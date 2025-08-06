在花園中重寫歷史　川普的雕像政治與記憶戰爭

▲川普政府編列 4,000 萬美元，重啟「美國英雄花園」（National Garden of American Heroes）計畫。（圖／路透）

●江岷欽／世新管理學院院長

行人欲問前朝事，翁仲無言對夕陽。——明·孫文箎《過古墓》

2025 年夏，隨著《大而美法案》（One Big Beautiful Bill）通過，川普政府編列 4,000 萬美元，重啟「美國英雄花園」（National Garden of American Heroes）計畫，預計於 2029 年落成，成為美國建國 250 週年紀念工程的「主視覺核心文化展示」。這座雕像園區預計容納超過 244 位人物，從林肯、金恩博士，到雷根、朱莉亞・柴爾德，乃至拳王阿里和電影明星約翰・韋恩皆名列其中。

白宮宣稱這是「屬於所有美國人的記憶工程」，但實際上，這份雕像名單是由川普親自批准草擬，極少歷經歷史學界公開審查。

正如《華盛頓郵報》指出「這不是一場對話，而是一紙敘事的命令書。」在川普的雕像政治裡，歷史不再是一場共同書寫的對話，而是一位總統的獨白。

「誰紀念誰就是英雄」 川普親自指定歷史的面孔

表面上，名單橫跨族群、性別與領域，頗具包容性；但經仔細檢視，核心仍傳達出一種白人保守主流的歷史正典。正如安妮・葉柏芃（Anne Applebaum）所警示「民主最大的威脅，不是混亂，而是經過精算後的冷漠。」英雄花園正是這種冷漠的象徵工程：以紀念為名，行選擇性遺忘之實，只雕刻對權力敘事有利的形象，而將不合時宜的歷史棄置沉默之谷。

即使白宮一再聲明，這是一座「屬於所有價值觀的文化園區」，但從名單排除原住民族領袖與現代社運象徵人物，以及川普本人曾一度被內部人士提名但後來撤回的消息看來，此園區的真正功能，恐怕不是紀念英雄，而是打造一座精選版的「美國夢」。

黑山的陰影 誰的土地誰的雕像？

尤其，選址爭議更突顯出這場文化工程的政治意涵。英雄花園預定坐落於南達科他州的黑山地區，毗鄰拉什莫爾山。但這片土地原為蘇族人神聖地，依 1868 年《富蘭・拉米條約》應屬原住民族所有。美國最高法院 1980 年裁定聯邦政府非法奪地，雖然裁定應賠償金額，但蘇族人拒絕接受，堅持應歸還土地本身。

對此，NDN Collective、Great Plains Tribal Chairmen’s Association 等原住民族組織強烈抗議這項選址，稱之為「文化殖民的再現」。正如一位部落領袖所言「你不能在我們的傷口上建英雄。」

雕像的技術困境 文明的想像貧乏

儘管資金充足，但計畫仍面臨實務困難。雕塑師協會與藝術學者指出，美國國內高品質雕塑生產線稀缺，為趕工期限，部分委託甚至可能外包至中國大陸或東歐，導致技術與倫理疑慮浮現。《Houston Chronicle》引述數位藝術家指出：「這項工程看似要雕刻歷史，實則暴露出我們如何廉價處理歷史。」

《時代》雜誌評論得更為直接「當記憶被雕成石像，真正凝固的不是英雄，而是我們對歷史的想像力。」未來，這場文明工程是否會走向文化傀儡劇場，仍待歷史回答。

歷史記憶 不容私有化

專欄作家喬治・威爾（George F. Will）於2025年7月曾形容「川普是一隻奔馳的野兔，而聯邦法院則像一隻緩行的烏龜。」這句話精準地道出了當前美國政治的節奏失衡：行政權力以迅雷不及掩耳之勢擴張，制度制衡卻步履維艱。當法院仍在審理川普動用《國際緊急經濟權限法》（IEEPA）課徵關稅的合法性時，他在文化領域的重塑工程已悄然加速。

所謂「英雄花園」，不只是紀念場所，更是權力對歷史的私有化工程。川普不滿於詮釋歷史，而是企圖親手雕刻歷史。他將過去塑造成一座可以命名、排列、雕刻的園區，讓國家人文基金會（NEH）與藝術基金會（NEA）為其敘事服務，並以裁員與預算挪用作為手段，迫使文化治理走向忠誠導向的重構。

這場政治美學工程的核心，不在於塑像本身，而在於其背後的象徵秩序：誰有權界定英雄？誰被納入記憶？誰被選擇性遺忘？這不只是一場關於雕像的爭議，而是川普藉文化敘事進行個人神話建構的軟性政變。

歷史，原應是多元社會的對話場域，而非政權領袖的舞台布景。

面對這場記憶與制度的角力，民主制度必須堅守界線：歷史，不應由奔馳的野兔定義，而應由自覺的公民共同書寫與詮釋

▼所謂「英雄花園」，不只是紀念場所，更是權力對歷史的私有化工程。（圖／路透）

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