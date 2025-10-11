ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普推動「20點和平計畫」　多方協調實屬不易

我們想讓你知道…美國總統川普提出加薩「20點和平計畫」，10月並促成簽署第一階段協議，川普在這一局展現了整合多方利益的手腕，但美國是否能自此在中東重塑實力，而以哈停火雖現曙光，但仍有更深層的區域現實要面對。中東這條和平之路，依然充滿挑戰。

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年10月23日，以色列空襲加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲以哈戰爭2023年爆發，今年10月美國總統川普提加薩「20點和平計畫」，讓雙方首次出現正式停火的契機。圖為2023年10月以色列空襲加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

美國總統川普提出的加薩「20點和平計畫」，原本被視為一項不可能完成的任務。這份方案在經過數月斡旋後，終於在2025年10月初簽署了第一階段協議，這標誌著自2023年以哈戰爭爆發以來，雙方首次出現正式停火的契機。以色列、哈瑪斯、美國、卡達、沙烏地阿拉伯與約旦等多方罕見地共同表態支持。表面上看起來是一項外交突破，但深入檢視細節，這條和平之路依然充滿挑戰。

「20點和平計畫」三階段　以哈走出第一步

根據BBC、路透社與半島電視台的報導，這份計畫採取三階段架構，試圖透過漸進方式平衡各方核心利益。第一階段目前已開始實施，主要內容包括立即停火、哈瑪斯釋放所有仍存活的人質、以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯，以及以軍從加薩人口密集區撤出。協議規定哈瑪斯須在72小時內釋放人質，讓人道援助能順利進入加薩。

第二階段將成立「加薩國際過渡管理機構」，由多國代表與巴勒斯坦技術官僚組成，負責治安、重建與去激進化。據報導，前英國首相東尼．布萊爾被提名為潛在協調人選。第三階段則涉及巴勒斯坦建國的長期議題與「兩國方案」的具體路徑，但目前仍缺乏明確細節。

以哈停火各退一步　難消政治敵意與信任裂痕

十月九日，川普在白宮宣布加薩停火協議正式生效。以色列國防軍開始撤回至協議範圍內，並允許聯合國與紅十字會進入加薩北部提供援助。根據CBS新聞報導，這是兩年來首次有穩定的安全通道開放。哈瑪斯隨即釋放第一批婦女與兒童人質，並交還部分遺體，以示善意。雖然國際社會普遍對此表達歡迎，但學者普遍認為，這只是漫長和平進程的第一步。哈瑪斯尚未承諾完全解除武裝，而以色列國內的極右翼勢力仍對釋放囚犯與撤軍保持懷疑。停火雖然實現，但雙方的政治敵意與信任裂痕並未消失。

▲▼ 加薩,以哈戰爭。（圖／路透）

▲▼加薩地區多年來戰火漫天，以色列擁武器優勢強勢轟炸，哈瑪斯挾人質PO圖警告「恐消失」，以哈雙方停火協議屢屢破局。（圖／路透、翻攝自X）

▲▼哈瑪斯PO圖警告「47名人質恐消失」　。（圖／翻攝自X）

川普的計畫之所以備受矚目，是因為這個計劃觸及中東和平進程中最棘手的核心矛盾。對哈瑪斯而言，武裝力量不只是防衛工具，更是政治籌碼與生存保障。要求哈瑪斯解除武裝並退出治理，幾乎等於要求哈瑪斯自我瓦解。若沒有明確的安全保障與政治出路，這樣的要求難以實現。

另一方面，以色列內部的政治壓力同樣嚴峻。總理納坦雅胡雖然公開支持川普方案，但其執政聯盟中的強硬派與極端宗教政黨強烈反對「分階段撤軍」與「釋放囚犯」。以色列政府能否在內部分歧中穩定推進協議，仍是未知數。

「新加薩」治理　充滿不確定性

此外，「新加薩」的治理安排也充滿不確定性。過渡管理機構的組成與授權尚未清楚，阿拉伯國家願意承擔多少責任與投入多少資源也仍待觀察。歐洲外交關係委員會指出，如果過渡機制缺乏明確的政治授權與財政支持，可能重演2011年利比亞戰後治理真空的問題。

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年11月22日，在以色列持續轟炸期間，巴勒斯坦人逃往加薩市外圍。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩的過渡治權歸屬與巴勒斯坦建國願景，是戰火難停的核心問題。圖為以色列轟炸期間，巴勒斯坦人逃往加薩市外圍。（圖／達志影像／美聯社）

根本的矛盾在於巴勒斯坦建國的願景。川普雖然在計畫中提到「最終兩國方案」，但並未具體說明疆界劃分、主權安排與耶路撒冷地位問題。巴勒斯坦自治政府批評，此計畫仍以以色列安全為核心，而非平等主權原則。對許多巴勒斯坦人而言，這樣的計畫仍難以讓他們相信這是真正通往建國的道路。

阿拉伯聯盟與伊斯蘭合作組織對停火協議表示支持，但多半強調的是「結束戰爭」而非「全面認同川普方案」。歐盟與聯合國採取審慎樂觀的態度，認為這是推動中東和平的一個罕見契機。德國之聲的評論指出，若川普的計畫能夠持續落實，將重新塑造美國在中東的外交角色，但若失敗，可能再度削弱美國的國際信譽。

