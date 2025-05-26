閃靈、閃兵、閃外交光？　賴清德施政再一次獨裁

▲前立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

●李珅宇／退役高階將領

閃靈、閃兵、閃外交光？賴總統特命前立法委員林昶佐為新任駐芬蘭大使，全國譁然且多所質疑渠能否勝任？

總統任命的人事權責再多疑惑也無濟於事，畢竟這是領導人基於國家特殊立場考量所作的決策，然而從精進國家施政，強化未來整體國力來看，這是一個非常值得探究以為後進的特殊案例。

多少外交本科官員 再次遭空降掠走夢寐所求目標

林昶佐的學歷是台北大學企管系，但他的職涯都繞著重金屬搖滾樂，以年輕族群搖滾樂同好的高知名度選上立法委員，職司外交國防委員會的立法、監督和參政，從他在外交國防委員會的歷次問政過程中，無論轉型正義、性別平權、勞工人權、國會開放及年金改革等議題，已然形成定律，詢答間欠缺「追問及再深質詢」。

換句話說，助理提供的質詢稿，他只管照單全收地讀稿問政即交差了事；如今換跑道上外交檯面，舉世皆知，遭中共百般打壓下，外交工作長年以來肇致不少單位抱持不犯錯即可保官位的通病陋習，擔任領導管理的大使，若無通天本領或做足功課，當他到任後，駐芬蘭代表處內有限的荐任年輕外交官們在不奢求「工作績效」的前題下，難保會有「多做多錯，少做少錯，若要免錯，不如不做」的僥倖心態。

正因如此，恐也將難對新任大使會有建設性外交作為的建言，自然也談不上欲在台芬外交關係上會有什麼突破性政績；林昶佐擔任立法委員期間曾訪丹麥及挪威參加「哥本哈根民主高峰會」及「奧斯陸自由論壇」，兩場民主自由形式座談會，他都僅只是呼籲國際共同合作協助台灣對抗中共的打壓與威脅，這也是台灣參加眾多國際組織交流活動中沒有外交邦誼前題下的慣有現象，別無新意，更別說有外交工作閱歷的增長。

若現在當朝欲以林昶佐在歐洲重金屬樂迷圈累積的知名度與人脈，來幫襯芬蘭重負荷外交關係的發展，這兩個完全不同層面的合作交流，實難稱得上會有助益或推展實質。

外交工作向來獨樹一格，自有其傳承與特殊文化，多少外交專業本科官員，打拼大半生冀求有朝一日豪登大使榮座，但是再一次遭外來空降掠走夢寐所求的終極目標，閃靈閃兵的大使派任，除了難閃外交光，只能說是賴總統施政的再一次獨裁。

▼多少外交專業本科官員，打拼大半生冀求有朝一日豪登大使榮座，但是再一次遭外來空降掠走夢寐所求的終極目標。（圖／記者黃國霖攝）

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