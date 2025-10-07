ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
學生想自由與學校規範　教育現場最常見的拉鋸

我們想讓你知道…真正的教育，不是單純壓制學生的自由，也不是盲目放任，而是引導學生在規範中學會自律，如此，才能培養出具備責任感又能展現個性的下一代。

▲。（圖／CFP）

▲學生「想要自由」與學校「教導規範」的張力，成為教育現場中最常見的拉鋸。（圖／CFP）

●宋慶瑋／教育人員

在校園生活中，自由與規範是一對長期存在的矛盾。學生在青春期，渴望展現自我、爭取選擇權與自主空間，而學校則基於教育目標、集體秩序與社會責任，必須制定各種教育規範。於是，學生「想要自由」與學校「教導規範」的張力，成為教育現場中最常見的拉鋸。這不僅關乎管理問題，更觸及教育價值的核心，到底學校教育在自由與規範之間如何拿捏？且由分說。

真正的教育　不是「壓制學生的自由」而是「引導在規範中學會自律」

青少年正處於人格形成與自我認同的階段，他們希望嘗試、探索，並透過「選擇」來確認自己的價值。他們會質疑學校為何要限制手機使用、禁訂外食、規定統一制服、延後上學等，嚴格的規範會讓學生覺得被壓抑，甚至導致反抗心理。

自由對他們而言，不僅是生活上的選擇，也是學習上的主導權。他們不希望被動接受，而想要成為學習的主人。

然而，學校是一個高度群體化的場所，若缺乏規範，可能導致混亂，統一的作息、服裝要求與行為規範，有助於維持基本秩序，與避免炫富歧視。教育的目的不僅是知識傳授，也包括培養學生遵守規則與負責任的態度。

社會運作必然有制度與規範，若學生在校沒有學習遵守規範，未來進入社會將難以適應，畢竟社會秩序是維持社會穩定平安的重要法則。

過度的自由可能造成失序，過度的規範則會壓抑創造力，關鍵在於如何拿捏？若學校嚴格到不容質疑，學生的創意與自主會受到壓制，長期下來，他們可能變得依賴規範，不敢思考、不敢挑戰，甚至在面對人生選擇時缺乏判斷力。

如果學校完全放任，缺乏規範，學生可能因缺乏自律而走向放縱，校園紀律鬆散，甚至導致霸凌或不公平現象，最終受害的仍是學生自身。

成熟的學校作法可以形塑核心規範，但在細節上給予彈性。例如制服可採較寬鬆的規定，允許學生選擇不同的穿搭方式；手機可在有教學需求時得以使用，而不是全面禁止。學校應該清楚說明規範的理由，並讓學生理解其背後的教育意義。

自由並非毫無限制，而是與責任相伴。學校可在教育中強調「自由與自律」的連結，讓學生明白：只有在自我約束的基礎上，自由才能真正存在。

自由與規範的矛盾，最終仍指向教育的本質，教育應該培養什麼樣的人？若教育只重規範，學生可能成為只會服從命令的機器人。若教育只重自由，學生可能缺乏社會適應力與責任感。理想的教育，應該讓學生在規範中學會自律，在自由中學會選擇，並最終成為能獨立思考、能與他人合作、同時具備責任感的完整人格。

自由提供了探索的空間，規範提供了行動的界線，唯有在互相平衡中，學生才能既不失去創意，也不缺乏紀律。真正的教育，不是單純壓制學生的自由，也不是盲目放任，而是引導學生在規範中學會自律，如此，才能培養出具備責任感又能展現個性的下一代。

▼自由提供了探索的空間，規範提供了行動的界線，唯有在互相平衡中，學生才能既不失去創意，也不缺乏紀律。（示意圖／CFP）

▲▼。（示意圖／CFP）

