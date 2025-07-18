博愛座改為優先席　妥當嗎？

▲身心障礙者權益保障法部分條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

●黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長

改名容易，做好難，特別是涉到公眾利益。立法院院會三讀通過《身心障礙者權益保障法》修正草案，行之有年的「博愛座」將更名為「優先席」，優先乘坐對象也從原本的「身心障礙者及老弱婦孺」，修改為「身心障礙者及有其他實際需要者」。定義清楚嗎！對象適合嗎？符合原博愛座設置的理想和精神嗎？接下去負責執行的大衆交通業者要傷神了！

把人性帶進制度 讓博愛、禮讓成為國民日常行動

很多的修法都立意甚佳，但經常陳義過高，執行困難；或者不敢堅持道德底線，一怕得罪人，更讓人無所適從。身心障礙者這次取代了老弱婦孺，適用對象更好認定了嗎？

《身心障礙者權益保障法》認定身心障礙指的是經醫療機構診斷，身體或心理功能長期受損，需長期支持與輔具協助者。包括：視覺、聽覺、語言障礙，肢體障礙、神經系統障礙，智能障礙、發展障礙（如自閉症），精神障礙（如躁鬱症、思覺失調），內部器官障礙（如腎臟疾病造成長期功能不全）。

身體的障礙很容易看的出來，心理的障礙得經醫師認定，如果今後不發给公家證明，鐵定增加不少紛擾和爭議。

過去博愛座適用對象其實不會對象不清！只是欠缺認定的標準。老是多老？弱是多弱？婦，不是指婦女，應是孕婦，孺呢？幾歲或身高以下？參照英美法日韓等國的相同規定，如果有個参照標準，問題不難解決。

適用對象此次加上「有其它實際需要者」，該有的權變是有了，但也必須加上一些限定，免得使用者誤解。如何清楚定義「其它」呢？

一是採限定型，加上說明文字，將範圍框住，降低歧義。例如：優先座適用對象包括年長者、孕婦、身障者、幼兒與照護者。

二是暫時性，例如暫時性行動不便者、未明顯外顯需求者亦可使用，惟請配合禮讓原則。

禮讓座（Courtesy Seat）很能適切表達原先設置博愛座的意義。大衆交通基本上屬公共財，扮演社會教育功能實在需要，「博愛」和「禮讓」在倫理教育意義的傳達上顯然要比「優先」傳神。

博愛在倫理學中被視為一種無差別的關懷與仁愛精神，超越血緣、族群、國籍等界限。禮讓是文明社會的公民相互體貼、尊重的行為，優先則難免涉及功利的排序。

台北捷運公司聲明，將待交通部與衛福部就優先席標示訂定統一圖示後，配合相關部會研議「優先席」多元宣導和視覺辨別等措施，並保留較小的博愛座字樣，值得讚許。

行為經濟學的Nudge（助推）近年在世界各國廣泛運用在公共事務上。它透過細緻設計，引導人們做出更符公利的選擇。如何讓優先座與博愛倫理更為結合？可以設計「隱性需求徽章」搭配宣傳影片，提升辨識率。優先座旁設置溫柔提示「您願意為需要者留座嗎？」設計互動型車廂顯示牌，即時呈現讓座比例，激發群體正向行為。

不硬性訴諸命令，而是把人性帶進制度，讓博愛、禮讓成為國民的日常行動。優先席，優先的適人、適時、適所，而且又充分內涵台灣社會博愛和禮讓的精神。

▼立法院院會三讀通過《身心障礙者權益保障法》修正草案，行之有年的「博愛座」將更名為「優先席」。（圖／記者李依琳攝）

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