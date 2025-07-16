台灣能源轉型！　以最低環境衝擊邁向非核與永續未來

▲台灣自2016年啟動「2025非核家園」政策以來，能源轉型成為國家發展的核心課題。（圖／台電提供）

●楊聰榮／台灣環保聯盟學術委員、中台灣教授協會理事長、任教於台師大

台灣自2016年啟動「2025非核家園」政策以來，能源轉型成為國家發展的核心課題。這不僅是對無核目標的承諾，更是追求低碳未來的關鍵一步。隨著電力需求快速增長與再生能源發展進度落後，如何在保護生態的同時確保電力穩定，成為當前亟需解決的挑戰。2025年的最新進展顯示，台灣正透過天然氣過渡與國際合作，尋求環境與能源安全的平衡，開啟能源轉型的新篇章。

能源轉型的過程 台灣正面臨環境與能源安全的兩難

目前台灣的能源轉型的現狀，可以說是進展緩慢而且挑戰並存。台灣原定2025年實現20%再生能源、30%燃煤、50%天然氣的能源結構，但進展遠低於預期。

根據歐洲商會能源轉型報告，離岸風力、陸上風力與太陽能的裝機容量均未達標，顯示再生能源發展面臨技術與土地限制。

與此同時，AI與半導體產業的擴張預計未來十年每年增加2.8%的電力需求，對能源結構的穩定性提出更高要求。燃煤占比雖逐步下降，但天然氣作為過渡能源的角色日益重要，卻也帶來基礎設施可能成為棄置資產的隱憂。

位於基隆協和電廠的第四座液化天然氣接收站於2025年2月通過環評，也就是一般所指稱的四接，標誌著台灣能源轉型向前邁進。這項計畫旨在以燃氣機組取代老舊燃油機組，降低碳排放並確保北部電力穩定。

四接的推進並非一帆風順，反對者擔心填海造地將破壞珊瑚生態，環評過程因此要求增加環境監測並採用高滲透性材料以減輕生態影響。截至2025年4月，計畫仍處於初期階段，顯示環境與社會爭議可能延緩進度。

四接的經驗凸顯能源轉型需兼顧生態保護。計畫縮減填海範圍並承諾生態補償措施，展現了在能源需求與環境保護間尋求平衡的努力。類似項目未來仍需更嚴謹的環境評估，以確保海洋與陸地生態的多樣性不受損害。

能源轉型的過程中，台灣正面臨環境與能源安全的兩難抉擇。再生能源的間歇性與儲能技術的不成熟，使得天然氣在短期內不可或缺，但過度依賴可能與2050淨零目標相悖。

電力需求的激增促使政府重新考慮核能角色，近期表態可能延長現有核電廠的使用期限，以應對高科技產業的用電需求。這一政策轉向雖與非核家園目標形成張力，卻也反映出能源安全的現實壓力。

▼位於基隆協和電廠的第四座液化天然氣接收站於2025年2月通過環評，也就是一般所指稱的四接，標誌著台灣能源轉型向前邁進。（圖／記者林振民攝）

台灣應採取多管齊下策略 才能為下一代留下潔淨的家園

國際經驗為台灣提供了啟示。德國透過風能、太陽能與天然氣的搭配，逐步實現低碳轉型；日本則在福島核災後轉向天然氣，並加速氫能與儲能技術的研發。這些案例表明，能源轉型需在環境保護、能源穩定與技術進步間找到動態平衡。

為降低環境衝擊並確保能源安全，台灣應採取多管齊下的策略。深化國際合作，例如參與美國主導的阿拉斯加天然氣開發計畫，以分散能源進口來源並降低地緣政治風險。

這不僅能穩定天然氣供應，也為後續接收站的建設提供支持。加速再生能源發展，特別是離岸風電與太陽能，同時投入資源研發高效儲能技術與智慧電網，以提升再生能源的穩定性。

社會參與同樣不可或缺，政府應提升政策透明度，鼓勵民間監督，並與地方社區充分溝通，化解對能源計畫的疑慮。只有透過政府、企業與社會的協力合作，能源轉型才能兼顧生態永續與電力需求。

台灣的能源轉型正處於關鍵十字路口。第四座天然氣接收站的推進雖是必要一步，但其環境爭議提醒我們，轉型不能以生態為代價。

未來台灣應透過國際合作與技術創新，加速再生能源與儲能技術的發展，同時靈活調整核能政策，以確保能源安全與低碳目標的實現。唯有以最低環境衝擊為原則，台灣才能在非核家園的道路上，穩步邁向永續與穩定的未來，為下一代留下潔淨的家園。

▼只有透過政府、企業與社會的協力合作，能源轉型才能兼顧生態永續與電力需求。（圖／記者許權毅攝）

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