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保健食品產業　遇上台美關稅談判「軟骨症」

我們想讓你知道…台灣健康產業關乎國人福祉與整體經濟結構，民進黨政府必須擺脫「軟骨症」思維，在關稅調整決策上多方協商，提出長遠策略，才能讓本土產業在全球競爭立於不敗之地。

▲。（圖／總統府提供）

▲美國川普政府自2025年4月起對我國進口商品實施高達32％的對等關稅，隨後民進黨政府傳出考慮將保健食品進口關稅從30％逐步調降。（圖／總統府提供）

●文／國際財經評論員

美國川普政府自2025年4月起對我國進口商品實施高達32％的對等關稅，隨後民進黨政府傳出考慮將保健食品進口關稅從30％逐步調降，此做法引發本土健康產業深刻不安。

雖然政府強調此舉是為回應美方壓力並促進台美協商，但在關稅結構中僅占約8.4％的成本反映尚不足以大幅降低消費者價格，且此時輕率讓步，恐將導致外商撤廠、產業外移與就業流失，顯示賴清德政府在國際談判上已顯露「軟骨症」，未能堅守本土產業核心利益。

一旦進口關稅降低　將迫使本土廠商陷入挑

台灣目前保健食品進口關稅高達30％，遠高於美國6.4％、日本14.6％及韓國8％等水準，導致相同商品在台灣售價竟比美國高出三倍以上，鋪天蓋地的輿論壓力要求政府降低關稅，讓消費者享有合理價格。

然而，根據台灣保健營養食品工會指出，關稅在最終售價中僅佔約8.4％，即便從30％降至20％，對通路成本、行銷費用及企業利潤預期的影響有限，消費者最終支付價位仍不見得大幅下降。

更重要的是，台灣保健食品製造業者多為年營業額在10億元以下規模的中小企業，約有50％年營業額不到1億元，僅10％超過10億元。這些業者受到高關稅的保護，得以維持一定的利潤空間，用以支應研發與品質管控。

一旦關稅降低，外國大廠憑藉規模經濟與品牌優勢，將以更低價格進軍台灣市場，迫使本土廠商陷入價格戰，甚至被迫外移或撤廠，失去代工機會。

此外，台灣保健品進口金額從2019年的約46億元成長到2021年的70億元，近年亦有穩定成長，顯示國人對保健產品的需求旺盛。一旦稅率調降，美國進口品價格競爭力大增，本土廠商不僅得承受國內市場衝擊，也將失去出口代工優勢。最壞情況是，台灣生技產業在國際市場上被邊緣化，轉型與創新動能大幅減弱。

▼一旦關稅降低，外國大廠憑藉規模經濟與品牌優勢，將以更低價格進軍台灣市場，迫使本土廠商陷入價格戰，甚至被迫外移或撤廠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

保健食品,健康食品,營養品,魚油（圖／取自免費圖庫pixabay）

賴清德政府關稅過度讓步　反映「軟骨病」政策心態

賴清德政府在面對美國高額關稅壓力時，選擇過度讓步，試圖單方面調降關稅以換取台美協商進展，反映出「軟骨病」的政策心態。

首先，行政院在未進行完整配套措施與產業溝通之前，就傳出五年內將保健食品關稅從30％降至20％的計畫，實際上只是迎合外界聲浪，缺乏長期考量。

其次，賴清德政府未能與產業界商討出有效的補貼或轉型方案，在降低關稅的同時，應提出研發補助、行銷輔導、通路拓展等配套，以維持本土企業競爭力。

然而，至今政府僅宣稱調降關稅即可使消費者獲益，卻忽略了保健品售價結構中行銷與通路成本所佔比重，難以真實落實降價。

此外，政府在國際談判中片面退讓，未爭取到對等利益，顯示對產業保護與國內就業的考量薄弱。近期國內已有資深製藥業者直言，若關稅降至15-20％，外商恐將代工業務移往生產成本更低國家，再將商品銷回台灣，對本土就業與產能造成嚴重打擊。

最後，政府官方未強化食藥署及經濟部在把關進口保健品品質的責任。現況是，進口保健品僅須查驗登記，品質控管不易，若關稅降低，假冒偽劣產品可能大舉流入，對國人健康帶來隱性風險。

賴清德政府顯然沒有把「保護本土產業」擺在首位，而是以短期「談判籌碼」換取美國好感，暴露出政策上的「軟骨症」，徒增中小廠生存困境，難以肩負產業發展重任。

總結來說，台灣健康產業關乎國人福祉與整體經濟結構，民進黨政府必須擺脫「軟骨症」思維，在關稅調整決策上多方協商、通盤考量，提出完善配套與長遠策略，才能讓本土產業在全球競爭中立於不敗之地。

政府若能真正做到「保護本土、促進創新」，方能化危機為轉機，打造更具競爭力的台灣健康產業。

▼賴清德政府顯然沒有把「保護本土產業」擺在首位，而是以短期「談判籌碼」換取美國好感，暴露出政策上的「軟骨症」。（圖／路透社）

▲▼。（圖／路透社）

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