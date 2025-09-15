挺綠網紅形象崩壞　這就是綠營的重大危機！

▲民進黨在大罷免行動中受到重挫，但其實從他們這段時間意見領袖的風格表現，似乎也可以預見這樣的結果也不會太讓人意外。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

●劉宗夏／金融分析者

一個政黨支持者還有意見領袖的社會形象，對於他們長遠的發展跟支持度有著莫大的關係！當政黨的指標人物或者民間意見領袖成為社會的負面印象或者笑話，沒有疑問，這個政黨的路將越走越窄，當社會大眾提到他們，不是覺得憤怒，就是覺得是個笑話。

民進黨在大罷免行動中受到重挫，支持度和滿意度快速崩落，讓人不勝唏噓，但其實從他們這段時間意見領袖的風格表現，似乎也可以預見這樣的結果也不會太讓人意外，看看曹興誠、八炯、四叉貓、于北辰這些人，對於跟他們站在同一陣線，可能正常人都不會覺得光榮。

曹興誠過去和現在統獨立場差距過大，在大罷免行動中變成反共急先鋒，甚至不惜一戰的態度，讓人懷疑他的居心動機為何？八炯是他在大罷免行動中的好夥伴，但是經常用非理性誇張的行徑挑起社會對立，就像一個瘋狂想要吸引眾人目光的失控網紅。

于北辰曾經是韓粉，後來投入綠營，爭議言行數不完，最出名的像是天弓飛彈攔截率210%，常常為了衝流量發表違反常識讓人噴飯的言論，也利用他曾經將軍的頭銜，使得許多軍人同袍蒙羞，提到他無不生氣嘆氣。

只因不同政治立場 就能刻意去踩別人最痛傷口？

近日長期挺綠的網紅四叉貓又有驚人之語！嘲笑柯文哲關了一年見不到父親的最後一面，此舉引發社會極大議論，原本的合作廠商也宣布終止合作，但是他還是不認錯，一副不在乎的說這些對他可有可無，還很得意的說因為這件事情他收到海量的抖內，金額高達11萬。

先不討論柯文哲案的法律問題，不管如何，都不該發表這種違反人性，不符合社會善良風俗的駭人言論，更何況社會上許多人都認為民進黨利用司法打壓政敵，柯文哲最終的審判結果還未知，只是因為不同的政治立場，就刻意去踩別人最痛的傷口，讓人懷疑在心智方面是否近乎瘋狂、失控？

而四叉貓這種行為還是有民進黨的網紅地方議員相挺，過去還被捧為鄉民女神，政二代的背景，但這種失格的行為受到大批網友撻伐，同溫層過厚連做人的基本價值都不顧，與社會脫節，這就是綠營的重大危機！

四叉貓這種行為仍然吸引了一些挺綠支持者的認同，長期會讓社會的中道力量遠離這樣的政黨跟支持者，非常不智，持續累積這種不理性的言論，也會讓社會上多數人覺得跟這些人為伍是一種羞恥，使得自己跟支持政黨的形象敗壞。

做出這種行為不論是為了流量，還是在同溫層自己溫暖舒服，從長期來看都是一種自我毀滅的行徑，真的就應了那一句話：上帝要毀滅一個人，就必使他瘋狂。

▼近日長期挺綠的網紅四叉貓又有驚人之語，嘲笑柯文哲關了一年見不到父親的最後一面，此舉引發社會極大議論。（圖／記者劉昌松攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。