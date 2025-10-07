ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版

當外交、國防與國安齊步走　台灣行政外交的戰略新常態

我們想讓你知道…台灣正以行動讓世界重新理解──主權，不必等待承認；它可以透過制度與行動，自己點亮。



▲林佳龍出席「華沙安全論壇」，與波蘭總理圖斯克同框並發表「再造全球民主供應鏈」專題演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

日前在波蘭華沙安全論壇期間，台灣的外交版圖悄然出現一場結構性的變化。外交部長林佳龍、國安會諮詢委員徐斯儉，以及國防部情報次長謝日升，分別以不同身分登上國際舞台，卻形成同一幅主權能見度的圖像。這不只是外交場合的突破，而是行政外交全面升級的象徵──台灣正在以制度化行動，逐步跨越中國封鎖，打造屬於自己的「主權行動空間」。

從「雙部會出訪」到「三體並進」　行政外交的全方位展現

幾週前，外交部與陸委會首度同步出訪歐美及東南亞，開啟跨部會協同行動的新模式，如今這個概念已延伸為「三體並進」──外交部、國安會與國防部同時在國際論壇中發聲。

林佳龍出席「華沙安全論壇」，與波蘭總理圖斯克同框並發表「再造全球民主供應鏈」專題演說；徐斯儉代表國安會，與美軍前阿富汗指揮官裴卓斯對談，提出「建立非紅供應鏈」構想；謝日升更以現役將領身分、著軍服出席論壇，成為歐洲主辦安全會議史上首位公開亮相的台灣軍官。

這樣的組合，正是「行政外交」的具體化──不再只是外交部的獨角戲，而是整個行政體系在外交戰線的全方位展現。對歐洲而言，這不僅是台灣的曝光，而是主權能見度的再定義：台灣不再只是區域議題的旁觀者，而是制度與安全議程的參與者。

立體的台灣主權展示　從制度到安全的全面能見度

林佳龍、徐斯儉與謝日升三位官員，分別體現了台灣主權展現的不同層面。林佳龍以外交部長身分與波蘭「民主社群」（CoD）簽署合作備忘錄，象徵台灣正式進入全球民主制度網絡，並以「民主自由是台灣的DNA」為核心論述，將價值外交轉化為制度性合作，開啟規則輸出的新起點。

徐斯儉則在華沙安全論壇上扮演戰略外交的關鍵連結者，警示中俄聯盟的聯動威脅，明確傳達「若台灣有事，歐洲也會有事」的安全共榮觀，使歐洲將台灣視為自身防線的延伸。

至於謝日升身著軍服出席論壇，象徵台灣軍方首度被納入北約友軍的安全對話體系，標誌著國防外交的突破與正當化。三者合而為一，構成制度、戰略與軍事三層互補的「主權展示架構」，讓台灣在國際舞台上的存在，不僅被看見，更被視為能對話、可合作的民主力量。



▲▼。（圖／翻攝自YouTube／ Warsaw Security Forum）

國際局勢的新現象　台灣從象徵露臉到制度常態

這些發展的共同特徵，是「去象徵化」。台灣長期以來的外交突破，多以「露臉成功」作為成就衡量；但這次華沙行動的意義，在於「制度常態化」。當台灣外交部、國安會與國防部能在同一平台上進行政策對話，意味著國際社會開始接受台灣作為「功能性主權行為體」的角色。這種角色雖未獲正式承認，卻已在實務層面建立制度地位。

對比過去中國強勢封鎖、壓制我方與歐洲官方互動，如今台灣卻能透過多層次的行政外交建立制度連結，說明國際局勢正出現「台灣例外」的新現象。

這不僅是因為台灣民主價值獲得共鳴，更因各國逐漸意識到──與台灣的合作，本身就是維護國際規則秩序的延伸。

主權　不必等待承認

在全球威權勢力相互支援的時代，台灣的行政外交不只是為了「被看見」，而是為了「能行動」。外交、國防與國安的並進，標誌著台灣主權能見度的制度化。這條道路沒有捷徑，但方向明確：唯有持續推動跨部會外交、強化與歐洲及理念相近國家的制度對接，台灣才能在國際體系中確立「行動中的主權」。

這正是「從參與到塑造」的轉變。當林佳龍談「民主火焰」、徐斯儉提「非紅供應鏈」、謝日升穿上軍服踏上華沙的舞台，這些並非各自為政的行程，而是同一條戰略主線上的節點。

台灣正以行動讓世界重新理解──主權，不必等待承認；它可以透過制度與行動，自己點亮。



▲中華民國國旗，國旗，旗海，中華民國，愛國，國慶，國慶日，兩岸關係，兩岸政策，一中政策，中華民國憲法。（圖／記者黃克翔攝）







