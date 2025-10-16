ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
委內瑞拉鐵娘子的和平賭注　一場跨越信仰、倫理與現實的冒險

我們想讓你知道…馬查多的和平賭注，是一場跨越信仰、倫理與現實的冒險。她以信念挑戰獨裁，以勇氣對抗恐懼，但同時，也將自己置於強權的棋盤中央。

▲2025年諾貝爾和平獎。（圖／翻攝X@NobelPrize）

▲2025 年奧斯陸的諾貝爾和平獎頒給了瑪麗亞．柯里納．馬查多（María Corina Machado）。（圖／翻攝X@NobelPrize）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

權力，若無道德的正當性，不過是組織化的掠奪。(Power without moral legitimacy is merely organized robbery.)—霍布斯《巨靈》(Thomas Hobbes, Leviathan)

從奧斯陸到加拉加斯　榮耀的陰影

2025 年奧斯陸的諾貝爾和平獎頒給了瑪麗亞．柯里納．馬查多（María Corina Machado）——一位二十年間以非暴力對抗查維茲與馬杜羅政權的女性政治家。她曾被剝奪國會席次、被控叛國、被禁止出境，卻仍以白衣和念珠穿行於街頭，以「母親的信仰」呼喚民主的歸來。

然而，這場榮耀也伴隨著風險。頒獎當日，她在社群媒體 X（前 Twitter）上將這份榮耀獻給「委內瑞拉人民與從未放棄真相的朋友——川普總統」。白宮隨即轉發，並標註川普是「和平總統」(THE PRESIDENT OF PEACE) 。

這一刻，和平與權力的界線被模糊：一位以非暴力抗爭聞名的女性領袖，竟與一位以軍事威懾和強人外交聞名的美國總統被共同描繪為「和平的象徵」。

這不只是象徵的錯位，更是一場政治語言的測試：當和平被強權挪用，是否仍有道德力量？

諾貝爾獎　雙重意圖

諾貝爾委員會授予馬查多和平獎的理由是「表彰她為委內瑞拉和平轉型所作的努力」，但此舉同時也是一場政治宣示。這個獎，既是對民主抗爭的肯定，也是一封公開的外交信號——它提醒世界，馬杜羅的獨裁仍未結束。

然而，理想的讚歌與現實的衝突並存。就在頒獎前幾週，美國加強了加勒比海軍事部署：戰艦、攻擊潛艦與數千美軍駐於鄰近海域，名義上為「打擊毒梟」，實際上直指馬杜羅政權。

國務卿馬可．魯比歐（Marco Rubio）稱馬杜羅是「販毒恐怖組織首腦」，而特使理查德．格雷內爾（Richard Grenell）則與加拉加斯密談能源與礦產協議。川普以其慣用的「雙軌策略」——一邊威嚇、一邊談判——將「和平」轉化為一種可被調度的政治籌碼。

在這場複雜棋局中，馬查多既是道德符號，也被置於強權計算之內。她贏得了世界的尊敬，卻也賭上了她的政治純度。

 

信仰作為抵抗的語言

馬查多的政治魅力來自一種獨特的結合：理性與信仰、剛強與柔軟。她並不以軍事語言號召群眾，而是以祈禱的語調談政治。在飢餓與流亡之間，她呼喚的是「家園」與「重聚」。

她說：「我們不是為了報復，而是為了讓孩子能在自己的國家自由成長。」這樣的語言在拉美傳統中具有革命性。她以母性的倫理取代陽剛的憤怒，以祈禱的姿態抵抗暴政，讓政治重新擁有了情感的溫度。

但是，信仰的力量也是危險的：既能凝聚人心，也能被權力利用。當信仰與強權結盟，就可能變成另一種合法化暴力的修辭。馬查多代表的不僅是信念，也是一種風險：信仰能否不被權力收編？

自由的弔詭　借力強權的代價

2024 年大選是她政治生命的關鍵節點。被禁參選的她，支持前外交官愛德蒙多．岡薩雷斯（Edmundo González），反對派最終以壓倒性票數勝出，但國家選委會在軍隊護衛下宣告馬杜羅連任成功。

