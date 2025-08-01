從台灣20%關稅　看地緣經濟新秩序

▲2018年，川普高舉「關稅萬歲」（Tariffs are the greatest.）的口號，彷彿在向他視為典範的第25任美國總統威廉·麥金利（William McKinley）致敬。（圖／路透）

●江岷欽／世新管理學院院長

2018年，川普高舉「關稅萬歲」（Tariffs are the greatest.）的口號，彷彿在向他視為典範的第25任美國總統威廉·麥金利（William McKinley）致敬，再次喚起「以保護主義為核心」的經濟民族主義傳統。

七年後，這句話不再只是推特式的標題，而是全球經濟秩序重構的序曲。2025年夏天，美國總統川普宣布推行「互惠關稅制」，針對對美關稅過高的國家反制性課徵20%至50%的進口稅。這項新制不僅擴及歐盟與亞洲主要貿易國，更首次將台灣若干零組件與原物料納入，成為地緣經濟邏輯的實驗場。

這不是傳統意義上的貿易談判，而是行政命令下的全球供應鏈重編。關稅不再是經濟手段，而是政治訊號、是制度武器、是盟友排序的隱性宣告。

關稅下的「無聲稅」 消費者成了替罪羊

川普政府否認這是「加稅」，而是以「公平貿易」包裝。白宮強調此舉是保護工人、制衡不對等交易，但真實影響卻藏在美國家庭的帳簿裡。

根據美國商務部與哈佛商學院的研究，自2018年以來，美國家庭每年因進口關稅增加的支出超過720億美元。2025年預計將突破1,000億。關稅每增加1%，商品價格平均上升0.8–1.2%，汽車與電子產品受衝擊最明顯。

這些支出既未經國會審議、也不列入年度預算，卻透過價格轉嫁到每個家庭的日常生活之中。這種「無聲稅」，正在侵蝕美國建國時所捍衛的核心原則：「無代表，不納稅」（No taxation without representation）。

GDP的幻象 統計幻術

川普政府援引2025年第二季GDP年增3%作為政策勝利的證明，但深入檢視數據就會發現，實質內需的「私人最終銷售」僅成長0.5%。真正拉升GDP的，是關稅導致的進口萎縮。

這種靠壓抑進口所製造的經濟成長，既無基礎，也無延續性。統計在此成了政治工具，為一場制度上的重構提供虛假的榮景掩護。

汽車業的戰場與「產業M型化」

此次關稅波的首波傷害，也在汽車產業引爆。《金融時報》指出，德國三大車廠2025年第二季損失合計超過10億歐元：Mercedes-Benz 利潤下滑 €362 百萬，Porsche 承受新增稅負 €400 百萬，Aston Martin 為避關稅甚至在24小時內緊急將整批車輛空運至美國。

Toyota 成了例外，憑藉在美生產基地與油電技術的領先優勢，其上半年在美銷售逆勢成長5.5%。但這只是局部得利，更大趨勢卻是「產業M型化」：大型跨國企業可透過全球佈局避險轉嫁，中小供應商則難以招架，被迫退出市場。

台灣納入清單 是貿易摩擦還是制度訊號？

川普這波關稅戰最令台灣警醒之處在於：美方未經事前諮商，也未設置排除緩衝期，便逕自將部分台灣產品列入20%關稅清單。

尤其，更令人不安的是，總統府與行政院在整個過程中始終未對外說明，資訊不透明，讓台灣社會陷入政策黑箱，只能在各種傳言與臆測中大玩「猜謎遊戲」。關稅20%這一刀，砍傷的不只是出口利潤，更深層地動搖了雙邊制度互信與政府決策透明度的根基。

事實上，在美國新關稅邏輯中，即使是民主盟友，也不再自動享有「豁免待遇」，而必須接受利益對價與供應鏈效益的重新計算。這顯示地緣經濟的邏輯已取代民主價值排序，成為美國對外經濟政策的新指標。

對台灣而言，這是一次警醒：未來要保有戰略自主性，不僅要強化本土產業韌性，更要提升制度溝通與風險預警能力。

▼總統府與行政院在整個過程中始終未對外說明，資訊不透明，讓台灣社會陷入政策黑箱，只能在各種傳言與臆測中大玩「猜謎遊戲」。（圖／總統府提供）

後座力即將引爆 延遲的代價

當代的地緣經濟學者普遍認為，關稅不是火山爆發，而是山脈移動。目前企業財報尚未全面反映衝擊，主因在於多數業者於年初已預先備貨，暫時延遲了成本上升的傳導。然而這只是時間差，非免疫期。

第三季起，副作用恐將密集爆發，包括：

1、庫存耗盡後補貨成本飆升；

2、企業轉向防禦：凍結投資與裁員潮浮現；

3、全球報復浪潮升溫：歐盟與印度擬研擬反制清單；

4、中產階級實質購買力下滑，消費信心走弱。這些後座力不會一次性引爆，但卻如慢性毒素，逐步侵蝕市場秩序與制度信任。

關稅是地緣經濟的溫度計 也是民主制度的壓力測試

當關稅成為總統可一紙令下、國會無從置喙的行政武器，其影響早已超越經濟範疇，直指民主制度核心。代議制的邊緣化，讓整體稅制開始失去正當性，也讓美國「制度供應者」這一角色開始動搖。

對台灣來說，20%不只是數字，更是壓力測試的指標。它迫使我們重新思考如何在全球供應鏈重組中站穩腳步，不再被動等待，而應主動布局。

因為在這場沒有硝煙的經濟戰爭中，沒有人是永遠的朋友，也沒有人永遠是受益者。我們只能誠實的面對自己：在未來的地緣經濟新秩序裡，我們到底是棋手，還是棋子？

▼對台灣來說，20%不只是數字，更是壓力測試的指標。（圖／總統府提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。