ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠

我們想讓你知道…將這大片原為台糖沙崙農場的農地水泥化為科學工業園區，結果只會扼殺原有豐富生態，加劇草鴞滅絕危機，甚至降低氣候災害調適能力，好意思冠稱「生態科學園區」？

▲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲將原為台糖沙崙農場的農地水泥化為科學工業園區，結果只會扼殺原有豐富生態，加劇草鴞滅絕危機，甚至降低氣候災害調適能力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

●詹順貴／律師

台南市長黃偉哲9月18日於臉書貼文，沾沾自喜宣布成功爭取國發會通過約531公頃的「南科沙崙生態科學園區」，預計提供給未來半導體1奈米製程使用（顯然指的就是台積電），並誇稱將創造3萬5000個優質就業機會與約新台幣2兆2437億元的年產值。

但黃市長沒說的是這531公頃土地目前是台糖大片完整的農業用地，這片土地上不僅生態豐富，而且是自2008年已被列為第一級瀕危的台灣特有亞種草鴞最重要、最穩定的棲息繁殖地。

生態科學園區　恐淪為「扼殺生態園區」

將這大片原為台糖沙崙農場的農地水泥化為科學工業園區，結果只會扼殺原有豐富生態，加劇草鴞滅絕危機，甚至降低氣候災害調適能力，好意思冠稱「生態科學園區」？

這跟將社子島生態、人文以區段徵收手段徹底抹除的「生態社子島」一般，都是玩弄文字遊戲，假生態之名，行扼殺生態之實。

台南市野鳥學會理事長指出問題加以提醒，立刻被眾多黃市長支持者出征圍剿，但這只是更加顯現此一「南科沙崙生態科學園區」經不起檢驗而已，扼殺生態問題不會因黃市長支持者的圍剿而隱沒。

稱半導體是台灣當前最重要產業，台積電是台灣最重要的產業龍頭，應該沒錯，要說台積電是台灣經濟、國防安全的護國神山，也沒問題，政府也確實應該積極協助台積電設廠所需克服的各種問題，讓它持續將最先進製程與最核心技術研發中心根留台灣，以厚植台灣半導體關鍵產業鏈。

但台積電代工的晶圓片絕大部分出口供蘋果、輝達、超微、各國汽車大廠與國防軍事工業使用，即有一些國際普行的行為準則與必須遵循或承諾，其中較重要的諸如必須遵守RoHS（電子電機類產品有害物質限用指令，目前已更新至3.0版）與REACH（化學品註冊、評估、授權許可與禁限制法案），承諾RE100（已加速提前自2040年所有製程百分之百使用不包括核能在內的再生能源）、減碳責任與歐盟碳邊境調整機制（CBAM）等，並每年發表ESG報告（台灣金管會也要求上市櫃公司須撰寫並發表）。

環境維護　企業首要之責

所謂ESG，是指環境（Environment）、社會（Social）、與公司治理（Governance）的縮寫，用以提醒投資人、企業和組織進行投資時應予考慮的一系列問題，由一些大型國際金融機構發起用於評估企業永續經營的關鍵指標，並為聯合國採用。

其中代表環境的E排在首位（從G排在S之後，可知並非以原本英文字母順序排序），代表攸關人類生活（如涉及各種污染、高溫）、生存（如發生嚴重災害）與自然生態（如大面積破壞豐富的自然生態、森林砍伐或進一步造成已瀕危的保育物種滅絕壓力）等環境議題是最優先的關鍵指標。

就黃市長誇耀的「沙崙生態科學園區」而言，便是會對當地豐富的自然生態產生不可逆的大面積毀壞，並加劇已瀕危保育物種草鴞的滅絕壓力，因此，更貼切的名稱應該是「沙崙生態殺手科學園區」。

在台灣，科學園區的設置是由政府負責，於開發完成後，再由科學園區管理局負責對外招商。過去科學園區的設置，表面上雖由國科會依評估指標進行場址遴選，但經常是競相爭取設置的各地方政府首長角力下的結果（如中科二林園區），而近10年來更經常為台積電量身訂做科學園區。

