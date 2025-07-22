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國民黨若輸　被抄家滅黨還遠嗎?

我們想讓你知道…對國民黨來說，若連這最後一道防線都守不住，接下來面臨的恐怕將不只是邊緣化，而是體制性消滅。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲若國民黨在這場戰役中慘敗，其後果將不僅是丟掉國會席次，而是一步步靠近更嚴重的司法追殺，甚至出現實質「抄家滅黨」的危機。（圖／記者李毓康攝）

●文／國際政治評論員

即將到來的「大罷免」投票日，絕對是一場攸關政治版圖與國會力量再平衡的關鍵戰役。然而，這場戰爭不只是民意表態，更是一場生死決戰。若國民黨在這場戰役中慘敗，其後果將不僅是丟掉國會席次，而是一步步靠近更嚴重的司法追殺，甚至出現實質「抄家滅黨」的危機。

這不是危言聳聽，而是政治現實的邏輯推演。台灣政壇早已進入體制失衡的高風險時期，任何反對勢力若無法維持基本戰力，最終都會成為被清算的對象。

對國民黨來說，若連這最後一道防線都守不住，接下來面臨的恐怕將不只是邊緣化，而是體制性消滅。

罷免失利 將被定調為「民意唾棄」

政治最講究正當性。若反罷免失敗，國民黨勢必會被包裝為「台灣社會拒絕國民黨親中路線」、「國民黨阻擋改革」、「藍營政治人物遭民意唾棄」。這樣的政治定義一旦確立，不僅會讓國民黨失去聲勢，更會給執政黨一個進一步清算在野的理由與藉口。

一旦大眾接受「國民黨已經被社會淘汰」這個框架，接下來對藍營的任何調查、約談、起訴，甚至黨產凍結、組織清查，都會被輿論包裝成「合法合理的民主進程」，而非政治報復。

司法追殺　將更全面更無底線

近年來，台灣司法體系已逐漸展現出高度政治性，檢調與監察體系頻頻對在野陣營動刀。馬英九、韓國瑜、傅崐萁、台中顏家等藍營要角，幾乎無一倖免，無論有無實質犯罪事證，輿論審判早已定罪在前。

「大罷免」若「大成功」，將意味著反對力量再次遭到社會性否定，司法戰場可無顧忌地進一步被擴大，從中央到地方，從國會到基層，只要是藍營背景的人，都可能被列入調查或約談對象。理由可以很簡單——公職期間疑涉圖利、補助款申請不實、服務處帳目不清、選舉經費疑雲等等，這些灰色地帶從來不缺。

而這樣的司法操作，也不必講求結果，只需製造持續的壓力與恐懼，讓國民黨的人員疲於奔命、無力組織反攻。對手無需讓你坐牢，只要讓你無法動彈，就足夠了。

黨產與資源　將被徹底掏空

國民黨自2000年後即面臨黨產爭議，多次遭到「不當黨產處理委員會」追打。民進黨善於運用「轉型正義」之名行資源瓦解之實，不僅凍結帳戶、追查財產來源，還將關係企業、土地、地方資源一一清除。

倘若國民黨反罷免再度失利，勢必被解讀為民意的背書，黨產清算將升級為全面「正義」。不僅剩餘資產會被清查，連過去早已處理完畢的個案都有可能被翻案重查。藍營地方黨部、後援會、友好社團，也可能被納入「查水表」對象。支持藍營的企業與人脈網絡將面臨被點名、被抵制、被斷鏈的壓力。

這種資源的清空與社會資本的斷裂，是比選票失利更致命的系統性瓦解。

▼「大罷免」若「大成功」，將意味著反對力量再次遭到社會性否定，司法戰場可無顧忌地進一步被擴大，只要是藍營背景的人，都可能被列入調查或約談對象。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼。（圖／記者黃哲民攝）

「去藍化」　將進入制度化階段

當選舉失利、司法追殺、資源掏空同時發生，國民黨所代表的「另一種聲音」，將不再有制度內的位置。這時，下一階段政治工程即可被順勢推動：「制度化去藍化」。

可能的操作包括：修法限制政黨募款來源、強化政黨監管法、擴張監察院調查權限、成立所謂「民主防衛機制」，凡是被標記為「威權遺毒」、「中共代理人」或「不利國安」，都可列入打擊清單。

這類制度設計將名義上維護民主，實際上將國民黨徹底邊緣化乃至非法化。屆時，藍營即使存在，亦僅形同政治樣板，再無實際權力與角色。

緊要關頭　慎防奧步

歷史經驗證明，當情勢緊繃、選戰告急時，某些勢力為求逆轉，往往不惜鋌而走險。2004年陳水扁「兩顆子彈」事件即在選前一天突發，引發巨大輿論效應，成功扭轉選情；美國總統川普在造勢時遭遇槍擊，更讓其聲勢飆升。

這些事件都提醒我們，在選戰激烈、民心未定之際，突發「意外」事件往往成為改變局勢的關鍵變數。雖無證據指出罷免陣營將採取類似手段，但國民黨及相關支持者確實有必要提高警覺，避免落入預謀陷阱，也要慎防有人企圖操作同情牌或製造對立來混淆視聽、操弄選情。

國民黨若不反擊 只能等死

面對這一切，國民黨若再以「和平理性」、「謙卑低調」自居，終將自斷生路。國民黨必須清楚認知：這已不是一場選舉爭奪，而是一場全面政治戰爭。

唯一的出路，是動員所有支持者，主動出擊、打破沉默、逆轉氣勢。只有贏下「大罷免」，才能證明自己尚有民意基礎、政治正當性與社會空間。否則，等待藍營的不是重整出發，而是全面肅清。

成敗一役　關乎政黨存亡

台灣民主的可貴，在於有不同聲音共存與制衡的空間。若國民黨因「大罷免」失利而被制度性清除，那麼受害的不只是國民黨，而是整個台灣社會的多元與自由。

在這場大罷免中，成敗不只是席次的加減，更關乎在野是否能自保，人民是否還有選擇，體制是否能存續。國民黨若敗，清算將起，台灣極可能也將邁入真正的「政治戒嚴」。

▼只有贏下「大罷免」，才能證明自己尚有民意基礎、政治正當性與社會空間。否則，等待藍營的不是重整出發，而是全面肅清。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

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