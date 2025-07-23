從「鐵腕治國」杜特蒂看國際法庭的作用

▲▼杜特蒂「牢房設施」曝光！可以下廚、上瑜珈課。（圖／達志影像／美聯社）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台師大

菲律賓前總統杜特蒂被押送至荷蘭海牙，移交國際刑事法院（ICC）接受羈押，這一事件不僅是他個人命運的轉折點，更彰顯了國際法庭在當今世界中的關鍵作用。杜特蒂因任內發動反毒戰爭導致數千人喪生，被控危害人類罪，如今面臨國際司法的審判。這起案件讓我們重新審視國際法庭如何在維護人權、追究獨裁者責任以及促進全球正義中發揮影響力。

杜特蒂的反毒戰爭以「鐵腕治國」為名，卻演變成一場人權災難。數千名平民在未經審判的情況下被處決，許多受害者甚至與毒品無關。菲律賓國內司法系統在其掌控下幾乎形同虛設，無法為受害者討回公道。正是在這種背景下，國際法庭的角色顯得不可或缺。ICC的介入並非要取代國家主權，而是當國內機制失靈時，提供一個超越國界的正義平台。杜特蒂被押往海牙，證明了國際法庭有能力將高高在上的領導人拉下權力寶座，接受法律的審視。

國際法庭的作用不僅在於懲罰，更在於震懾與預防。從歷史上看，前南斯拉夫的米洛舍維奇、盧旺達的種族滅絕主犯，到如今的杜特蒂，國際司法機構一次次向獨裁者發出警告：權力不是肆意妄為的護身符。杜特蒂的下場可能讓現任或未來的領導人意識到，短期的暴力統治或許能換來一時的掌聲，但國際社會的眼睛不會永遠閉上。這種跨國追責的機制，成為遏制暴政的重要力量。

▲杜特蒂在任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

國際法庭的運作並非無懈可擊。以ICC為例，其管轄權受限於締約國，有且缺乏強制執行力，高度依賴各國配合。菲律賓曾退出ICC，並質疑其干涉內政，這種主權與正義的衝突屢見不鮮。此外，ICC的程序冗長、資源有限，常被批評為效率低下，甚至有政治化之嫌。杜特蒂的支持者或許會以此為由，認為他遭到不公對待。但這些挑戰並未掩蓋國際法庭的核心價值：為無聲的受害者發聲，為被壓制的真相伸張。

從杜特蒂的案例看，國際法庭既是正義的象徵，也是現實的妥協。國際法庭無法解決所有問題，但國際法庭的存在本身就是一種進步。當一個國家領導人因國內暴行而站在海牙的被告席上時，全球觀察者看到的不仅是對個人的審判，更是對人性底線的捍衛。杜特蒂的命運提醒世人，國際法庭雖非完美，卻是當今世界不可或缺的守護者，讓獨裁者明白，正義的腳步或許緩慢，但從未停歇。

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