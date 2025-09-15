ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
陸委會的美國朝聖之旅　有必要嗎？

我們想讓你知道…陸委會必須擺脫「民主教義的傳教士」角色，回到「制度設計者」的本位。它不應是意識形態的傳聲筒，而應是政策的生產者；不應是外交表演者，而應是制度工程師。

▲。（圖／記者陳冠宇攝）

▲台灣的大官陸委會主委邱垂正6日至14日率團訪問美國，見不到任何白宮官員，只有兩個比較有意義的活動，算是對台灣納稅人的交代。（圖／記者陳冠宇攝）

●歐威爾／自由撰稿人

台灣的大官陸委會主委邱垂正6日至14日率團訪問美國，見不到任何白宮官員，只有兩個比較有意義的活動，算是對台灣納稅人的交代。10日進入美國眾議院向跨黨派議員報告中國威脅，12日到美國智庫「傳統基金會」進行了一場小演講。然而，當他高聲朗誦「台灣安全與繁榮是美國再次偉大的助力」時，整個國格跟官箴敘事已悄然崩壞。

這不只是一次外交演講的失格，而是整個陸委會制度性角色的徹底漂移：從處理大陸事務的政策機構，墮落為對美表忠的政治舞者。這場官僚朝聖，不是為了政策，而是為了存在感；不是為了兩岸，而是為了自我安慰。

陸委會本應是兩岸政策的中樞

陸委會的設立，源於1991年《行政院組織法》修正後的制度性需求。其職掌明確：研擬大陸政策、協調部會資源、推動交流與談判。在兩岸關係尚存制度性互動的年代，陸委會確實扮演過政策中樞的角色，從小三通、陸生來台、ECFA簽署，到各類協議談判，皆有其身影。

然而，隨著2016年後兩岸官方交流全面停擺，陸委會的制度角色逐漸空洞化。其本務不再是「處理大陸事務」，而是「處理對中立場」，一種意識形態化的政策姿態。這種轉向不僅削弱了其政策影響力，也使其成為一個「無事可做卻仍編列預算」的官僚機器。

制度設計的初衷是促進兩岸和平與穩定，但現實中的陸委會卻成為政治宣傳的工具。其政策報告充斥著「民主對抗威權」、「台灣模式優於中國模式」等口號，卻缺乏具體政策建議與制度性分析。這種現象反映出台灣行政體系中「功能漂移」的典型：原本設計用以處理實務的機構，因政治氛圍而轉化為象徵性存在。

陸委會　不是外交部的小弟

兩岸人民事務由陸委會負責統籌與協調，並非行政技術上的分工，而是台灣憲政架構下的制度安排。根據《中華民國憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，中國大陸被定義為「台灣地區以外之中華民國領土」，不具「外國」地位。此一定位使得兩岸事務無法以外交事務處理，否則將牽動憲法主權架構，引發政治與法律上的根本爭議。

因此，行政院設立「大陸委員會」作為專責機構，負責處理與中國人民、機構、政策往來相關事宜，包括探親、投資、學術交流等。陸委會的存在，是在憲法不修正的前提下，對兩岸實質互動所做出的制度性回應。它既非外交部門，也非一般內政機關，而是介於主權論述與現實交流之間的制度中介。陸委會的存在，揭示了台灣制度設計的複雜性，也凸顯兩岸關係的政治敏感與法理模糊。

官員淪為政治表演者

邱垂正赴美演講的內容，幾乎是對美國立場的逐字背誦。他的英文發音，遣詞用句，對老美都是折磨。他聲稱台灣是美國「再次偉大」的助力，呼籲中國「正視現實」，卻未提出任何具體的政策建議或制度性對話機制。這種外交姿態，已不再是政策溝通，而是一場失敗的政治表演。

陸委會的外交行為，已淪為「朝聖式官僚旅遊」：官員赴美、赴歐參加各類民主論壇，發表高度重複的演講，內容空洞、語言奉承。往往只是一場消化預算的商務艙、五星級旅館的享受之旅。

