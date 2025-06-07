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高中校園成為「民主韌性」破口　教育部必須加以關注

我們想讓你知道…民主韌性範圍廣泛，國防教育可以補充民防、安全、防災等議題，這些都是民主韌性的重要組成部分。然而我們最基礎的高中教育在這部分卻是斷裂，殊為可惜。

▲總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

●劉兆隆／國立彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授

為因應對岸不斷的文攻武嚇，賴清德總統大力倡導民主韌性，期待台灣內部能夠積蓄民間力量，成為對抗中國各種軟硬兼施的滲透，穩定民主政治發展基礎。其中在高中端最重要的一環，就是全民國防教育。

但根據最新教學現場的回饋經驗是：教師端不僅欠缺相關認知，課本內容也與民主韌性脫節；甚至是原本在高中端過去實施經年的打靶，因教官退出校園之後失去對口單位，已經有很多學校陸續停辦。這對民主韌性的積累顯然是一大破口。

全民國防教授內容　與民主韌性高度相關

過去因為台灣是威權戒嚴統治，教官在高中校園除了軍訓外，還兼有管理與監視學生的作用在。然而隨著民主化的開展，教官逐步退出校園，代之而起的是校安人員與國防教育教師進入校園。

這些老師的出身軍文皆有，主要是負責偏教育面而非管理，而且軍文由於出身不同，對國防教育的內容也會認知與側重不同。再加上該科目並非考試學科，很多學校都擺在高三當作營養學分。這就形成對教材內容各說各話，甚至部分軍人出身的教師講他自己覺得重要的部分，也不理會課本內容與108課綱要求的現象，更遑論對民主韌性的認知與知識的灌輸。

基本上全民國防教授的內容與民主韌性是高度相關的。一個國家國防力量的積蓄，主要是來自於教育與民間。威權時期的軍國民教育固然不可取，但是民主時期的公民仍然要有一定的國防意識，而不是把自己弄成一隻待宰的弱雞，任由敵人宰割屠殺，或是敵人到了就準備投降。

其次是對於軍事與戰爭民防要有初步的認識，這不僅是面對戰爭的必要技能，甚至是重大的天災與地震的自救也是必須的。因此全民國防教育的內容實有必要加以檢討，調整課程架構是否滿足民主韌性的需要。

▼一個國家國防力量的積蓄，主要是來自於教育與民間。民主時期的公民仍然要有一定的國防意識，而不是把自己弄成一隻待宰的弱雞。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝）

家長對於帶學生打靶有雜音　這是錯誤觀念

過去在高中時候的打靶，其實更是國防教育的重中之重。現在由於服役期縮短成一年，加上台灣又不是民間可以合法擁有槍枝的國家，所以培養民間對於槍枝的知識與使用經驗實為自救的重要基礎。

過去的高中打靶側重的是體驗與槍枝的臨場感，所以使用的是打不準的老舊三零步槍，而非是針對現行國軍制式槍枝的深入知識與體驗。未來國防教育不僅應該教育學生認識現行國軍制式裝備，甚至應該要回復以國軍現有的制式裝備打靶的教育，以免產生落後與代溝。

而且教官退出校園並不能成為無法實施打靶教育的藉口，教育部可以與國軍各團管區建立制式的對話機制，對相關課程進行協調溝通，以落實國防教育。

第三，經了解部分家長對於帶學生去打靶是有雜音的，「認為要把學生帶上戰場」，這也是錯誤的觀念。我們國家過去就是因為有軍訓與兵役，所以才能積蓄民間有近150萬的後備軍人力量，這事實上也是我國國防安全的基礎。

因此教育部也應該針對此一部分與「全國家長聯盟」等家長教育團體進行溝通與製作說帖，使家長了解接受相關政策與戰爭並非正相關。

甚至教育部體育署可以考慮鼓勵各地區的射擊協會多舉辦相關活動，推廣教育全民用槍的知識，甚至經由此培養民間的運動選手。過去我國相關選手多來自軍警而非民間，這樣的錯誤方向必須要扭轉改變。因此從射擊協會的推廣民間射擊運動與賽事，也是國防教育的重要一環，也可從體育去累積國力。

國防教育自推動以來，並未與民主韌性進行有效的結合。事實上民主韌性範圍廣泛，國防教育可以補充民防、安全、防災等議題，這些都是民主韌性的重要組成部分。目前政府也在力推民主韌性的相關作為，從一般民間力量的動員、組訓到整合，然而我們最基礎的高中教育在這部分卻是斷裂，殊為可惜。

因此建議教育部應該重新審視國防教育之課綱與內容，並與現今的民主韌性的議題相結合，並引進外部資源（包括國防部、消防署、衛福部等）去進行課堂的協同教學，把高中的國防教育打造成民主韌性建構的入門課程，如此方能面對未來外部勢力對我民主制度的挑戰。

▼部分家長對於帶學生去打靶是有雜音的，「認為要把學生帶上戰場」，這是錯誤的觀念。（圖／教育部提供）

▲▼高中生、國防教育、國防課、射擊、實彈射擊、步槍、打靶、當兵、臥倒、臥射。（圖／教育部提供）

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關鍵字: 劉兆隆 雲論 民主韌性 國防教育 打靶 教官

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