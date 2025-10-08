屈服或還擊？　川普與美國大學之戰

▲川普政府推動的「學術契約」( Compact ) ——看似改革、實為勒索的聯邦契約。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

真理的最大敵人往往不是謊言——而是迷思，那種持久、動人卻不切實際的迷思。(The great enemy of truth is very often not the lie—deliberate, contrived and dishonest—but the myth—persistent, persuasive and unrealistic.)——甘迺迪總統 (John F. Kennedy)

今日的美國高等教育，正被兩種迷思推向懸崖。一是川普政府推動的「學術契約」( Compact ) ——看似改革、實為勒索的聯邦契約；二是社會普遍陷入的「名校幻象」——家長與學生相信哈佛、史丹佛才是唯一出路，助長了精英遊戲與階層焦慮。這兩股力量，一自上而下，一自下而上，交織成一場「川普與美國大學之戰」。

川普的Compact本質 勒索而非改革

2025 年 10 月2日，九所美國頂尖大學收到白宮寄來一份名為《高等教育學術卓越協定》（Compact for Academic Excellence in Higher Education）的十點備忘錄，內容廣泛，列出多項要求。

這份「學術協議條款」(簡稱Compact)，表面冠冕堂皇：提升大學的辦學標準與整體績效，包括禁止在招聘與招生中使用種族或性別因素，學費凍結5年，將國際大學生比例上限定為15%，要求申請者必須參加SAT或同類考試，以及抑制「分數通膨」。

然而，Compact的代價相當巨大。若違反條款，學校需退還聯邦資金，甚至返還私人捐款。這不再是政策建議，而是直白不過的政治威脅。德州大學表態願意簽署，其他如維吉尼亞大學則陷入拉鋸；加州州長 Gavin Newsom 更直接警告，若任何加州學校簽署，他將撤銷州政府資助。

誠如伯克萊法學院院長 Chemerinsky 所言：這不是改革，而是「勒索，直白而簡單的勒索」。

違憲的「毒藥條款」

美國憲法下，聯邦政府確實可對經費設條件，但必須「合憲、明確、與計畫目的相關、且不得過度脅迫」。川普的「Compact」全部不合格。

觀點歧視：要求大學禁止任何「貶低保守思想」的言論，明顯違反第一修正案。學術爭辯本應允許激烈反駁，卻被置於國家審查之下。

不當條件原則：政府不能用利益換取憲法權利的放棄。要求大學放棄自由辯論權，才能獲取研究經費，本質上就是違憲交易。

過度脅迫：如同最高法院 2012 年在《平價醫療法案》判例所言，逼迫各州擴張醫療補助以免失去全部經費，構成「把槍口對準頭顱」。如今，槍口對準的是大學。

這些「毒藥條款」若被接受，將開啟無限擴張的先例：今天是凍學費，明天可能是課程內容，後天甚至是研究主題。

哈佛大學的妥協與骨牌效應

事實上，哈佛大學是這場戰爭的關鍵節點。2025 年夏天，哈佛在波士頓聯邦法院贏得一役，迫使政府恢復研究經費。但不久後，川普宣佈「接近達成協議」：哈佛將投入 5 億美元於職業教育與 AI 技術培訓，以換取聯邦撤銷調查。

這一讓步，標誌著象牙塔的裂口。一旦哈佛妥協，其他大學將難以抵抗「骨牌效應」。若連最富有、最有象徵性的學府都選擇低頭，那麼誰還能站得住？

▼一旦哈佛妥協，其他大學將難以抵抗「骨牌效應」。（圖／路透）

制度之外 名校迷思的社會推力

然而，威脅不僅來自國家權力，還來自社會心理。Jeffrey Selingo 指出，美國高中生申請名校的數量在短短六年內翻倍，嚴重的焦慮感驅使學生與家長將「常春藤」視為唯一成功保證。名校則透過延遲候補錄取、操控「新生註冊率」(yield rate)來營造稀缺性神話。

結果是：杜克大學的錄取率飆升至 60%，雪城大學與布蘭戴斯大學卻跌至 20%。然而，研究顯示，不同層級大學在學生參與度與學習成效上的差異極小。換言之，社會將「錄取率低」與「教育優質」劃上等號，本身就是一場幻覺。

這種幻象，反而為川普提供了最佳靶子：既然菁英大學壟斷資源又自詡正義，為何不藉「改革」之名予以懲戒？

在川普Compact與學生家長的雙重壓力下，美國大學教育逐漸出現了一個惡性循環：

國家勒索：川普用「Compact」將資金與意識形態綁在一起，把大學降為行政附庸。

市場幻象：家長與學生將名校推向神壇，名校本身為維繫稀缺性配合數字遊戲，結果更成為政治攻擊目標。

上與下的雙重壓迫，讓高等教育逐步失去自主與信任。

歷史回聲 學術自由的突圍之道

普丁關閉獨立大學，歐爾班交由親信基金會掌控，莫迪則逮捕異議學者。川普雖未走到這一步，但路徑如出一轍：打擊不服從的機構，收編知識的最後堡壘。

正如《紐約時報》社論所警告：削弱大學，等同削弱民主的免疫系統。因為大學不是單純的教育機構，而是知識自由的社會容器。

美國大學若要守住學術自由，出路有三：

團結拒絕勒索：任何一所大學的屈服都將引發骨牌效應。只有聯合抵抗，才能避免被各個擊破。

自我改革：高學費、政治偏狹、缺乏透明，確實削弱了大學的公共正當性。若不自省，社會對其的支持只會愈發脆弱。

破除幻象：教育價值不在於錄取率，而在於能否培養批判思考與公共責任。美國必須從「少數人進名校」轉向「多數人受良教」。

知識自由 民主最後的防線

川普的 Compact 與社會的名校迷思，一個自上而下，一個自下而上，共同侵蝕著美國大學的根基。正如甘迺迪總統的名言，真理最大的敵人並非謊言，而是迷思。

若大學選擇屈服，迷思將化為現實，學術自由會被定價，真理將淪為交易。那將不僅是大學的淪陷，也是美國民主的倒退。

今日的問題不是「屈服或還擊」，而是「知識自由能否成為民主最後的防線」。歷史會記錄美國大學的選擇，未來文明也將因此定向。

▼削弱大學，等同削弱民主的免疫系統。因為大學不是單純的教育機構，而是知識自由的社會容器。（圖／路透）