為讓台積電根留台灣，為它量身訂做科學園區雖然無可厚非，但由於科學園區前端的選址、用地徵收與迫遷、土地開發都是由政府負責，這些過程所產生的環境（E）與社會（S）負面問題，通常都不會算到後來進駐企業的頭上，也就不會出現在進駐企業的ESG報告中，這是台灣的怪現象，也讓進駐科學園區企業包括台積電的ESG報告失真。

民進黨第二次執政　緣於蔡英文特質與社會運動風潮

民進黨第2次贏得執政權，除了非典型民進黨政治人物的蔡英文個人特質吸引更多公民團與中間選民支持外，馬政府兩任執政期間，先後出現野草莓運動、「今日拆大埔，明日拆政府」的反浮濫徵收運動、反媒體壟斷運動與反兩岸服貿的318太陽花學運等，其中因苗栗大埔剷田事件所引發、居馬政府8年執政期間社會運動承先啟後關鍵地位的反浮濫徵收運動，在新竹、苗栗地區所擋下來的土地徵收開發案，如苗栗灣寶的後龍科技園區、苗栗崎頂的產業園區、竹東竹科三期（但實際上與竹科完全無關）、竹北璞玉計畫（已更名為台灣知識經濟旗艦園區計畫）等，近年來紛紛換個開發案名稱重新包裝在涵蓋更多徵收案的桃竹苗大矽谷推動方案之中。

此外，中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」，也都畫出超級大餅，其中單單屏東縣即圈了5千多公頃大片完整的農地。

以上中央與地方政府協力所圈土地，大多聲稱要發展AI產業或提供給台積電供半導體先進製程或先進封裝的土地，但其中希望引進台積電與關連半導體產業部分，縱使台積電有意願想要（更多是縣市首長一廂情願），也不知道要排隊等到何年何月？其中又有多少其實是掛羊頭賣狗肉，假大矽谷之名行區段徵收炒作地皮之實？其實只要翻開計畫書內容，查看有多少比例面積是設產業園區，又有多少比例面積是變更為住宅區與商業區，便可瞭然。

這些過度誇大的計畫，不僅與國家2050淨零排放、台灣總體減碳行動計畫相互牴觸，賴政府更完全漠視可能重燃類似苗栗大埔事件後一系列被徵收農民反彈抗爭危及政權的風險，著實令人失望。

反對過度偏商的浮誇園區計畫

筆者並不反商，也支持一定要確保台積電根留台灣，反的是毫無節制的過度偏商。其實在筆者隨蔡政府上台至環保署擔任政務副署長至2018年10月離職這段期間，除積極處理離岸風電開發的政策環評與個案開發環評，建立較一致且可預期的環境保護標準以減少額外爭議外，也適逢台積電積極於中科擴增10奈米、7奈米新廠，於南科新建5奈、3奈米新廠，因而中科、南科皆須辦理環評程序中的環境影響差異分析。

於規劃階段，當時中科管理局長陳銘煌、南科管理局長林威呈都曾分別率隊先到環保署與筆者討論有關環境因子調查、環境保護對策與健康風險分析的規劃方向，筆者都以行政指導方式提供些許建議，協助中科、南科就上述台積電當時先進製程擴廠的環評審查能較快順利通過。

為能執行順遂，且所創造的正面效益相當程度大於產生的負面影響，任何土地開發計畫，都應事先縝密地進行完整的環境、社會與經濟因子調查評估，研提減輕負面影響的對策，再據以進行客觀的多方利益與負面影響綜合衡量，俾能選取符合ESG永續發展指標的經濟發展模式、擬定符合指標的土地開發計畫。

