德國經驗！　明確的能源轉型才能邁向能源獨立、繁榮與安全

我們想讓你知道…在現代能源體系中，無法適應需求波動的技術就無法持續發展。我們在德國看到，只有逐步汰除核電的決定，才讓再生能源的佈建得以進行。

▲德國最大環保團保團體之一德國地球之友的博納.瑞德克爾（Bernd Redecker）博士。（圖／綠色公民行動聯盟提供）

▲德國最大環保團體之一德國地球之友的博納.瑞德克爾（Bernd Redecker）博士。（圖／綠色公民行動聯盟提供）

●博納.瑞德克爾（Bernd Redecker）／環境科學家、德國地球之友核能全國工作小組成員

台灣與德國一樣，已決定逐步汰除高風險的核電技術。我們祝賀台灣跨出這漸進的一步，所帶來更大的能源獨立、繁榮與安全。依據我們的經驗，推翻這個決定會是個錯誤。

德國地球之友爭取一個無核世界，已達半世紀之久。核燃料鏈的每個環節都會危及當地居民的健康，諸如鈾礦開採區的放射性污染、核子設施周圍居民的輻射風險增加，到反應爐除役過程中所產生輻射危害。

英國塞拉菲爾德（Sellafield）、俄國馬雅克（Mayak）、美國哈里斯堡（Harrisburg）的三哩島、烏克蘭車諾比，以及日本福島等核災都在警示我們，我們不應該以核安風險當成賭注。在這種情況下，在有地震風險區域運轉核電廠，對民眾而言，是不負責任的行為。

德國堅持淘汰核能　鼓勵台灣繼續明智決定

核廢料處理的問題在德國至今仍未解決，此事正是德國逐步淘汰核能的一個核心論據。

但除了這些風險之外，所有情況都對核電這項技術不利。認為核電是氣候危機的解決方案是個錯誤。相較於風能與太陽能，核能非常昂貴。建造新的核電廠曠日費時，而且許多專案從未完成，造成公共資金的重大損失。

核電無論如何無法因應氣候危機。因此，核電在全球電力生產中所佔的比率持續下降，也就不足為奇。

在現代能源體系中，無法適應需求波動的技術就無法持續發展。我們在德國看到，只有逐步汰除核電的決定，才讓再生能源的佈建得以進行。

德國汰除核電之事是在2011年所做的決定；當時再生能源電力所佔的比率為20%；現今再生能源電力已達電力需求的2/3。只有明確的能源轉型決策才能實現這項目標，方能為源產業提供一項安全的規劃架構。

但就像身處台灣一樣，在最後一個反應爐關閉前的幾個月，引發了延役問題的討論。國際經驗顯示，反應爐在運轉35年至40年之後，發生事故的風險會大幅增加。這裡的關鍵因素是材料疲勞，最重要的是管道生鏽。德國運轉至最後的核電廠中，蒸汽發生器尤其如此。

我很高興，德國在發生事故之前已經堅持淘汰核電。

我鼓勵台灣繼續這個明智的決定。

▼核三廠。（圖／台電提供）

▲▼核三廠。（圖／台電提供）

●本文獲「綠色公民行動聯盟」授權，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

