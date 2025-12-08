日本希望美國大聲支持　但川普政府為何猶豫？

▲川普政府最新《國家安全戰略》（NSS）要求日本、韓國等盟友承擔更高國防支出，並加強「負擔分擔」。美國明確表示不再單方面支撐全球秩序，而日本則在其國防與外交政策中面臨更大壓力。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

《金融時報》與《日本時報》報導指出，日本政府對川普政府在近期中日爭端中的低調反應感到失望。事件起因於日本首相高市早苗談及「中國攻擊台灣可能構成日本生存威脅」後，引發北京強烈反應，包括外交抗議、威脅經濟報復、警告公民避免赴日等。

日本希望美國公開力挺，以向北京釋放嚇阻訊號。然而，華府僅由美國駐日大使與國務院副發言人在社群媒體上做出象徵性聲明，並未見高層官員發言。日方因此多次要求美方展現更強烈立場。

報導指出，美國對此保持克制，主因川普要求其團隊避免任何可能破壞他與習近平達成之貿易協議的行動。甚至當中國外交官在社群媒體發表死亡威脅時，川普仍未公開譴責。

同時，川普政府最新《國家安全戰略》（NSS）要求日本、韓國等盟友承擔更高國防支出，並加強「負擔分擔」。美國明確表示不再單方面支撐全球秩序，而日本則在其國防與外交政策中面臨更大壓力。

在此同時，中國在東亞水域展開大規模海上與空中軍力展示，台灣周邊軍事活動升高，日本政府因情勢緊張更希望美國公開支持，但華府依然保持克制語氣。

總結來說，新聞揭示三件事：

一、日本希望美國公開支持，但未如願。

二、川普政府優先維持與中國的談判利益。

三、美國要求盟友承擔更大責任，而非提供更多承諾。

▼日本希望美國公開力挺，以向北京釋放嚇阻訊號。然而，華府僅由美國駐日大使與國務院副發言人在社群媒體上做出象徵性聲明，並未見高層官員發言。日方因此多次要求美方展現更強烈立場。（圖／達志影像／美聯社）

台灣願意相信現實嗎？ 還是選擇相信「媒體報導不正確」、「美日關係穩定」安撫自己？

這次《金融時報》的報導，揭露了很多人可能不願面對的殘酷現實。中日之間的緊張，並不是日本想降溫就能降溫的。真正決定溫度的，其實是美中關係，更具體說，就是川習通話。

而川習通話，事實上也定調了川高通話的內容。這不是陰謀論，而是最基本的國際政治邏輯：當美中正在調整關係時，日本的政治風險不可能由美國承擔。

支持日本當然可以，因為日本是台灣重要夥伴，但我們更要誠實面對：台灣對日本的支持，多半只能提供「情緒價值」與「象徵性的溫度」。日本真正需要的，還是來自美國的安全承諾，是國力與軍力的強化，是外交籌碼的提升，而這些都不是台灣能提供的。

這正是我們自己的鏡子。因為台灣也需要知道：台灣需要的幫助，也絕對不只是情緒價值。不能只靠友情、不能只有民主價值，不能只靠口號、不能只有「溫度」。

國際政治沒有誰欠誰，也沒有誰「應該」挺誰。只有利益計算，只有成本分析。台灣要安全，不是因為美國會保護台灣，而是因為台灣讓美國「不能不重視台灣」。

而要做到這點，靠的不是情感，而需要台灣具備綜合安全思維：從地緣戰略變數、產業不可替代性、政策成熟度、風險管理能力，以及內部能夠凝聚共識的能力，缺一不可。

簡單說，台灣人民要建立信心，不是基於「美國會挺台灣」的期待，而是 「台灣有能力確保台灣值得被挺」。忠言逆耳：但離國際政治現實越遠，台灣越危險；越看清現實，台灣越安全！

▼國際政治沒有誰欠誰，也沒有誰「應該」挺誰。只有利益計算，只有成本分析。台灣要安全，不是因為美國會保護台灣，而是因為台灣讓美國「不能不重視台灣」。（示意圖／總統府提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。