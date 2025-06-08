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AI衝擊下　教師的焦慮與轉型的抉擇

我們想讓你知道…教育始終是人與人之間的對話與關係建構，AI或許能輔助教學，但永遠無法取代那份關心學生。唯有在科技與人性的共構之下，教育才能真正朝向公平、包容與有意義的未來前行

▲。（圖／記者林世文攝）

▲隨著生成式人工智慧在教育場域的迅速滲透，教師這個原本已飽受工時與壓力困擾的職業，正面臨一場前所未有的轉型風暴。（圖／ETtoday資料照）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

隨著生成式人工智慧（Generative AI）在教育場域的迅速滲透，教師這個原本已飽受工時與壓力困擾的職業，正面臨一場前所未有的轉型風暴。在這場變局中，一方面，AI被視為教育創新的助力；另一方面，許多第一線教師卻發出令人心痛的呼聲：「我們已經無法承受更多了。」這場爭議並非單純的「擁抱科技」或「拒絕進步」之爭，而是關乎教育本質、人性價值與制度轉型的深層矛盾。

AI暴露當前教育體制　轉型過程的兩大結構性難題

各級教師面對的是一個日益模糊的學術誠信邊界，學生繳交的報告看似文筆流暢、邏輯清晰，卻往往是AI生成，毫無個人思辨與投入。教師不但必須花費大量時間偵測AI使用跡象，還得面對學生對知識與思考逐漸冷漠的現象。

一位教師的心得是：「我的學生已經不再思考，也不再有興趣。他們只會將手機遞給我說：『看，ChatGPT這樣說的。』」這種被動接收、快速消化的資訊行為，使得教育從原本的心靈激盪，逐漸淪為內容的機械輸出。

但拒絕AI是否就是解方？實際上已有很多教師開始在課堂中使用AI進行作業批改、學習追蹤與課程設計。他們並不將AI視為威脅，而是視為解放教學能量、減輕行政負擔的輔助工具。

在AI的幫助下，教師能更專注於教學互動、情感支持與個別輔導，真正回歸教育的本質：陪伴學生成長。

這場看似對立的爭論，實則暴露了當前教育體制在轉型過程中的兩大結構性難題。

第一，是對「教育價值」認知的錯位。部分學生將AI視為取巧工具，認為「能快速完成就是有效率」，卻忽略了學習過程中自我建構與思辨的意義。

相對地，部分教師則陷入「零容忍」的執著，將任何AI介入視為作弊，最終耗費大量心力於無法證明的查核程序中，反而失去與學生建立正向關係的機會。當雙方都將「工具」置於「關係」之前，教育的信任基礎也隨之瓦解。

第二，是制度與現場之間的落差。AI協作的理想模式是AI負責資料處理、學習分析與重複性任務；教師則扮演引導者與人際橋樑。然而這套模式的實踐，前提是學校具備足夠的基礎建設、AI素養訓練與教學彈性。

但現實中的教師不但缺乏支援，甚至連學校對AI政策的立場都混亂不一。有的學校強調禁用，有的卻鼓勵使用AI規劃課程，導致教師在價值與實務間左右為難。

▼在AI的幫助下，教師能更專注於教學互動、情感支持與個別輔導，真正回歸教育的本質：陪伴學生成長。（圖／達志／示意圖）

▲▼。（圖／達志／示意圖）

AI或許能輔助教學　但永遠無法取代溫度

在這場變局中，教師不只是被動的承受者，更應成為教育變革的主體。我們必須重新定義「AI素養」，不僅是操作AI的技能，更是判讀、質疑與創造的能力。

教師要引導學生思考：為何使用AI？在何種情境中使用AI才是真正有意義的學習？從AI的輸出中，我們如何加以批判與重構？這些問題不只是技術層面，更是關乎公民素養與批判性思維的根本課題。

教育行政體系也必須加快制度調整，提供清楚、彈性的政策框架，讓教師能在明確的原則下進行課程設計與評量方式的創新。例如導入更多口語表達、小組討論、手寫測驗與學習歷程記錄，讓AI難以完全取代學生參與的痕跡。同時也應建立教師專業社群，分享AI應用經驗與教學策略，從彼此的學習中找出最適合本地文化與學生特質的應用模式。

社會也必須正視教師長期以來所承受的職業壓力，AI的出現固然加劇了教師的焦慮，但也提供了一次重新設計教育生態的契機。

未來的教師將是「學習建築師」（learning architects），負責設計與協調人機共學的學習體驗。這樣的角色轉變，若缺乏制度支持與社會理解，無異於讓教師孤軍奮戰。

教育始終是人與人之間的對話與關係建構，AI或許能輔助教學，但永遠無法取代那份關心學生、傾聽他們心聲的溫度。唯有在科技與人性的共構之下，教育才能真正朝向公平、包容與有意義的未來前行。

▼教育始終是人與人之間的對話與關係建構，AI或許能輔助教學，但永遠無法取代那份關心學生、傾聽他們心聲的溫度。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

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