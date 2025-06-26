誰是民主的雜質？　賴清德激怒和團結了「雜質」

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

●單厚之／資深媒體人

賴清德總統24日在「團結國家十講」的第二講拋出了「雜質說」，要用選舉、罷免「打掉雜質」。此話一出，隨即引發在野黨的批評，網友也紛紛在賴清德的臉書下對號入座，認為自己就是賴清德口中的「雜質」。總統府則發表三點聲明，強調賴清德並非首次以鑄劍為例，希望政治人物不要過度解讀，模糊以團結國人為主題的演講。

賴清德沒有達到預期效果 反而替反罷免方催票

賴清德在演講中說，「這8成的民意（指支持兩岸互不隸屬）就是守護國家、維護民主、穩定社會及推動國家進步的重要力量，要用民主加以淬煉，透過一次次的選舉、罷免，一張張的選票，像打鐵、鑄劍般千錘百鍊，百鍊成鋼，打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志。」

原本這段話中的「打掉雜質」，還可以看作是以打鐵鑄劍為例的小失言，但總統府的新聞稿中卻拿掉了這四個字，就變成此地無銀三百兩，顯得賴清德根本就是意有所指。網友紛紛在賴清德的臉書上質疑為何拿掉「打掉雜質」，更承認自己就是雜質，讓爭議越演越烈。

賴清德的雜質說，讓人直接聯想到歷史上的納粹，將國民分成兩大類，一類是「民族同志」，屬於民族共同體的一分子；另一類是「社會異類」，他們不是民族共同體的成員。異議分子和道德墮落分子，必需要送入集中營「再教育」，而猶太人則被趕出德國甚至遭到屠殺。

「雜質說」引爆了長期累積的民怨，民眾不僅自承是「雜質」，也開始反問，到底什麼才是民主雜質？是不聽話的在野黨、陸配、台商，還是鄭文燦、柯文哲、林岱樺等潛在的威脅？無能又貪墨公家資源的監察院、身邊養共諜的吳釗燮、辦藍不辦綠的檢調，難道就真的是捍衛民主的長劍？還是只是民進黨手中的利劍？

賴清德的「團結國家十講」，原本就是「罷免催票十講」，目的就是要炒熱「抗中保台」，催出大罷免的同意票。結果，第一講不知所云的從猛瑪象講到南島文化，結果被川普對伊朗的空襲完全蓋過；第二講搬出了蔣渭水，卻因為「打掉雜質」四個字引發軒然大波。總統府只能忙著滅火，不僅沒有達到預期的效果，反而替反罷免方催票。

「雜質說」是賴清德的真心話，而撤回「雜質說」則是賴清德為保護自己的偽裝。賴清德既想假裝有總統的高度，又不願意承擔大罷免失敗的風險，所以堅持將大罷免都推給民間團體，自己也不願親上火線。所謂的「團結十講」就是擦邊球，希望能凝聚支持者，又避免自己遭攻擊或非議。

賴清德這樣的心態，將使得綠營在大罷免的最後衝刺階段，沒有足夠有號召力的人站在檯面上，無法匯聚足夠的政治能量。

▼賴清德的心態，將使綠營在大罷免的最後衝刺階段，沒有足夠有號召力的人站在檯面上。（圖／記者屠惠剛攝）

再發生幾次 大罷免前景恐不樂觀

雖然綠營對大罷免的評估一片樂觀，從罷10席到18席都有人喊，但實際的情況卻很可能不如綠營的想像。以去年基隆市長謝國樑罷免案為例，最終不同意票是27.68%，「雖敗猶榮」的同意票則是22.5%；更早的中二陳柏惟罷免案，同意票是26.41%，不同意票則是24.89%。綠營覺得大罷免的氣氛非常熱烈，但真的能點出哪10個選區比這兩次罷免更熱嗎？

即便綠營把罷免都推給公民團體，但罷免的最後關頭，必然需要政黨對決，而賴清德顯然沒有這樣的勇氣和決斷。可以想見，到了投票前的黃金週，藍營必然會有不少的大型造勢活動，希望催出支持者和中間選民投票，台上必然是盧秀燕等四大直轄市長、韓國瑜、國民黨地方諸侯一字排開，訴求選民反惡罷。

屆時，綠營的台上會有誰？賴清德看樣子是不會上了，卓榮泰曾經帶領閣員進行「人民是頭家」宣講，在川普關稅「安心睡」之後就消風，如今又加上地方補助款等爭議，還有臉下鄉？

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲對於大罷免一向冷淡，也不會願意跳出來罷藍委。屆時綠營的檯子上，難道要靠黨秘書長林右昌、黨團總召柯建銘、曹興誠與沈伯洋等人撐場嗎？

藍綠最終造勢卡司的落差，必然影響催票的效果和氣勢，大罷免的結果，也未必會如綠營所想得那樣樂觀。而賴清德的「團結十講」，不僅沒有達到團結綠營的效果，反而激怒和團結了「雜質」，若再發生幾次，大罷免的前景就更不樂觀了。

▼賴清德的「團結十講」，反而激怒和團結了「雜質」。（圖／記者李毓康攝）

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