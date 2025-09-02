ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
兩岸好好學兩韓吧　務實地做務實的事！

我們想讓你知道…反中不是這樣反，愛台也不是這樣愛。大罷免為何大失敗？百姓活的不夠幸福也是主因之一。賴政府得看清楚，想明白，也快拿出對策。這才是名副其實的行動AI 2.0內閣。

▲。（圖／路透）

▲兩岸應該有比較寬廣的談判空間，但從現今的局勢來看，兩韓反而彼此包容、寬諒的多。（圖／路透）

●黃丙喜／國家公益發展協進會理事長

兩岸和兩韓形成的時代、歷史和政治背景都十分相似，唯兩韓領土緊密相接，兩岸則隔著台灣海峽。照理，兩岸應該有比較寬廣的談判空間，但從現今的局勢來看，兩韓反而彼此包容、寬諒的多。

賴政府施政心態不改　朝野看來依舊對立

自家吵架，看不出氣度和格局；往外一伸，就能比出差異。中國大陸和北韓都是共產集權體制，不少高唱自由民主的台灣人不喜歡習近平和金正恩。好，那麼，我們來比李在明和賴清德兩位總統的最近施政表現。

賴政府和民進黨因為大罷免大失敗，而陷入前所未見的內外風暴，卓內閣被迫改組，但如果施政心態不改，朝野看來依舊對立。

理由是標榜「行動創新AI內閣2.0」的卓內閣上台定裝照一字排開，手握拳頭，高喊加速行動、積極任事及有感施政，回應人民執政團隊的指教與要求。然而，卓院長在介紹由總統府轉任行政院秘書長的張惇涵時說，府院戰鬥工作氣息不同，「在總統府工作好像在高山上守碉堡，敵人難得冒出頭。行政院則是每天渡河、搶灘來回好幾次，期盼張秘書長增加團隊戰鬥力。」

行動等於戰鬥嗎？賴政府如果把在野陣營看作是敵人，怎麼可能期待施政可以順利？！卓院長公開道歉凍結預算不等於刪除，風災救助的緊急預算也如數在立法院通過了。卓內閣豈能再耍預算被擋就把人家打入中共同路人的深淵？兩岸關係一旦受挫卻又高喊要朝野共識。

▼行動等於戰鬥嗎？賴政府如果把在野陣營看作是敵人，怎麼可能期待施政可以順利。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰宣布新任閣成員。（圖／記者林敬旻攝）

反中不是這樣反　愛台也不是這樣愛

反中不是這樣反，愛台也不是這樣愛。大罷免為何大失敗？內需市場低迷，百姓活的不夠幸福也是主因之一。賴政府得看清楚，想明白，也快拿出對策。這才是名副其實的行動AI 2.0內閣。

南韓更值得台灣學習的是，李在明總統面對美國和北韓的智慧。美國總統川普上月廿五日在白宮與李在明會面。川普期盼今年內能與北韓領導人金正恩會唔。李在明表態支持，籲請川普扮演「和平推手」，為朝鮮半島開闢一條和平的新道路。

川普總統要和賴總統見面，在國際現實上不可能，主因當然在於習近平的肌肉要比金正恩強大。然而，賴總統期待川普也扮演兩岸和平的推手並非不可能。關鍵在於，賴總統是否願意跳出「務實的台獨工作者」的框框，為兩岸開闢一條和平的新空間。習近平和中共政權固然不好搞，但是，他們也曾對台拋出創新的思維呀！

中共政權將在九月三日，借著對日抗戰勝利八十週年的閱兵大典，大秀軍事武力。中共政權在前期的宣導影片中都無法否認國民政府的功勞，賴政府卻使勁往日本靠。對於中國大陸的閱兵，我們當然不必隨之起舞，但也不能凡事以仇敵視之。

賴政府，好好依據《中華民國憲法》與「兩岸人民關係條例」行政吧！別再務實地去搞不務實的事了。

▼大罷免為何大失敗？內百姓活的不夠幸福也是主因之一。賴政府得看清楚，想明白，也快拿出對策。這才是名副其實的行動AI 2.0內閣。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 黃丙喜 雲論 賴清德 民進黨 內閣 93閱兵 李在明 兩岸

