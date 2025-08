誠實貪污到制度變現　GENIUS Act 是川普家族的煉金術？

▲2025年7月18日,美國總統川普正式簽署《美國穩定幣國家級創新與建立法案》。(圖/達志影像/美聯社)

●江岷欽/世新管理學院院長

國家越腐敗,法律越繁多。(The more corrupt the state, the more numerous the laws.)——塔西佗(Tacitus)《編年史》

2025年7月18日,美國總統川普正式簽署《美國穩定幣國家級創新與建立法案》(the Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act, GENIUS Act),標誌著聯邦政府首度對穩定幣進行系統性監管。表面上,這部法案是對數位金融創新的肯定,是美國試圖鞏固美元地位的戰略手段;然而,制度內部所隱含的設計與實踐,卻讓此法案成為檢視「制度倫理邊界」的高度爭議案例。

GENIUS Ac未涵蓋總統與直系家族 導致輿論對利益衝突產生質疑

事實顯示,GENIUS Act 雖明文禁止國會議員直接投資穩定幣相關資產,但卻未涵蓋總統本人與其直系家族,導致市場與輿論對利益衝突產生質疑。

根據《彭博》、《紐約時報》與《華盛頓郵報》的調查報導,川普透過家族控股的加密公司 World Liberty Financial(WLF),參與並受益於至少兩項穩定幣項目,包括TrumpCoin與WLF MetaFund。

在這些項目中,僅TrumpCoin一項,便吸引逾百萬人參與持幣換禮與政治募資,內容涵蓋與川普家族成員晚宴、提供政策建言管道、甚至白宮內部活動邀約。

報導指出,川普家族自 WLF 所獲收益超過 5700 萬美元,其中其子巴倫(Barron Trump)擔任「Web3 大使」,並於WLF董事會名列高層,分紅預估逾4000萬美元。此

外,包括副總統范斯(J.D. Vance)與財政部長等高層亦持有大量比特幣與穩定幣資產,七名政務高層持有加密資產總值逾1.9億美元。

儘管目前尚無明確證據顯示白宮下令干預SEC對WLF的調查,但部分媒體引述匿名官員稱,SEC曾遭受「來自高層的不尋常關切」,顯示監管獨立性受到挑戰。

這不僅是對加密政策的轉向,更是川普「制度自利化」治理風格的典型展演。如《華盛頓郵報》社論所言,這是一種21世紀版本的「誠實貪污」(honest graft):不是在暗處掠奪,而是公開於制度設計中內建自身利益回流的管道。

推其邏輯,正如十九世紀坦慕尼市政領袖喬治・普朗基特(George W. Plunkitt)所言「我只是看到機會,就合法地抓住它。」然而,普朗基特當年僅是政商邊緣的套利者;川普則是在制度核心立法者的角色中,親自書寫了利益回流的劇本,兩者差異,不啻於從黑白進入全彩。

政治學者哈洛德・拉斯維爾(Harold Lasswell)曾以四階段公式揭示現代權力的運作邏輯:p → d → r → P(私人利益 → 轉移 → 合理化 → 公共利益包裝),而GENIUS Act 正是此劇本的高度完成品。川普將家族利益轉化為「數位金融國策」、將忠誠轉化為代幣機制,最終用「美元穩定」的話語,包裹一場制度套利的精密工程。

▼GENIUS Act 雖明文禁止國會議員直接投資穩定幣相關資產,但卻未涵蓋總統本人與其直系家族,導致市場與輿論對利益衝突產生質疑。(圖/免費圖庫pexels)

民主 還剩下多少靈魂?

馬基維利說「目的正當,就可不擇手段。」對川普而言,權力本身就是終極目的。他無需摧毀制度,只需重寫規則、設計例外條款,將家族利益合法化地嵌入國家治理體系。而這場「制度變現」的終極進化,不僅是治理風格的轉型,更是民主制度功能的轉向:從保障人民意志的裁判機制,蛻變為權貴分潤的平台工具。

尤有甚者,這樣的治理邏輯不斷深化。川普的選民早已不再只是基於意識形態或政黨忠誠投票,而是透過「代幣持有」獲得接近權力的商品化服務。

川普家族政治晚宴、政策投票、內線資訊,皆可用數位資產換取。這樣的結構將公民轉變為投資者,將民主參與轉化為品牌消費,亦使忠誠得以「變現」,最終構成一種新型態的「代幣化治理」(tokenized governance)。

制度的真危機,並非其崩潰於形式之上,而是它悄然在程序內部失去本質。當憲政制度變成私人金融工具、法律淪為品牌壟斷保險箱、總統不再是全民治理的中樞,而是企業國家的CEO,我們不得不追問:民主,還剩下多少靈魂?

其實,GENIUS Act 的最大風險,不只是法律條文的漏洞,而是它所釋放出的訊號:如果制度設計者可以預先為自身量身打造利益機制、若選民願意用忠誠兌換代幣、若媒體與監督機構再無力量抵抗,那麼,我們面對的恐怕早已不是民主的退化,而是一種「經濟效忠主義」的新制度形態。

正如漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)在《極權主義的起源》中所言「盲從,並不等於美德。」我們正在見證一場制度被精算轉譯、治理被品牌綁架的轉型期。川普打造的,不是違法的政權,而是一部精確運作的「合法套利機器」。在這台機器中,國家變成平台、政策變成商品、民主變成遮羞布,而公民,則逐漸遺忘了制度原初的承諾。

倘若制度記憶逐漸消褪、忠誠可以交易、真理成為幻象,我們是否還能說,這裡是一個民主國家?還是,它早已被重塑為一場由「誠實貪污」包裝的家族財富盛宴?

▼當憲政制度變成私人金融工具、法律淪為品牌壟斷保險箱、總統不再是全民治理的中樞,而是企業國家的CEO,我們不得不追問:民主,還剩下多少靈魂。(圖/路透)

►思想可以無限大-喜歡這篇文章? 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多!

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見,請寄editor88@ettoday.net或點此投稿,本網保有文字刪修權。