否贏得市場信心，並順利成為川普美國重返偉大之路的拼圖，讓我們拭目以待。

▼川普的關稅政策面臨貿易對手國的反撲，不得不靈活調整，目前對美國經濟的影響尚待驗證。（圖／路透社）

。（圖／路透社）

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