九三閱兵秀肌肉！　習近平對台灣釋出的訊息

▲9月3日中國在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵」。（圖／翻攝 央視）

●顧爾德／資深新聞工作者、專欄作家

9月3日中國在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵」，這場大規模耀武揚威的活動，既是瞄準日本、美國，也是針對台灣。中國領導人習近平在儀式中大聲要求解放軍要為「統一」提供戰略支撐。

1949年中華人民國成立以來舉行過19次閱兵典禮，早期每年國慶都舉行，後來改成國慶「五年一小慶，十年一大慶」，逢大慶舉行閱兵，之後又因文革停辦了幾屆。到了2015年抗戰勝利70年勝利舉行大規模閱兵，今年80周年則再次舉行。

閱兵就是在展現軍威，對外懾服競爭對手、團結盟友，對內提振民族主義情緒、整飭軍紀、鞏固領導人地位。如果比較十年前後兩次閱兵，可以發現不少類似之處。

2015抗戰勝利閱兵 習近平展現領導地位的重要舞台

2015年的閱兵是習近平於2012年執政後舉行的第一場大型慶典，也成了他展現領導地位的重要舞台。既然是紀念抗日戰爭勝利，日本必成標靶。2012年日本發動釣魚台購島、土地國有化行動，讓釣魚台問題成了中日衝突焦點，中國反日仇情緒高漲，日本成了中國閱兵展示軍威第一個瞄準的對象。

當年9月3日《人民日報》社論就很清楚地劍指日本：「70年過去了，仍然有少數人無視歷史事實，一再否認甚至美化侵略歷史。忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就可能重蹈覆轍，這些倒行逆施不僅是對歷史的公然藐視，是對國際秩序的公然破壞，更是對和平潮流的公然挑舋。」

除了歷史因素，閱兵示威也是針對新的地緣政治情勢。當年一月《人民日報》微信就轉發香港《文匯網》的文章指出「近些年，在美國重返亞太遏制中國戰略的支撐下，日本對華越來越猖狂，不但將中國領土釣魚島『國有化』，還試圖否認歷史，否認對華侵略，並有再次走向軍國主義道路跡象……。」

文章清楚點出了當時美國總統歐巴馬（Barack Obama）的「重返亞洲」（Pivot to Asia）戰略助長日本軍國主義復甦。文章稱，要遏制這些「瘋狂企圖」就只能「通過展示自己的軍事能力，來向日本表明中國的態度和決心，讓日本知道事關中國的戰後秩序絕不容許改變....此時大閱兵，中國就是向日本展示中國有這樣的能力。」

中國雖然裁兵 軍費卻年年提高

當然，在北京官方說法中不會直接針對日本或美國開砲求戰，反而大力宣傳習近平在當年抗戰閱兵講話中18次提及「和平」，同時還在典禮上宣布中國將裁減軍隊員額30萬。

從2015到2017年間，解放軍總額從230萬人降至200萬人，之後軍隊員額就維持200萬上下。不過中國的國防經費卻是年年上升，自 2015 年到2024年，中國軍費總額增幅已達 59%，2024 年中國國防部預算已達 1.67 兆人民幣（約 2290 億美元）。

這10年來兩個關鍵年份：一是2015年中國軍費首次超過其他印太國家總和（包括美國印太司令部軍費），第二個關鍵點是2022年中國軍費超過印太國家軍費總和的50%，到了2024年則已增加到將近七成。這個金額只是中國公開的國防預算，還不算藏在其他部門下的隱形軍費。

2015年閱兵展示的武器裝備84%是首次公開亮相，其中最受關注的包括：東風(DF)-21D「航母殺手」反艦彈道導彈、被稱為「關島快遞」、射程逾3000公里可覆蓋第二島鏈的東風(DF)-26 兩型戰略導彈，還有射程可覆蓋美國本土、攜帶分導式多彈頭（MIRV）東風-5B 洲際彈道導彈，習近平這些「新玩具」象徵中國具備「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力。

此外，受到矚目的還有第三代主戰車99A 主戰坦克、紅旗-9 防空導彈與長劍-10 巡航導彈等，解放軍這些裝備展示出戰略縱深打擊能力提升。殲15、殲11兩款新型戰鬥機也備受矚目， 同時也首度展示包括翼龍、彩虹系列等無人機群。

首次登場的各型飛彈最受矚目，這是由戰略導彈部隊「二炮」6個裝備方隊配備7種型號的導彈接受校閱，這也是歷來閱兵中同時展示飛彈型號最多、枚數最多的一次。

「二炮」在當年底改組為「火箭軍」，值得玩味的是，這個2015年閱兵最受著矚目的軍種，到了十年後2025年閱兵前夕卻成了被習近平清洗最厲害的軍種。這牽涉到閱兵的另一個重要的對內效應：整飭軍紀、鞏固習近平軍權。

在2015年閱兵前，習近平對軍方投下的震撼彈是：以貪腐之名整肅了前領導人江澤民豢養的兩隻軍中大老虎：兩位前中央軍委副主席徐才厚和郭伯雄；2023到2024年間，前後任火箭軍司令李玉超、周亞寧、魏鳳和以及副司令劉光斌等人都遭整肅。

