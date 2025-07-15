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告別「博愛座」從語言轉變到法律共識　《身障權法》修法帶來的革命

我們想讓你知道…這樣的修法不只是字面上的更動，而是透過法律文本明確表達一種新的社會價值判斷：我們要保護的是「需求」，而不是「身分」。

▲身心障礙者權益保障法 部分條文修正草案 三讀 江啟臣 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲身心障礙者權益保障法部分條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

●陳擷安／科技集團法務

立法院於本月15日正式三讀通過《身心障礙者權益保障法》第53條修正案，明定將大眾運輸工具上的「博愛座」更名為「優先席」，並刪除條文中模糊又容易引發爭議的「老弱婦孺」字眼，改以「其他有實際需求者」作為讓座優先對象。這一字之差的修法，實際上具有深遠法律意義。

它涉及了《憲法》第7條的「平等權」原則，也就是國家應一視同仁，不得基於性別、年齡、身分等任意差別對待。而在舊法用語中，「老弱婦孺」雖有保護意圖，卻也造成某些族群被定型化，甚至成為霸凌與歧視的源頭。

修法不只是字面上更動　而是明確表達新的社會價值判斷

這樣的修法不只是字面上的更動，而是透過法律文本明確表達一種新的社會價值判斷，我們要保護的是「需求」，而不是「身分」。

在過去，「博愛座」往往陷入一種道德與法律界線模糊的處境。大眾普遍認為，看到年長者或孕婦坐在博愛座是「應該的」，甚至有人誤認為佔用博愛座是「違法」的行為。

事實上，博愛座在法律上並沒有明文強制讓座的義務，也不會構成任何刑事或行政違法，這是一個典型的「社會期待」與「法律規範」錯置的案例。

根據一般法律原則，若無法明確構成違法行為，例如未阻礙交通安全或妨害他人權益，則不得處以罰則。修法後透過「優先席」這個新名詞，法律不再隱含強制力，而是轉向倡導一種基於實際需要的「法律指導原則」，強調尊重與理解而非道德壓力。

值得關注的是，修法將「老弱婦孺」改為「其他有實際需求者」，其背後其實反應了法律上「目的性分類原則」(Principle of Purpose-Based Classification) 的轉變。

在傳統立法技術中，立法機關為了方便執行與辨識，經常使用身份分類方式進行資源分配，如年齡、性別、身心狀況等；但這種做法很容易違反《憲法》上的比例原則與必要性原則，造成「過度包容」或「錯誤排除」的問題。例如，一名剛接受化療的年輕乘客若非外觀可辨識，便可能被認定不符合「老弱婦孺」身份而受到質疑。

改以「實際需求」為標準，讓適用對象更具彈性與個別化，是回應現代社會「差異正義」思潮的重要體現。這也是法律逐步由「身份式保護」邁向「功能式保障」的指標性進展。

▼台鐵EMU900型最美區間車「優先席博愛座」。

▲▼台鐵EMU900型最美區間車「優先席博愛座」。

從「博愛」走向「優先」　推動社會對「尊重」的再定義

另一方面，我們可以從「公共空間使用權」與「社會契約」的角度來看這項修法。優先席本質上是國家為特定弱勢族群所設置的補助性資源，屬於一種「積極平權措施」。這與一般人對「平等」的理解不同——法律上的平等不等於「一視同仁」，而是對於處於不利地位的群體，給予必要而合理的差異待遇。

這就是法律上所稱的「實質平等」（substantive equality），它要求我們在制度設計上給予身心障礙者與其他需求者「合理便利」，正如《身障權法》第52條所規定的「無障礙環境」。因此，「優先席」不只是座位，而是社會透過制度傳遞給弱勢族群的一種信任與支持。

在實務操作上，修法後仍可能面臨認定困難，例如誰能主張「實際需求」？是否需要出示證明？這牽涉到「信賴保護原則」與「比例原則」的實際運用。

法律並未要求使用者出示證明，也未授權司機或乘客執行「強制讓座」的行為，這代表「優先」僅為道德與倡導性的順位排序，而非權利義務上的強制命令。

也因此，若有乘客因此爭執而言語辱罵他人，就可能構成《刑法》第309條的公然侮辱，或在肢體衝突下構成《刑法》第277條的傷害罪。修法的目的就是透過語言精煉，減少這類模糊地帶所產生的社會紛爭。

此外，本次修法也有助於消除一種普遍的誤解：佔用「博愛座」等同「道德敗壞」。這種錯誤認知容易造成社會性的「網路公審」，而這其實涉及《個資法》與《民法》第195條的名譽權保護。

曾有案例中，乘客因佔用博愛座而被拍照上傳網路，被冠上「不讓座惡人」的標籤，導致個人名譽受損。這類行為若非出於合法目的，將可能構成對他人名譽與隱私權的侵害，甚至觸及民事賠償責任。因此，修法除了明確法律意圖，也是在保護每位乘客不因模糊道德而受到不當攻擊。

最後，我們不能忽略這項修法背後更長遠的社會與文化意義。它提醒我們，法律不只是命令與禁止，更是一種公共教育與價值塑造的工具。

當我們從「博愛」走向「優先」，從身份分類走向需求辨識，其實是在推動社會對「尊重」的再定義，尊重不是因為你看起來像需要幫助的人，而是相信每個人都有自己內在的難處與尊嚴。這樣的法律改革，不僅是制度的進步，更是社會成熟的表徵。

我們期待，未來在「優先席」的字樣下，乘客們不再因為「看起來不夠虛弱」而感到壓力，也不會因「沒讓座」就成為眾矢之的；而是彼此理解、互相體諒，讓公共空間真正落實「以人為本」的精神。

畢竟，法律的終極目的，不是讓每個人活得一樣，而是讓每個人都能被公平對待，即使他們的「需要」不那麼容易被看見。

▼法律的終極目的，不是讓每個人活得一樣，而是讓每個人都能被公平對待，即使他們的「需要」不那麼容易被看見。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼。（圖／翻攝自pixabay）

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