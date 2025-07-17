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「普發一萬元」的民粹陷阱　暴露在野黨犧牲台灣長期發展

我們想讓你知道…政府與民代應以納稅人長期福祉為優先，保留台電補助、支持受關稅影響產業，或強化弱勢補貼，而非淪為民粹競賽。在野黨的短視政策，恐埋下財政與能源危機隱憂，令人遺憾。

▲普發現金三讀，國民黨團喊口號。（圖／記者屠惠剛攝）

▲普發現金三讀，國民黨團喊口號。（圖／記者屠惠剛攝）

●王信全／金融從業人員

在野黨推動的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》於2025年7月通過，強行編列2300億元普發全民一萬元，宣稱因應國際關稅戰、高通膨與經濟疲軟，號稱「還稅於民」。然而，細究情勢，這項政策不僅缺乏理據，更暴露在野黨的民粹操作，犧牲台灣長期發展。

普發現金無助解決問題　更埋下財政與能源危機隱憂

首先，在野黨以美國加徵關稅為由，主張普發現金刺激經濟。然而，美國關稅政策尚未定案，台灣正積極與美方談判，2025年初報導顯示，台灣有望爭取較南韓、日本更優惠的條件，半導體出口仍具競爭力。2024年經濟成長率達3.94%，出口穩健，顯示經濟並未疲軟。在出口得利、談判前景樂觀下，全民普發顯得缺乏必要性，徒增財政負擔。

其次，台灣通膨溫和，主計總處預測2025年CPI僅1.94%，遠低於全球平均。民眾與中小企業最有感的壓力來自電價上漲風險，源於台電長期虧損（2024年約4000億元）與國際燃料價格波動。行政院原計畫補助台電1000億元，穩定電價並支持綠能轉型，卻遭在野黨刪除，轉而普發。

普發現金不僅無助解決電價問題，還可能推高物價，過去振興券經驗顯示，消費刺激常伴隨物價上漲（2020年部分零售品漲幅達2-3%），加重民眾負擔，與政策初衷背道而馳。

在野黨主張「還稅於民」看似合理，卻忽略國家如企業經營的邏輯。企業賺錢時，理性經營者不會全數分紅股東，而是投資未來成長，如研發、設備升級，以創造更大價值。

台灣正處地緣政治風險高漲的十字路口，需積極投資產業升級、長照政策與能源基礎建設（如台電電網）。在野黨卻以稅收超徵（2022-2024年數千億元）為由普發，無視長期發展需求，形同企業放棄成長、只顧分紅的短視策略。

此舉更顯選舉考量，2026選舉前夕的法案時機令人質疑其動機。

普發現金並非不可行，2020年振興三倍券即因應疫情衝擊，財源明確且全民受創。然而，今日經濟穩健，普發未設所得限制，高收入者同樣受益，效益低且違反預算法規。

政府與民代應以納稅人長期福祉為優先，保留台電補助、支持受關稅影響產業，或強化弱勢補貼，而非淪為民粹競賽。在野黨的短視政策，恐埋下財政與能源危機隱憂，令人遺憾。

▼行政院長卓榮泰說明110-113年歲計賸餘使用情形，普發1萬需舉債1014億。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院長卓榮泰出席會後記者會，說明110-113年歲計賸餘使用情形。（圖／記者陳家祥攝）

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