指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

▲若財劃法的修正有失妥當，其救濟途徑是：政策辯論、立法協商 提請覆議、憲法訴訟，而不是由行政院長以拒絕副署，實質否決立法院通過的法律。（圖／記者湯興漢攝）

●林騰鷂／東海大學法律系退休教授

近日自由時報刊載學者林佳和、前中央選委會主委陳英鈐主張，立法院修正《財政收支劃分法》涉及「違憲增加預算」，因此支持行政院長以「不副署」方式加以阻擋，並援引憲法第七十條作為正當性基礎。此類說法，乍看似乎訴諸責任政治與權力分立，實則在憲法解釋上犯下根本性錯誤：混淆「預算案」與「法律案」的憲法位階與功能，形同指鹿為馬，為行政濫權強行背書。

憲法第七十條規範的對象是「預算案」 不是「法律案」

憲法第七十條明文規定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」

文字清楚、對象明確，其所限制者，乃立法院在審議「行政院提出之年度中央政府總預算案」時的修正權限。其立法目的，在於避免國會在預算審查過程中，以政治討好方式恣意加碼支出，卻不需承擔行政執行與財政責任。

然而，《財政收支劃分法》是法律案，不是預算案。

法律案係就制度、權限與分配原則所為之一般性、抽象性規範；預算案則是就特定年度、特定項目、具體金額所為之財政計畫。兩者在憲法上有明白區分，不能因法律可能影響未來財政結構，就將其偷換概念為「預算增加」。

若僅因某法律修正「可能導致中央未來支出結構改變」，就視為違反第七十條，則：

《全民健康保險法》

《年金制度改革相關法律》

《教育經費編列與管理法》

《長期照顧服務法》

幾乎無一不可能被行政機關指為「違憲增加支出」。如此一來，立法權的財政立法功能將被徹底掏空。

制度性財政分配 正是立法權的核心職權

《財政收支劃分法》所處理的，是中央與地方間財政權限與稅收分配的制度設計，其本質是憲法所保障的地方自治與權力分立問題，而非單年度預算技術問題。

憲法第十章「中央與地方之權限」及第十三章「基本國策」，本即授權立法者透過法律，建構合理的財政體制。若財劃法的修正有失妥當，其救濟途徑是：政策辯論、立法協商提請覆議、憲法訴訟。

而不是由行政院長以拒絕副署，實質否決立法院通過的法律。

「不副署」不是行政否決權 更不是法律審查權

我國憲法體制下，行政院長之副署權，係對總統職權行使負責的程序性設計，並非授予行政院對法律內容進行實質合憲審查或政治否決的權力。

將「不副署」操作為對抗立法院多數的工具，實際效果等同於：

行政權否決法律

少數政府對抗多數國會

行政凌駕立法之上

這不僅違背責任政治精神，更是對民主正當性的根本傷害！

▼我國憲法體制下，行政院長之副署權，係對總統職權行使負責的程序性設計，並非授予行政院對法律內容進行實質合憲審查或政治否決的權力。（圖／資料照）

所謂「責任政治」 不能只剩行政免責

部分學者援引釋字第二六四號、三九一號解釋，強調「誰花錢、誰負責」，卻刻意忽略另一個同等重要的命題：

誰制定制度，也必須向人民負責。

立法權本就負有設計財政制度、調整中央地方關係的憲政責任。若制度不良，人民可以透過選舉更換立法者；但若行政權動輒以「違憲」為由拒絕執行法律，卻不受即時民主制衡，真正失衡的，正是責任政治。

以學術之名為濫權鋪路 尤為可恥

學者本應澄清概念、捍衛憲政分際，而非在政治衝突中，刻意模糊「預算案」與「法律案」的界線，將明文憲法條文作擴張解釋，為行政權開闢憲法未授權的否決通道。

這不是學術爭議，而是憲政底線問題。

若今日可以為《財政收支劃分法》不副署，明日是否也可為任何不合行政心意的法律，拒絕公布、不予執行？

結語 守憲法者不能先踐踏憲法

憲法第七十條寫得清清楚楚：限制的是「預算案」，不是「法律案」。任何將兩者混為一談的論述，都是對憲法文本的背叛！

在民主憲政秩序下，對抗可以存在，但不能違法；僵局可以發生，但不能靠濫權解決。

否則，真正被犧牲的，不是某一部法律，而是整個憲政體制！

▼立法權本就負有設計財政制度、調整中央地方關係的憲政責任。若制度不良，人民可以透過選舉更換立法者；但若行政權動輒以「違憲」為由拒絕執行法律，卻不受即時民主制衡，真正失衡的，正是責任政治。（圖／記者屠惠剛攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。