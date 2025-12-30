ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

我們想讓你知道…從貿易逆差擴大、失業率上升、通膨回溫，到選舉失利與核心支持者裂解，所有數據與時間點皆指向同一結論：川普關稅政策不僅未能改善庶民經濟，反而加速了政治信任的流失。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普於 4月2日 所宣稱的「解放紀念日」，以相互關稅作為核心政策工具，公開顯示其三大承諾：外國市場將被迫開放、美國就業與生產將迅速回流、國內物價將同步下降。然而，從實際貿易數據來看，這些預期並未實現。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

對今日美國選民而言，經濟早已不是眾多議題之一，而是壓倒性凌駕於其他公共議題之上的唯一核心。根據 2025年9月19日 的調查，經濟問題在選民關注度上，明顯高於公民權、醫療、移民與國家安全。這樣的背景，正是川普將「關稅」塑造成其第二任期經濟主軸的政治土壤。然而，當時間推移、數據攤開，這套高度簡化的敘事，正快速失去說服力，甚至反噬其原本穩固的民意基礎。

關稅承諾與貿易數據的反差

川普於 4月2日 所宣稱的「解放紀念日」，以相互關稅作為核心政策工具，公開顯示其三大承諾：外國市場將被迫開放、美國就業與生產將迅速回流、國內物價將同步下降。然而，從實際貿易數據來看，這些預期並未實現。

2025年1月至9月，美國財貨出口雖較前年同期成長 4.9％，但進口卻大幅成長 8.0％，幾乎為出口成長率的兩倍。其結果並非貿易平衡改善，而是財貨貿易逆差進一步惡化，全年累計逆差達 9,958億美元，較前一年同期增加 759億美元。這組數字本身，已充分顯示關稅政策並未達成其縮減逆差的核心目標。

就業與通膨　同步惡化

在內需層面，勞動市場與物價走勢亦未配合關稅政策的官方敘事。失業率自 1月 的 4.0％，上升至 11月 的 4.6％。值得注意的是，8月4日 川普曾以毫無具體證據為由，指控官方統計遭操弄並解任勞動統計局長，反而加深外界對數據透明度與政策穩定性的疑慮。

通膨方面，經季節調整後的消費者物價年增率，自 4月 起重新上揚，11月 來到 2.7％。9月 為 3.0％，10月 則因政府關門未公布數據。這一趨勢顯示，關稅並未如預期壓低物價，反而在進口成本傳導下，持續推升民生支出壓力。

生活成本壓力　全面擴散

在統計數據之外，更直接的衝擊體現在庶民生活之中。食料品、電價與房租同步上漲，成為選民最具體的經驗。此外，將於 12月底 到期的醫療保險補助若未獲延長，保費上升幾乎無可避免，對中低收入家庭形成疊加壓力。

這樣的經濟現實，迅速反映在對川普施政表現的評價上。其「大統領職務表現支持率」自 2月 的 47％，下滑至 9月 的 40％。進一步拆解黨派結構，共和黨支持者的支持率由 84％ 降至 78％，民主黨支持者則由 10％ 降至 6％，顯示即便在基本盤內部，也出現明顯流失。

▼在統計數據之外，更直接的衝擊體現在庶民生活之中。食料品、電價與房租同步上漲，成為選民最具體的經驗。此外，將於 12月底 到期的醫療保險補助若未獲延長，保費上升幾乎無可避免，對中低收入家庭形成疊加壓力。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

選舉結果　所揭示的民意警訊

地方選舉結果，成為經濟不滿情緒的集中出口。11月4日 舉行的維吉尼亞州與新澤西州州長選舉中，民主黨候選人分別以 57.6％比42.2％，以及 56.9％比42.5％ 的得票率，大幅領先共和黨對手。

紐約市長選舉中，民主黨候選人以 50.8％ 擊敗主要對手的 41.3％；12月9日 舉行的佛羅里達州邁阿密市長決選中，民主黨候選人更以 59.5％ 勝出，這是該市 30年 來首次出現此一結果。這些數字清楚顯示，經濟表現已成為跨州、跨城市的共同投票動機。

MAGA陣營裂解的量變到質變

除了一般選民，川普最堅實的MAGA陣營亦出現結構性裂痕。圍繞特定政治文件公開與否的爭議，使原本高度一致的支持者陣營出現公開對立，最終導致重量級國會議員宣布於 2026年1月4日 辭職。

事件之後，川普在黨內受到的制衡壓力明顯上升，顯示其對MAGA派的掌控力已不如以往。當政治忠誠開始動搖，經濟政策的失敗便更難以被內部消化。

「可負擔性」危機　政策空轉

近期美國社會高度聚焦「可負擔性」，即生活基本支出是否仍在家庭可承受範圍內。然而，川普在 12月9日 進行的長達 90分鐘 演說中，不僅否認此一問題存在，更反覆將責任歸咎於前任政府。

實際政策作為中，唯一明確針對物價的措施，是自 11月13日 起，將特定農產品排除於相互關稅之外。其他如以關稅收入為財源、向排除高所得者後的全民發放每人 2,000美元 的方案，至今仍未有實施時間表。

結語

從貿易逆差擴大、失業率上升、通膨回溫，到選舉失利與核心支持者裂解，所有數據與時間點皆指向同一結論：川普關稅政策不僅未能改善庶民經濟，反而加速了政治信任的流失。

當經濟成為選民唯一的評判標準，任何忽視生活成本現實的治理模式，都難以長期維繫。關稅神話的崩解，已不再只是政策層面的失誤，而是一場正在進行中的政治清算。

▼從貿易逆差擴大、失業率上升、通膨回溫，到選舉失利與核心支持者裂解，所有數據與時間點皆指向同一結論：川普關稅政策不僅未能改善庶民經濟，反而加速了政治信任的流失。（圖／路透社）

▲▼。（圖／路透社）

蔡鎤銘

蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

