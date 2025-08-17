ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
經濟部長爭議不斷要被「切割」？

我們想讓你知道…郭智輝是否能撐到選後，將是整個台灣政治近來關鍵觀察之一，也呼應了此文題目的疑問：「經濟部長爭議不斷要被切割？」──答案，很可能是「是的」。

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

●文／國際政治評論員

經濟部長郭智輝，自2024年5月20日上任以來，不僅屢屢爆出爭議，更引發綠營內部及媒體名嘴批評其政治判斷力不足，成為內閣改組是否包含其一環的高關注焦點。隨著第二波罷免案將於2025年8月23日與「重啟核三」公投同日投票，不排除政府會藉此時機進行人事調整，經濟部長是否可能被「切割」，值得深入推敲。

爭議累積　民進黨內已顯動搖

過去一年多來，郭智輝的言行備受爭議。2025年3月，其以「蒙古症」（現稱唐氏症）比喻台積電與英特爾合資案，激起社會反彈，他公開鞠躬道歉。

此外，在能源政策與言論上的失誤也頻出，例如主張菲律賓綠電輸台、電價不宜太低等主張屢被指不切實際。更甚者，其「看不下去，可以離開啊」之言，對抗議台電員工的回應，被批為「慣老闆嘴臉」。

日前備詢被問及屏東縣民支持核三延役，脫口「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」不僅引發在野撻伐，要他道歉下台，連綠營也砲轟；後來又被爆出在對等關稅「20+N」公告當天出席「當我們快樂在一起」宴席，再度掀起爭議。

此外，經濟部內部亦出現改組苗頭，上任不到一年已有三位次長接連請辭，凸顯其領導風格與行政體制間的不協調 。加上其與崇越集團關係未明，包含在公司旗下餐廳與崇越副董事長多次見面，財務操作是否符合利益迴避原則備受質疑 。更有媒體與綠營人士直指其政治判斷力幾近零分，稱「不適任指數100%」。

▼郭智輝被爆出在對等關稅「20+N」公告當天出席「當我們快樂在一起」宴席，掀起爭議。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

「第二波罷免＋公投」　勢必引波動

中選會已公告，2025年8月23日將舉行包括7案立委罷免與「重啟核三」公投同日投票。如此高密度選舉日程，除可能造成選務與民意重組平台壓力，也勢必成為政府內閣改組的絕佳機會。

一方面，罷免敗選可能加劇朝野矛盾，迫使政府透過人事調整表態；另一方面，重啟核三議題敏感且人人關注，若政府氣氛低迷，可能一併調整具爭議性的經濟部門主管，以示改革決心與求穩策略。

合理推論　郭智輝或將被「切割」？

壓力最大、聲勢最突兀之部長人選：郭智輝因頻頻失言、內部動盪遠高於其他部會首長，加上綠營呼聲漸高，若進行內閣微調，他極可能是優先更換對象之一。

時機配合選務安排具策略意義：8月23日的選舉形勢複雜，政府若能趁此展示調整決心，重新注入「清新形象」，對穩定民心與壓制反彈頗具策略效益。

利於內部團隊重整與政策重啟：更換經濟部長也可作為重整能源與半導體等經濟政策的開端，讓原本指揮混亂、說話不穩的經濟部重返理性穩健路線。

當然，內閣人事非僅看爭議多寡，更涉及派系博弈、政策方向、未來布局。然而，依現有資料與傳統政治操作邏輯，「內閣改組會有郭智輝下台」的可能性極高，尤其時間點恰在公投與罷免同一天，符合切割爭議、重啟氣氛之政治需求。

合乎「政治壓力與選務大考」的合理推測

如果政府選擇將郭智輝「切割」出內閣，不會太令人意外。這場「8月23日大考」，不只是罷免立委、公投的民意大檢驗，也可能成為內閣人事調整的轉折點。

從此角度看，郭智輝是否能撐到選後，將是整個台灣政治近來關鍵觀察之一，也呼應了此文題目的疑問：「經濟部長爭議不斷要被切割？」──答案，很可能是「是的」。

▼內閣人事非僅看爭議多寡，更涉及派系博弈、政策方向、未來布局。（示意圖／行政院提供）

▲▼。（圖／行政院提供）

以上言論不代表本網立場。

關鍵字: 國際政治評論員 雲論 郭智輝 民進黨 經濟部 內閣 823 英系 公投 經濟部長

