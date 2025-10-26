米倫在聯準會的關鍵角色

▲美國參議院以48票對47票通過白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)主席米倫(Stephen Miran)出任聯準會(Fed)委員會委員的人事任命案。（圖／達志影像／美聯社）

文／三普經

今年9月15日，就在聯準會利率決策會議的前一天，美國參議院以48票對47票通過白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)主席米倫(Stephen Miran)出任聯準會(Fed)委員會委員的人事任命案，結果在這一次的會議當中他初試啼聲，成為唯一主張降息兩碼的人。

眼看著美中關稅議題再度在川習會面成為談判籌碼，加上美國聯邦政門關門延長可能對美國經濟衝擊擴大，聯準會主席鮑爾暗示10月29日的利率決策會議可能會再降息一碼，但米倫則重申他支持降息2碼，他認為最近美中貿易緊張局勢升高，使經濟面臨更多下行風險，有必要迅速寬鬆貨幣政策，「如果貨幣政策維持目前的緊縮程度，經濟又遭遇這種震撼，負面後果將顯著擴大」。

米倫的「責任分擔」 關稅就是最好的手段

雖然目前米倫在利率決會議中屬於少數的超級鴿派，而且他的任期只到明年1月31日，但外界非常重視他的看法。主要原因，就在於他是「重建全球貿易體系使用者指引」的作者，而這篇論文正是目前川普所有政策的立論核心。

根據米倫的論點，美元做為全球主要儲備貨貨(reserve currency)，不但未蒙其利，反而深受其害，這一點與傳統經濟學家的看法南轅北轍。

米倫承認美國享有美元鑄幣權的好處，亦即國際上對美元的需求導致美國可以享受較低的利率，同時美國也得以透過國際金融體系實施制裁手段。

但相對地，美國因此付出的代價就是美元被高估，造成進口增加、出口下跌、製造業不振及長期貿易赤字。因此，米倫這篇論文的重點就在於如何維持美元做為國際儲備貨幣，但同時讓美元適度貶值，不至於傷害到美國經濟。

主要的方法，米倫稱之為「責任分擔」(burden sharing)，亦即要將美國所承擔的責任轉移給其他貿易夥伴，關稅就是最好的手段。

傳統經濟學家認為課關稅並不是改善貿易赤字的好方法，因為即使一開始課關稅改善貿易赤字，但之後會造成貨幣升值，讓進口價格變得更便宜、出口價格更貴，同時貿易夥伴也可能實施報復，最後貿易赤字不但沒改善，貿易金額卻下降了，因此這種以鄰為壑的做法向來不為經濟學家所推薦。

但米倫再一次顛復經濟學的觀念，他認為美國憑藉其市場經濟規模，具有買方獨佔(monopsony)的談判優勢，可以對其貿易夥伴施壓，因此對美國而言，最適關稅不是先前的平均3％，而是20％。

此外，關稅手段的好處除增加美國稅收之外，尚可逼迫其他國家降低其對美國進口的關稅、甚或增加對美投資，協助美國製造業，以及改善其他美國認為不公平的事務。

舉例而言，若某一國家累積過多的外匯存底即表示其對美國出超太多，或是在北約組織中負擔的軍費過低，或是在國際主要紛爭中與美國的敵對方同邊(如印度購買俄羅斯石油)，這些事情米倫認為都可以藉由關稅手段來逼迫貿易夥伴承擔更多的責任，畢竟要賣東西給美國人，不是一種權利，而是要付出代價爭取。除了關稅做為棍子的懲罰手段，美國可以提供給貿易夥伴的胡蘿蔔則是美國強大的軍事保護傘或是失去的風險。

在金融政策上，米倫希望美元適度貶值，並壓迫貿易夥伴改變外匯存底的美元資產組合，降低短天期美國政府公債的持有比重，增加持有長期公債，並壓低利率以降低美國政府的利息成本。

但因為這樣的做法太激進，有可能造成金融市場的波動與震盪，因此需要有個保險機制，這個機制就是美國聯準會的角色。

一旦市場發生動盪，聯準會必須適時挹注市場流動性來讓市場恢復信心，這也是為何川普一直不滿現任聯準會主席鮑爾至今降息速度太慢的背後原因。但因美國股市今年來屢創新高，所以川普對鮑爾也只有碎碎念，沒有採取更激進的手段換掉他。

但美國經濟疲態已現，就業市場降温明顯，未來川普的如意算盤能否落實將面臨更多的變數。因此雖然10月底的利率決策會議在鮑爾主導的情颪下，市場看法幾乎一面倒的認為聯準會將僅降息一碼，但未來聯準會勢必採取更積極的寬鬆政策，包括10月底束量化緊縮到(QT)，以確保市場照著米倫的劇本走，亦即美元適度貶值，利率維持在較低水準，至於市場如何反應，那就看投資人各憑本事了。

▼未來聯準會勢必採取更積極的寬鬆政策，包括10月底束量化緊縮到(QT)，以確保市場照著米倫的劇本走，亦即美元適度貶值，利率維持在較低水準，至於市場如何反應，那就看投資人各憑本事了。（圖／路透）