美國國內輿論則出現分歧，《紐約時報》社論認為川普確實展現了整合多方利益的外交手腕，但強調和平需要的不只是談判與協議，更需要長期的執行、監督與信任建立。

「20點和平計畫」成敗三因素　中東和平之路仍艱辛

回顧歷史，中東和平進程多次因細節爭議、極端勢力破壞或國內政治壓力而中斷。1993年的《奧斯陸協議》未能落實自治願景，2000年的《大衛營峰會》因領土與難民問題破裂，2020年的《亞伯拉罕協議》雖促成以色列與部分阿拉伯國家建交，但未觸及巴勒斯坦的核心問題。

▲▼美國總統川普力促以哈停火，以色列總理辦公室批准協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（右）力促以哈停火，提出「20點和平計畫」，以哈雙方接受第一階段計畫。左為以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／達志影像／美聯社）

川普的「20點和平計畫」是否能避免重蹈覆轍，關鍵在於三項因素。其一是履約監督機制是否有效，國際社會能否確保各方遵守停火與重建承諾。其二是阿拉伯國家是否願意投入實質支持，包括重建資金與安全合作。其三是巴勒斯坦人民是否接受過渡安排，若缺乏民意支持，任何政治架構都難以持久。

川普的「20點和平計畫」的確展現了外交協調能力與實際突破，尤其在停火與人質釋放上取得初步成果，顯示美國重新主導中東議題的企圖與影響力。然而，這項計畫仍處於極為脆弱的階段。和平不會自動降臨，它需要政治勇氣、制度化監督與持續信任的重建。真正的成功必須等到幾個條件同時實現，包括停火成為永久狀態、所有人質安全返家、加薩重建順利推進，以及巴勒斯坦人看到建國的希望。只有在那樣的條件下，我們才能說這份和平計畫不再只是紙上談兵，而是歷史的轉折點。

川普確實展現了促成多方對話的能力，但中東和平需要的不只是交易技巧，更需要各方真誠的承諾與長期的堅持。這場和平嘗試或許是新的起點，但能否成為真正的終點，仍有待歷史的考驗。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲川普在這一局展現了整合的手腕，但美國是否能自此在中東重塑實力，以哈停火雖現曙光，但仍有更深層的國際現實要面對，中東這條和平之路，依然充滿挑戰。（圖／路透）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 《熱門閱讀》

►以色列、哈瑪斯達成停火協議！川普再下一城　但這次和平能不破局？

►納坦雅胡的野心與手腕　以色列的魔障

►印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

►一帶一路波蘭封關　撼動歐亞經濟版圖

►從巴拿馬一變壓器爆炸舉國一片黑　看基礎設施鞏固靱性的重要性

投稿
申訴
關鍵字: 川普 20點和平計畫 加薩 以哈戰爭

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普推動「20點和平計畫」　多方協調實屬不易
教育不只在課堂　「鏟子超人」教我們的公民課
民進黨台北市長選戰的政治奧妙？　逐漸走入「末日現象..
台灣崛起的一年！　賴清德總統國慶談話的「三重訊息」
政治狗仔化　誰還敢為民直言？

推薦閱讀

教育不只在課堂　「鏟子超人」教我們的公民課

民進黨台北市長選戰的政治奧妙？　逐漸走入「末日現象..

川普推動「20點和平計畫」　多方協調實屬不易

台灣崛起的一年！　賴清德總統國慶談話的「三重訊息」

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

鄭麗文當主席？　國民黨窮則變「變了未必通」

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、G..

台灣在川普「20%+N」關稅陰影下　談判焦點已轉向..

高市早苗解救不了日本「經濟沉痾」　恐成失落三十年又..

相關文章

美軍出動了！赴以色列監督「加薩停火協議」　將成立指揮中心

美軍出動了！赴以色列監督「加薩停火協議」　將成立指揮中心

美國派遣中央司令部（CENTCOM）部隊前往以色列，負責監督總統川普斡旋達成的加薩停火協議執行情況，並且建立軍民聯合指揮中心。

2小時前

79歲川普健康狀況曝光！　白宮醫師讚：心血管年齡「年輕14歲」

79歲川普健康狀況曝光！　白宮醫師讚：心血管年齡「年輕14歲」

川普對中加收100%關稅「周一股市會怎樣？」　網喊：台積電買起來

川普對中加收100%關稅「周一股市會怎樣？」　網喊：台積電買起來

美中貿易戰又來了！　CNN點出有跡象：時間早晚的問題

美中貿易戰又來了！　CNN點出有跡象：時間早晚的問題

川普對中徵收100%關稅！　外媒：引發新一輪供應鏈衝擊

川普對中徵收100%關稅！　外媒：引發新一輪供應鏈衝擊

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

教育不只在課堂　「鏟子超人」教..

教育不只在課堂　「鏟子超人」教..

民進黨台北市長選戰的政治奧妙？..

川普推動「20點和平計畫」　多..

台灣崛起的一年！　賴清德總統國..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面