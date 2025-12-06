ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
西岸、西牆、西城故事

我們想讓你知道…電影「西城故事」(West Side Story)的劇情講述種族歧視、文化隔閡以及爭奪地盤的矛盾。片中男女主角渴望一個沒有歧視與仇恨的棲身之地。這就是巴勒斯坦人多年來的願望，由目前情勢看起來，希望更加渺茫了。

川普拜訪「哭牆」。（圖／路透社。）

▲川普拜訪「哭牆」。（圖／路透社）

●張良任／兩岸發展研究基金會董事、台北市政府市政顧問

日前以色列邊境警察在約旦河西岸北部的Jenin地區近距離擊斃兩名跪地投降的巴勒斯坦人，引起舉世的震驚。以色列政府極右派安全部長Itamar Ben-Gvir不但沒有譴責暴行，反而表示「他們做了該做的事，恐怖份子就該死」。

渴望一個沒有歧視與仇恨的棲身之地　這就是巴勒斯坦人多年來的願望

從2023年10月7日以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，以色列軍隊及警察在約旦河西岸射殺了1086名巴勒斯坦人，其中223名是兒童；另有超過一萬名巴勒斯坦人受傷，兩萬多人未經正常法律程序被補。

最近五年以色列加強對西岸所謂恐怖分子的查緝、打擊行動，當地約140處屯墾區居民也經常性對巴勒斯坦人施加暴行，或拆毁他們的房屋、砍掉橄欖樹、斷絕水源等。加薩第一階段停火之後，以色列的軍事行動及範圍有加強、擴大的情況，藉口都是緝捕當地所謂的恐怖份子。

耶路撒冷城的西側有一片舉世聞名的哭牆(Wailing Wall)，實際上是老城西牆(Western Wall)的邊緣，站在它的對面能看到的只有57公尺長由大石塊堆積的牆面；穿過地下道則可以沿著長488公尺的西牆牆腳前進，可以看到很多猶太人第二聖殿的遺跡。

西牆旁邊不遠處就是坐落在聖殿山著名的圓頂清真寺（Dome of the Rock，相傳爲穆罕默德昇霄之處）及艾克薩清真寺(Al-Aqsa Mosque)，兩者都是伊斯蘭教的聖殿(Maqam)。

距離西牆不遠之處就是約旦河西岸。往南到巴勒斯坦人管制區的耶穌誕生地伯利恆，只有不到10公里距離。

狹小的耶路撒冷舊城(Old City)只有一平方公里的面積，它是基督教、回教、猶太教三教的聖地。他們基本教義都是強調公義、勸人為善、施予、愛人、協助弱者，但在歷史的長河中，宗教、軍事、種族等因素交錯引發的衝突不斷地上演。迦南人、亞述帝國、新巴比倫帝國、波斯帝國、亞歷山大大帝、希臘王國、羅馬帝國、拜占庭帝國、十字軍王國、馬目留克蘇丹國(Mamluk Sultanate)、奧圖曼帝國(Ottoman)、英國等15個民族或政治權力來來去去，統治過這個「流著奶與蜜」的地方。但不論是猶太民族或巴勒斯坦人都是長期受害者。

過去因為工作的關係，我去過耶路撒冷大約50次、伯利恆及其它約旦河西岸地區如巴勒斯坦自治政府所在地的拉馬拉(Ramallah)也去過多次。猶太人的屯墾區及住宅也參訪過幾次，實地了解過當地人民生活的苦況。每當媒體上看到相關的新聞都會特別關注。

最近西岸情勢的發展不容樂觀，小規模的衝突成為日常，大規模衝突隨時有爆發的可能。美國政府只表示不允許以色列併吞西岸，但對以方軍隊與警察的暴行並未加以譴責或阻止。

回顧1973年10月以、阿贖罪日戰爭之後，歐美國家熱衷於調停以色列與巴勒斯坦的衝突，好不容易在1993年達成奧斯陸協議(Oslo Accord)，將約旦河西岸的治理分成ABC三個區塊,巴勒斯坦自治政府所能夠完全掌控的只有15%的土地，60%由以色列掌控，其他20%由雙方共同管理。巴勒斯坦政府只被允許有維持治安的安全部隊，但不得擁有軍隊及武器。

經過30多年的運作，奧斯陸協議的精神已大部分被歪曲；如果說西岸絕大部分地區已實質上被以色列掌控也不為過。以色列通過軍隊的駐紮、邊境警察的部署、屯懇區的擴建、安全崗哨的佈建及眾多的檢查站、路障，已實質上控制了西岸整個地區。

以方的所作所為完全沒有任何法律的限制，對當地人民造成的死傷，也不用負任何法律責任。巴勒斯坦自治政府無力反抗，以色列政府則是為所欲為。

電影「西城故事」(West Side Story)的劇情講述種族歧視、文化隔閡以及爭奪地盤的矛盾。片中男女主角Tony與Maria有一句對白：期望「有一個屬於我們的地方，某個屬於我們的地方。」(There is a place for us, somewhere a place for us.)他們渴望一個沒有歧視與仇恨的棲身之地。這就是巴勒斯坦人多年來的願望，由目前情勢看起來，希望更加渺茫了。

以方的所作所為完全沒有任何法律的限制，對當地人民造成的死傷，也不用負任何法律責任。巴勒斯坦自治政府無力反抗，以色列政府則是為所欲為。（圖／路透）

▲▼命。（圖／路透）

張良任 以色列 巴勒斯坦 西牆 加薩走廊

西岸、西牆、西城故事