隨之而來的鎮壓讓兩千人被捕、數百人失蹤、八百萬人逃離國土——創下拉美史上最大流亡潮。馬查多的團隊蒐集各地開票記錄，證明反對派實際勝出，國際觀察團如「卡特中心」亦確認其準確性，但結果無法執行。

面對鎮壓與失敗，她選擇轉向國際。她支持美國施壓，甚至暗示必要時應「以武力威懾」。這讓她贏得華府的青睞，也失去部分同盟的信任。

這是一場古典的自由弔詭：當國內制度崩壞，外力成為唯一槓桿；而外力介入，又讓主權與民主變得模糊。為了爭取自由，她不得不與權力共舞；這正是她的政治賭注核心。

女性政治　道德試煉

「委內瑞拉的鐵娘子」——這個稱號早在她與查維茲的國會辯論後誕生。當年，委內瑞拉總統查維茲（Hugo Chávez）曾奚落她：「鷹不會去追蒼蠅。」

但今日，這隻「蒼蠅」卻成了威權的噩夢。她的政治存在，重新定義了拉美的女性領導形象。不像以往的聖母象徵或慈悲母親，她是以邏輯、信仰與意志並行的現代政治女性。

然而，道德的光環容易變成枷鎖。當她公開支持美國軍事部署時，她的「和平象徵」瞬間變得曖昧。她不再只是受害者，也可能被視為參與者。

畢竟，真正的女性力量，不在於柔情或剛毅，而在於能否在權力與理想之間保有自制。她的試煉，不只是對抗獨裁，更是如何在成為符號後仍保有人性與判斷。

美國的雙重角色　守護者或操盤手？

川普政府對委內瑞拉的策略，既是威懾也是投資。一方面透過「反毒戰」與軍事部署施壓，另一方面卻與馬杜羅幕僚談判能源開採。媒體披露，馬杜羅甚至願以礦權與減少對中關係為條件換取安全保證。

這場交易讓拉美學者擔憂——美國是否仍以「民主」為名，行地緣經濟之實？馬查多在此情勢中成為象徵與工具並存的角色。她向外尋求協助，卻可能失去內部自主；她信任自由的語言，卻捲入強權的計算。

這是一場非典型戰爭：沒有炸彈，只有敘事與影像。而在這場「語言戰爭」裡，和平本身被政治化，民主也被市場化。

民主復興的真正考驗

假設有朝一日馬杜羅倒台，委內瑞拉的民主能否真正復興？答案仍充滿不確定。因為民主不是更換領袖，而是制度自我修復的能力。司法獨立、軍隊去政治化、媒體自由與社會信任重建——這些都需要比革命更長的時間。拉美歷史早已警示：推翻獨裁容易，維持自由很難。

真正的自由，不在街頭的口號，而在制度的節制。馬查多若要成為歷史上的改革者，而非另一位救世主，她必須懂得在勝利中保持謙卑，在掌權時仍能受約束。因為，「節制」是民主的最後一道防線。

和平賭注的代價

馬查多的和平賭注，是一場跨越信仰、倫理與現實的冒險。她以信念挑戰獨裁，以勇氣對抗恐懼，但同時，也將自己置於強權的棋盤中央。

她賭上信仰的純粹，換取外部的援助；她賭上民主的主體，換取國際的聲援；她賭上和平的象徵，換取政治的籌碼。她或許無法完全掌控這場遊戲，但她以一己之力喚醒了一個被沉默的國家——那是和平最難能可貴的形式：在恐懼中仍敢發聲，在孤立中仍信自由。

真正的和平，不是沒有衝突，而是在力量足以報復時仍選擇節制；不是停止戰爭，而是讓人民再度有選擇。

在這個極端化的時代，瑪麗亞．馬查多的故事提醒我們：民主從來不是勝利者的特權，而是賭上信仰後仍願意節制的勇氣。

▼川普政府對委內瑞拉的策略，既是威懾也是投資。一方面透過「反毒戰」與軍事部署施壓，另一方面卻與馬杜羅幕僚談判能源開採。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字: 江岷欽 雲論 諾貝爾和平獎 馬查多 委內瑞拉 川普 美國 獨裁 Machado

委內瑞拉鐵娘子的和平賭注　一場跨越信仰、倫理與現實..