2025年閱兵的亮點，在部隊方面是2024年撤銷短暫存在的戰略支援部隊後，調整組建直屬中央軍委的信息支援部隊、軍事航天部隊和網絡空間部隊。在武器方面則展現陸、海、空無人作戰平台，新的定向能雷射防空系統首次亮相，還有新式電子、信息作戰裝備。

戰機方面，殲-35A和殲-20S兩款新型隱形戰機成了空中焦點；核武方面，首次集中展示陸、海、空基三位一體戰略核武，包括：驚雷-1空基遠程導彈、巨浪(JL)-3潛射洲際導彈、東風(DF)-61陸基洲際導彈、改良型東風(DF)-31BJ 機動洲際導彈，還有首度亮相、據稱打擊範圍覆蓋全球、具多彈頭分導打擊能力的東風(DF)-5C液體洲際戰略核導彈。

此外還展示了鷹擊(YJ)-21、東風(DF)-17、東風(DF)-26D等高超音速導彈，凸顯 A2/AD 能力。

對外展現軍事實力，除了秀出新武器也企圖展現中國在地緣政治上的影響力。今年九三閱兵前夕，上海合作組織（SCO）在天津舉行峰會──這個組織被定位為與北約（NATO）抗衡的區域經濟與安全組織──印度總理莫迪（Narendra Modi）和俄國總統普丁（Vladimir V. Putin）以及二十多位來自中亞和南亞的領導人聚集於此。

印度剛被美國課徵五十趴高額關稅，莫迪在這裡展現出對普丁、習近平親熱的態度，顯然是在向川普（Donald Trump）示威。

而在9月3日的閱兵大典上，與中國接壤的14個國家中，除了印度、不丹和阿富汗，其它11個國家的領導人都出席九三閱兵，企圖形塑中國在地緣政治上的盟主地位。

2025大閱兵 儼然是獨裁者聯盟大會師

「邪惡軸心」四國領導人習近平、普丁、北韓領導人金正恩以及伊朗總統佩札什基安（Masoud Pezashkian）齊聚在天安門閱兵露台上，普丁與金正恩坐在習近平左右。

除了這四個威權領袖之外，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）和剛果共和國總統薩蘇（Denis Sassou Nguesso）也都是獨夫。據「自由之家」（Freedom House）的評估，出席九三閱兵的25個有領導人出席的國家中，只有7國被認為是自由或部分自由的。

2015年，英國前首相布萊爾爵士（Sir Tony Blair）、南韓總統朴瑾惠、聯合國秘長潘基文等民主國家或國際組織領袖出席閱兵大典；今年歐盟只有斯洛伐克總理費科（Robert Fico）出席，此外沒有任何部長級官員與會，甚至一些歐盟國家大使也抵制這次活動──斯洛伐克是東歐內陸國家，能源依賴俄國，費科本人立場更親俄，一再批評歐盟對烏克蘭的支援。

如前所述，2015年閱兵就高度針對日本，但當時的日本首相安倍保持沈默，只是以「國會行程」為由低調婉拒缺席；今年據傳日本政府向歐洲和亞洲國家發出請求，要求不要出席天安門閱兵。

至於台灣議題，中國規畫的抗日戰爭的一系列紀念活動就包括了10月25日台灣光復紀念日活動，也安排了台港澳人士的抗日紀念座談等統戰活動。

值得注意的是，2015年習近平致辭時並沒有提到「統一」這個字眼，只談「實現中華民族偉大復興」；而今年致詞則要求「全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」結尾還強硬地稱：「中華民族偉大復興勢不可擋！」

▼習近平今年致詞要求「全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」。（圖／達志影像／美聯社）

國民黨十年前還敢異聲 十年後徹底乖順

2015年時台灣還是國民黨執政，習近平談話還相對節制；如今則對民進黨政府不假辭色。當年馬英九政府反對台灣黨政高層出席閱兵，但國民黨前主席連戰還是去了北京。對此，當時國民黨總統參選人洪秀柱還批評連戰「傷害國人情感，令人遺憾」；如今她卻現身天安門。

中共對抗日戰爭的詮釋明顯誇大共軍貢獻，完全不提蔣介石領導的國府軍隊抗日歷史；堅決反台獨的郝柏村生前曾說：「抗戰是國民黨打的，中共絕非抗戰的中流砥柱」。

2015年總統馬英九在台灣的抗戰勝利紀念活動中也強調「國軍浴血奮戰」才是勝利關鍵，並批評北京的紀念活動刻意淡化甚至抹去國民黨的角色；如今自許中華民國真正繼承人的國民黨，對中共抹煞國府軍隊抗日史卻也默然不敢抗議。他們的先輩沒對「日本鬼子」的軍刀低頭，如今他們卻被解放軍的飛彈軍機嚇到不語。

▼當年馬英九政府反對台灣黨政高層出席閱兵，當時國民黨總統參選人洪秀柱還批評連戰「傷害國人情感，令人遺憾」；如今她卻現身天安門。（圖／記者屠惠剛攝）

