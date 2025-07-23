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川普的「逆轉型正義」　從要求球隊改名談他對左膠零容忍

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

●董宇凡／數位行銷創作者

川普最近要求美國職棒大聯盟的兩支球隊，將隊名改回「紅皮」與「印地安人」。

這兩支球隊，在「黑命貴」事件後，改成了「克里夫蘭守護者」與「華盛頓指揮官」政治正確的名稱。

▲印地安人球迷不捨更改名字。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人球迷不捨更改名字。（圖／達志影像／美聯社）

一般的國家領導人，根本不會自找麻煩，去管這些「小事」。但對川普來說，茲事體大，寧可承受爭議，也不向政治正確妥協。

從這點真的可以看出，川普對抗DEI的意志，以及他對於功績主義的信仰。所謂功績主義，就是只看能力，不問出身。你只要有才能，管你什麼性別、階級、種族一律錄用。重點不是你是誰，而是你究竟能創造什麼價值。

在這種觀點下，改名自然是件可笑的事。畢竟根本沒有人在乎你叫什麼、也沒有人有時間去歧視你。

對於左派的各種動作，川普基本上採取零容忍的態度。反正你們以前改過的東西，我現在就要改回來。

只有如此，社會才能從左派的毒素中恢復過來，尤其像名稱這種事，沒有什麼改都改了就算了，總有一天要全部改回來。台灣，也有太多該改回的地方了。

因為左右派的鬥爭，是不容退讓的。

保守主義者過去就是太消極，大家平時養尊處優，上上教會、只顧自己的家庭跟事業。直到有一天發現，言論被限制、性別被反轉、社區被入侵，甚至連禱告都要被罰錢，再不出手真的國將不國。

川普當真是本世紀的偉人，將全世界的右派集結起來，讓這個星球再次偉大，祈禱他能活久一點。

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●作者董宇凡，數位行銷創作者，本文同時發表於個人臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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