這種「政策馬屁化」的現象，讓人不禁懷疑：陸委會是否已經從行政機構轉型為「民主教義的傳教士」，專門在國際舞台上朗誦台灣的信仰宣言，卻忘了自己原本是要處理兩岸事務的。

這種外交表演，不僅無助於提升台灣的國際地位，反而使陸委會淪為美國智庫的表演者，失去政策機構的尊嚴。它不再是政策輸出者，而是敘事消費者；不再是制度設計者，而是意識形態的傳聲筒。

▼陸委會主委邱垂正於美東時間9月12日在華府「傳統基金會」座談會發表專題演講「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」。（圖／陸委會提供）

▲▼陸委會主委邱垂正於美東時間9月12日在華府「傳統基金會」座談會發表專題演講「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」。（圖／陸委會提供）

行政閒置　預算浪費

根據網上陸委會編制表，人員有221人，而行政院2025年度預算書，陸委會編列預算達新台幣11.2億元，涵蓋人事費用、研究計畫、宣導活動與國際交流等項目。然而，這些預算所支撐的並非具體政策成果，而是大量的「空轉活動」與「象徵性作為」。

其年度報告與政策白皮書，內容宛如行政文書界的「自我安慰手冊」，充斥著空洞口號與重複語句，彷彿只要多寫幾次「民主價值」、「台灣模式」，就能掩蓋其對中國大陸事務的全面失語。而那些所謂的「青年論壇」、「交流講座」，更像是政策界的cosplay派對——一群官員與學者在舞台上扮演「交流中人」，實則彼此心知肚明：這場戲，演給預算看。

若以制度理論視之，陸委會已不再是功能性機構，而是一種「象徵性官僚遺跡」，它的存在是為了證明政府仍然關心兩岸，但實際上，它既不研究中國，也不處理交流，更不提出政策。它的唯一任務，就是活著，並且活得像還有用。

結語與建議

陸委會的現狀，是台灣行政制度中一個典型的「功能漂移」案例。原本設計用以處理兩岸事務的機構，因政治氛圍與意識形態主導，逐漸轉化為對外宣傳與對內表忠的工具。這不僅削弱了政策效果，也使台灣在國際敘事中失去主體性。

陸委會應重建其正當性，進行敘事重構與制度改革。

首先，應回歸本務：研究中國大陸的政治、經濟、社會制度，提出具體政策建議，建立跨部會協調機制。

其次，應推動民間交流與學術對話，建立非官方溝通管道，為未來恢復官方對話鋪路。

第三，應建立「兩岸風險評估中心」，整合情報、外交、經濟等資源，提供即時分析與政策建議，強化制度韌性。

第四，應檢討預算編列與人力配置，將資源集中於政策研究與制度創新，減少象徵性活動與政治宣導，回歸政策本質與公共利益。

在全球地緣政治日益緊張、兩岸關係持續惡化的背景下，台灣更需要一個具備制度能力與政策遠見的陸委會，而非一個只會在美國智庫演講、引用川普口號的政治舞者。

▼陸委會的現狀，是台灣行政制度中一個典型的「功能漂移」案例。原本設計用以處理兩岸事務的機構，因政治氛圍與意識形態主導，逐漸轉化為對外宣傳與對內表忠的工具。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼。（圖／記者蔡紹堅攝）

關鍵字: 歐威爾 雲論 陸委會 民進黨 邱垂正 兩岸

高嘉瑜表態2026會參選　「至於要選什麼大家拭目以待」

民進黨前立委高嘉瑜今（15日）主持節目《新聞！給問嗎》，對於2026縣市首長、議員選戰，她也透露，原則上應該是會選，但要選什麼呢？大家「拭目..

6小時前

台南藍軍質疑民進黨失能放水　麻豆魚塭、學甲爐碴案再掀風暴

徐國勇嗆蔣萬安、盧秀燕「最萊爾」　「拿了經費又喊錢變少」

林書立／AI合成通緝照的監管法規

黃國昌「走讀」涉妨害公務拒北市警傳喚　徐國勇：他看不起蔣萬安

