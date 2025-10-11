川普推動「20點和平計畫」　多方協調實屬不易

▲以哈戰爭2023年爆發，今年10月美國總統川普提加薩「20點和平計畫」，讓雙方首次出現正式停火的契機。圖為2023年10月以色列空襲加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

美國總統川普提出的加薩「20點和平計畫」，原本被視為一項不可能完成的任務。這份方案在經過數月斡旋後，終於在2025年10月初簽署了第一階段協議，這標誌著自2023年以哈戰爭爆發以來，雙方首次出現正式停火的契機。以色列、哈瑪斯、美國、卡達、沙烏地阿拉伯與約旦等多方罕見地共同表態支持。表面上看起來是一項外交突破，但深入檢視細節，這條和平之路依然充滿挑戰。

「20點和平計畫」三階段 以哈走出第一步

根據BBC、路透社與半島電視台的報導，這份計畫採取三階段架構，試圖透過漸進方式平衡各方核心利益。第一階段目前已開始實施，主要內容包括立即停火、哈瑪斯釋放所有仍存活的人質、以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯，以及以軍從加薩人口密集區撤出。協議規定哈瑪斯須在72小時內釋放人質，讓人道援助能順利進入加薩。

第二階段將成立「加薩國際過渡管理機構」，由多國代表與巴勒斯坦技術官僚組成，負責治安、重建與去激進化。據報導，前英國首相東尼．布萊爾被提名為潛在協調人選。第三階段則涉及巴勒斯坦建國的長期議題與「兩國方案」的具體路徑，但目前仍缺乏明確細節。

以哈停火各退一步 難消政治敵意與信任裂痕

十月九日，川普在白宮宣布加薩停火協議正式生效。以色列國防軍開始撤回至協議範圍內，並允許聯合國與紅十字會進入加薩北部提供援助。根據CBS新聞報導，這是兩年來首次有穩定的安全通道開放。哈瑪斯隨即釋放第一批婦女與兒童人質，並交還部分遺體，以示善意。雖然國際社會普遍對此表達歡迎，但學者普遍認為，這只是漫長和平進程的第一步。哈瑪斯尚未承諾完全解除武裝，而以色列國內的極右翼勢力仍對釋放囚犯與撤軍保持懷疑。停火雖然實現，但雙方的政治敵意與信任裂痕並未消失。

▲▼加薩地區多年來戰火漫天，以色列擁武器優勢強勢轟炸，哈瑪斯挾人質PO圖警告「恐消失」，以哈雙方停火協議屢屢破局。（圖／路透、翻攝自X）

川普的計畫之所以備受矚目，是因為這個計劃觸及中東和平進程中最棘手的核心矛盾。對哈瑪斯而言，武裝力量不只是防衛工具，更是政治籌碼與生存保障。要求哈瑪斯解除武裝並退出治理，幾乎等於要求哈瑪斯自我瓦解。若沒有明確的安全保障與政治出路，這樣的要求難以實現。

另一方面，以色列內部的政治壓力同樣嚴峻。總理納坦雅胡雖然公開支持川普方案，但其執政聯盟中的強硬派與極端宗教政黨強烈反對「分階段撤軍」與「釋放囚犯」。以色列政府能否在內部分歧中穩定推進協議，仍是未知數。

「新加薩」治理 充滿不確定性

此外，「新加薩」的治理安排也充滿不確定性。過渡管理機構的組成與授權尚未清楚，阿拉伯國家願意承擔多少責任與投入多少資源也仍待觀察。歐洲外交關係委員會指出，如果過渡機制缺乏明確的政治授權與財政支持，可能重演2011年利比亞戰後治理真空的問題。

▲加薩的過渡治權歸屬與巴勒斯坦建國願景，是戰火難停的核心問題。圖為以色列轟炸期間，巴勒斯坦人逃往加薩市外圍。（圖／達志影像／美聯社）

更根本的矛盾在於巴勒斯坦建國的願景。川普雖然在計畫中提到「最終兩國方案」，但並未具體說明疆界劃分、主權安排與耶路撒冷地位問題。巴勒斯坦自治政府批評，此計畫仍以以色列安全為核心，而非平等主權原則。對許多巴勒斯坦人而言，這樣的計畫仍難以讓他們相信這是真正通往建國的道路。

阿拉伯聯盟與伊斯蘭合作組織對停火協議表示支持，但多半強調的是「結束戰爭」而非「全面認同川普方案」。歐盟與聯合國採取審慎樂觀的態度，認為這是推動中東和平的一個罕見契機。德國之聲的評論指出，若川普的計畫能夠持續落實，將重新塑造美國在中東的外交角色，但若失敗，可能再度削弱美國的國際信譽。

美國國內輿論則出現分歧，《紐約時報》社論認為川普確實展現了整合多方利益的外交手腕，但強調和平需要的不只是談判與協議，更需要長期的執行、監督與信任建立。

「20點和平計畫」成敗三因素 中東和平之路仍艱辛

回顧歷史，中東和平進程多次因細節爭議、極端勢力破壞或國內政治壓力而中斷。1993年的《奧斯陸協議》未能落實自治願景，2000年的《大衛營峰會》因領土與難民問題破裂，2020年的《亞伯拉罕協議》雖促成以色列與部分阿拉伯國家建交，但未觸及巴勒斯坦的核心問題。

▲美國總統川普（右）力促以哈停火，提出「20點和平計畫」，以哈雙方接受第一階段計畫。左為以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／達志影像／美聯社）

川普的「20點和平計畫」是否能避免重蹈覆轍，關鍵在於三項因素。其一是履約監督機制是否有效，國際社會能否確保各方遵守停火與重建承諾。其二是阿拉伯國家是否願意投入實質支持，包括重建資金與安全合作。其三是巴勒斯坦人民是否接受過渡安排，若缺乏民意支持，任何政治架構都難以持久。

川普的「20點和平計畫」的確展現了外交協調能力與實際突破，尤其在停火與人質釋放上取得初步成果，顯示美國重新主導中東議題的企圖與影響力。然而，這項計畫仍處於極為脆弱的階段。和平不會自動降臨，它需要政治勇氣、制度化監督與持續信任的重建。真正的成功必須等到幾個條件同時實現，包括停火成為永久狀態、所有人質安全返家、加薩重建順利推進，以及巴勒斯坦人看到建國的希望。只有在那樣的條件下，我們才能說這份和平計畫不再只是紙上談兵，而是歷史的轉折點。

川普確實展現了促成多方對話的能力，但中東和平需要的不只是交易技巧，更需要各方真誠的承諾與長期的堅持。這場和平嘗試或許是新的起點，但能否成為真正的終點，仍有待歷史的考驗。

▲川普在這一局展現了整合的手腕，但美國是否能自此在中東重塑實力，以哈停火雖現曙光，但仍有更深層的國際現實要面對，中東這條和平之路，依然充滿挑戰。（圖／路透）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。