循此回頭看台積電新製程設廠選址議題，黃偉哲市長口中的3萬5000個優質就業機會與約新台幣2兆2437億元的年產值，是1奈米最先進製程，只要根留台灣，縱使不去會扼殺生態的「南科沙崙生態科學園區」，也還有台南其他地方或嘉義、高雄，甚至屏東、台中等地方可以去，台積電最先進製程所創造的就業機會、產值與培育的一流技術人才一樣貢獻在台灣，但對第一級瀕危的台灣特有亞種草鴞的棲地保護卻是千差萬別，連帶有助於提升台積電在環境保護與瀕危物種保育議題上的正面形象。

台積電　應建立自我評估機制

賴政府為了想像中的經濟發展，畫出超過1萬公頃以上的龐然圈地大餅，計畫開闢為各類園區，頗為輕忽未來土地被徵收地主可能積蓄成如苗栗大埔事件所引發的反彈力道，或許賴政府不認為可能會因而賠上執政權，但本文要呼籲台積電：請你們在內部試著自訂選址評估指標，將上述為你們量身訂做開發的科學園區進行分類評估，並試著以ESG報告模式撰寫供內部參考，以客觀檢視哪些用地符合你們台積電ESG永續發展政策或指標？哪些則違背ESG指標？並據此直接提醒（其實是告訴）中央與各地方政府，只有符合台積電ESG指標的場址，台積電才會考慮進駐，其餘免談。

如此，便能減少諸如「沙崙生態科學園區」這類假藉生態之名，實為生態殺手的園區開發案出現，同時成就台積電在ESG環境面向的重大貢獻。

▼筆者並不反商，也支持一定要確保台積電根留台灣，反的是毫無節制的過度偏商。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「思想坦克｣以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►藍白合的政黨合作　實務空間有多少？

►捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著台灣？

►花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思！

投稿
申訴
思想坦克專欄

思想坦克專欄 思想坦克

《台灣智庫-思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台，我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。

思想坦克最新文章

more

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠

「台灣地位議題」關係後二戰的國際新秩序　我們已經沒..

系統性大規模「去美元化」　可作為動武預警指標

大罷免失敗後的省思　「提早敲響的警鐘」對賴政府未必..

日本2026年度國防預算再創新高　戰略意涵、政策建..

關鍵字: 詹順貴 雲論 台積電 南科 台南 黃偉哲 沙崙生態科學園區 生態 ESG

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠
與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼
當總統公開說「我恨你們」　民主會怎樣？
一場風災、一則訊息　誰能撐過品牌的韌性考驗？
藍白合的政黨合作　實務空間有多少？

推薦閱讀

捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著..

當總統公開說「我恨你們」　民主會怎樣？

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼

一場風災、一則訊息　誰能撐過品牌的韌性考驗？

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

AI革命帶動台灣從晶圓到伺服器的發展　「矽盾」變成..

藍白合的政黨合作　實務空間有多少？

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思..

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠

系統性大規模「去美元化」　可作為動武預警指標

相關文章

台南七股消防分隊辦中秋晚會！　夾娃娃機寓教於樂宣導爆竹煙火安全

台南七股消防分隊辦中秋晚會！　夾娃娃機寓教於樂宣導爆竹煙火安全

中秋佳節將至，台南市消防局第三大隊26日晚間在七股區中寮里天後宮舉辦「七股警義消中秋聯歡晚會暨爆竹煙火安全宣導」，透過寓教於樂方式提醒民眾注..

34分鐘前

台南安平區攜手獅子會辦震災演練　議員親當「受困者」體驗救援

台南安平區攜手獅子會辦震災演練　議員親當「受困者」體驗救援

吸引青年安居台南！　勞工局徵才活動三大廠商揭優質福利

吸引青年安居台南！　勞工局徵才活動三大廠商揭優質福利

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼

台積電供應鏈重壓林口　洋基企業總部進駐「福樺中央大樓」

台積電供應鏈重壓林口　洋基企業總部進駐「福樺中央大樓」

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

捷安特事件省思！ 　外籍調查記..

捷安特事件省思！ 　外籍調查記..

當總統公開說「我恨你們」　民主..

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說..

一場風災、一則訊息　誰能撐過品..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面