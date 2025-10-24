ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
誰是國民黨未來共主？　盧秀燕、鄭麗文的對決剛開始

我們想讓你知道…誰是國民黨未來共主？盧秀燕、鄭麗文的對決，在黨主席選後才剛要開始。兩岸路線黨主席說了算，還是總統候選人說了算？在鄭麗文意圖上位，並拋出「問鼎2028不只一位」的情況下，國民黨似已不再定於一尊，盧秀燕該如何破局？黨內權鬥大戲，儼然登場。

▲▼鄭麗文選前拜會盧秀燕。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

▲準黨主席鄭麗文選前拜會盧秀燕，選後出現變化，國民黨問鼎2028大位者，未必定於盧秀燕一尊。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

●單厚之／資深媒體人

國民黨上週選出新任國民黨主席、11月1日正式交接，鄭麗文還沒坐上國民黨主席的位置，已經接連對黨內拋出多個震撼彈，包括「鄭習會」以及「問鼎2028不只一位」，基層已經出現支持鄭麗文挑戰大位的聲音，國民黨似乎不再定於一尊，權鬥大戲儼然即將登場。

基本教義派大勝建制派　號令地方諸侯難度高

這次國民黨主席選舉，藍軍絕大多數地方諸侯都表態挺郝龍斌，本島只有盧秀燕、王惠美、黃敏惠沒有表態，但盧系立委黃健豪也在選前抨擊鄭麗文對國民黨沒有戰功，立法委員則僅呂玉玲一人表態挺鄭麗文。可以說，國民黨建制派幾乎全部都站在郝龍斌這邊，但最終鄭麗文仍以6萬5122票、50.15％的得票率當選黨主席，狠狠給了藍營地方諸侯和立委一巴掌。

若郝龍斌代表的是「建制派」，鄭麗文背後則是基本教義派或民粹派的力量，他們深信以鄭麗文的戰鬥力，必將能夠撥亂反正，「Make KMT Great Again !」56歲的鄭麗文遠比郝龍斌年輕，但首波發布的副主席兼秘書長李乾龍和副主席季麟連都超過75歲，即便在歷任副主席中都算是高齡，一點都不符合年輕化的形象。

▲鄭麗文第一波黨部人事安排，副主席兼任秘書長李乾龍（左）、副主席季麟連（右）。（圖／資料照）

▲鄭麗文第一波黨部人事安排，副主席兼任秘書長李乾龍（左）、副主席季麟連（右）。（圖／資料照）

鄭麗文雖然以過半得票強勢當選黨主席，但6萬餘票不過是一個議員當選的票數，想要以此號令地方諸侯或立院黨團，卻是遠遠不足。鄭麗文打臉建制派越兇，未來想要弭平傷痕就越困難。

而鄭麗文顯然也沒有這樣的想法，除了禮貌性拜會立院黨團之外，並沒傳出類似「請益之旅」的規劃，反而是迅速拋出了願意「鄭習會」的訊息，殺得國民黨人措手不及，也讓綠營再次有機會扣國民黨的紅帽子。

基層往中間靠攏　「中國人論」拉回極端

從2016年失去政權後，兩岸定位就一直是國民黨的罩門，國民黨人儘可能地避談「九二共識」、避談一中，儘可能地往政治光譜的中間移動，希望能爭取中間選民的認同，但實際的效果卻不彰。今年上半年大罷免正熱時，民進黨甚至連蔣介石這種國民黨的神主牌都挪為己用，以此攻擊國民黨親共。

如今鄭麗文這種「恢復傳統榮光」的論調，又把國民黨往政治光譜的極端拉，這正是多數國民黨公職和想要選舉的人不希望看到的。但對民意基礎和政治能量遠不如地方諸侯和立委的鄭麗文而言，唯有抓緊基本教義派，才能穩固自己黨主席的地位。鄭麗文和國民黨公職的處境不同、利益不同，未來必然會發生摩擦和衝突，越接近選舉，衝突就可能越嚴重。

▲▼國民黨主席當選人鄭麗文20日拜會立法院國民黨團，黨團總召傅崑萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥親自迎接，與全體國民黨委員舉行便當會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席當選人鄭麗文選舉期間說要「把台灣人變成中國人」，當選後更表態希望能有「鄭習會」。（圖／記者湯興漢攝）

黨主席選舉過程中，幾位候選人不斷強調藍白合和打贏2026年「九合一」選舉的重要性，但鄭麗文當選之後首先拋出的卻是「鄭習會」，這與2026年大選並無直接關連，甚至是有害2026年的選情，讓國民黨內開始懷疑鄭麗文的真正意圖。

兩岸主張原本應該要由總統候選人來定調，而非「過渡」黨主席來決定，若鄭麗文真的訂出了一個兩岸主張的框架，盧秀燕將來要選總統時要不要遵守？屆時，誰才是國民黨的老大？若真讓鄭麗文達成了「鄭習會」，鄭麗文就靠著國共的特殊歷史淵源，站到了和習近平一樣的高度，盧秀燕還選什麼？

誰說了算？　藍營共主權鬥開始了

鄭麗文接著又拋出國民黨問鼎2028年總統的「可能不只一位」，也不承諾不選2028年，進一步落實了黨內的質疑。鄭麗文想不想選2028，黨主席是完全不同的作法，若不圖2028，理當自我定位為後勤司令，協助所有同志取得最好的戰果；但若想選2028，則要一馬當先，累積個人戰功。如今看來，鄭麗文似乎更像後者。這也解釋了為何到選舉最後關頭，盧系立委會高調反鄭麗文。

▲▼鄭麗文選前拜會盧秀燕。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

▲鄭麗文說2028候選人不一定只有一位，盧秀燕的大位之路出現變數，藍營共主之爭開打了。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

國民黨2016、2020、2024年三次總統大選，都因為總統候選人和黨主席並非同一人，兩者利益不一，提名過程問題百出、荒腔走板，最終都以慘敗收場。原本盧秀燕陣營或許覺得自己是特殊的角色，但如今看來，歷史似乎將再次重演。

當初拒選黨主席、認為誰當黨主席都一樣的盧秀燕，如今必須要花費更多、更大的心力，去阻止鄭麗文制訂遊戲規則，避免自己進入鄭麗文決定的框架和戰場。盧秀燕不可能再天真地認為，到了自己2026年卸任的那一天，就理所當然的成為國民黨的共主及總統候選人。

國民黨主席選舉結束了，盧秀燕和鄭麗文的對決才正要上演，如果無法儘速重新確認自己藍軍共主的地位，盧秀燕也別想什麼2028。

●本文轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。

關鍵字: 盧秀燕 鄭麗文 國民黨 2028總統大選

台灣搶外國專業人才要再加把勁！
別再說台積電被掏空！　赴美擴廠是台灣躍升世界核心的..
川普不見普丁　誰才是真正的贏家？
從鄭麗文的訪談說起－－和平為根、制度為基的兩岸試煉

